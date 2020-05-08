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Новости Коронавирус и карантин
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Комитет ВР поддержал постановление о возобновлении обычной работы парламента с 18 мая

Комитет ВР поддержал постановление о возобновлении обычной работы парламента с 18 мая

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал проект постановления о возвращении парламента к традиционному режиму работы, сообщает партия "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы. Но с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Соответствующий проект постановления, который подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании", - говорится в посте.

Как отмечается в сообщении, заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, поскольку кроме законопроектов по борьбе с коронавирусом есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ожидают рассмотрения.

"Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас", - цитирует пресс-служба Арахамию.

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Комитет ВР поддержал постановление о возобновлении обычной работы парламента с 18 мая 01

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Т.е. правила и законы не одинаковы для всех? Есть более ровнее среди всех?
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08.05.2020 14:29 Ответить
Рабам карантин і позбавлення прав, а господарі далі продовжать дерібан країни.
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08.05.2020 15:38 Ответить
 
 