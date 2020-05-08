Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция"

Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях Контактной группы, которые проходят онлайн.

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"Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный", - добавил Зеленский.

Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.