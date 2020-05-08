Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция"
Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения.
Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях Контактной группы, которые проходят онлайн.
"Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный", - добавил Зеленский.
Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.
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Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
Повысили ?
Хрен там.
Вот именно такая и поддержка
Деньгами то поддерживают или обещают только?
зелень буде вести перемовини з ордло
суцільне лайно
Урода кусок!
Нашел чем гордится!
Поддерживают гнилые политиканы, которые за бабло тебя продавали и не раз!!!!
Да здравствует ЗЮ ишак!
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
а вот народ Украины, поддерживает или нет?
Ты от кого избирался и кому под отчётен?
А тому, панове, з благолєпієм дивимось у рот "світовій спільноті". Вони про нас подбають. Як завжди.
І навіть плакатом: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47867327
быстрота необходима только при поносе и когда вшей ловишь...
остальное требует осмысления и взвешенности принятого решения ... хорошо бы, чтоб в ТКГ помнили, что они представляют интересы УКРАИНЫ, а не зеленского, ермаков и сивошки...
народна мудрость про чужих жен ничего не говорит )))))
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб.
"Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - відзначило джерело.
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО."На думку української сторони, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб", - сказав співрозмовник журналістів.