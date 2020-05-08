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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция"

Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ:

Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях Контактной группы, которые проходят онлайн.

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"Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный", - добавил Зеленский.

Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский подписал указ о новом составе ТКГ в Минске. Украинскую делегацию вновь возглавит второй президент Украины Леонид Кучма. Также она была усилена заместителями министров и главами парламентских комитетов.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переговоры (5088) Минск (1562) Донбасс (26958) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+29
Конечно поддерживают. Спихнут на одну Украину разгребать путинское сумасшествие.
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08.05.2020 14:36 Ответить
+23
хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация.то есть Зебил проводит переговоры с "лднр",а не РФ, как было 5 лет до него и тем самым Зебил говорит на весь мир что у нас гражданская война и кацапы не при чем
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08.05.2020 14:37 Ответить
+22
O чём вообще речь-то ?
Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
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08.05.2020 14:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
O чём вообще речь-то ?
Разве агрессор собирается платить за 13 тысяч убитых граждан Украины, за два с половиной миллиона беженцев, и за полностью разгромленный регион ?
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08.05.2020 14:35 Ответить
Убитых по данным, которые врядли опубликуют, больше 30000 чел. А мне кажется, что может и больше. Официальные данные - не всегда показывают реальные цифры. Боюсь, что мы никогда точную цифру не узнаем.
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08.05.2020 14:46 Ответить
13 тысяч - тоже немало, для международного трибунала.
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08.05.2020 14:54 Ответить
Конечно поддерживают. Спихнут на одну Украину разгребать путинское сумасшествие.
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08.05.2020 14:36 Ответить
Поддерживают - это когда сами тоже повысят свой статус.

Повысили ?

Хрен там.

Вот именно такая и поддержка
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08.05.2020 14:58 Ответить
"Нас поддерживает в этом Германия и Франция"
Деньгами то поддерживают или обещают только?
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08.05.2020 14:37 Ответить
Совки в сборе.
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08.05.2020 14:42 Ответить
хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация.то есть Зебил проводит переговоры с "лднр",а не РФ, как было 5 лет до него и тем самым Зебил говорит на весь мир что у нас гражданская война и кацапы не при чем
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08.05.2020 14:37 Ответить
Бальшие и багатые люди, в Украине и в РФ, теряют бальшие деньги из-за войны.
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08.05.2020 14:55 Ответить
Чтобы они имели статус, статус государственныИсточник: https://censor.net/n3194316

зелень буде вести перемовини з ордло
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08.05.2020 14:38 Ответить
"высокий, высокий статус! "- всцыкающийся стоя сивуха.
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08.05.2020 14:41 Ответить
Ермак засрал ему и так не окрепшие мозги.
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08.05.2020 14:42 Ответить
там мізків немає!
суцільне лайно
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08.05.2020 15:03 Ответить
Так це ж друзі ****** їм би скоріше санкції знять продажна Европа, наші друзі Прибалти та Канада США без Трампа
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08.05.2020 14:42 Ответить
Буба, иди в сраку, вместе со своими ермаками, слугами, статусами, кварталом, видосиками .... З@****!
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08.05.2020 14:43 Ответить
Діє по принципу вереди : "Дай того чого НЕ МАЄ!"
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08.05.2020 16:55 Ответить
баран вонючий...Франция и Германия МЕЧТАЮТ чтобы наш конфликт с рф закончился, но ЛЮБЫМ исходом...в т.ч. их устроит полное поглощение и порабощение Украины...им все равно. Главное чтобы возобновилась торговля с рф. Если для этого надо сдать наш суверинитет и зачеркнуть нашу страну на карте мира - они посоветуют побыстрее это сделать. Это не их Родина.
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08.05.2020 14:43 Ответить
Сволочь ты х.уйловская! Сидели бы ровно на жопе и не было бы в этом дебилизме поддержки от них. А им это выгодно - чтоб Украина сдалась без боя!
Урода кусок!
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08.05.2020 14:44 Ответить
Надо что-то делать с этими подонками. Иначе просрут всё!
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08.05.2020 14:45 Ответить
Хотелось бы увидеть конкретные ссылки на поддержание Францией и Германией легализации сепаратизма и терроризма.
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08.05.2020 14:44 Ответить
Какое "повышение статуса"? ТКГ - это Ураина, Россия и ОБСЕ, остальное - это игра на стороне врага.
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08.05.2020 14:44 Ответить
ПРИДУРОК безхребетный!
Нашел чем гордится!
Поддерживают гнилые политиканы, которые за бабло тебя продавали и не раз!!!!
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08.05.2020 14:46 Ответить
Зеленский о повышении статуса делегации в ТКГ: "Мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция" - Цензор.НЕТ 9458
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08.05.2020 14:47 Ответить
Едь на велике, что тебе президентка Эстонии подарувала.
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08.05.2020 15:12 Ответить
Ватная Пустота и зеро а не президент
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08.05.2020 14:48 Ответить
Про що воно верзе??? А раніше наша делегація не мала статусу??? вони безпрезорні були!!!
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08.05.2020 14:50 Ответить
Зеленский, ты президент Франции или Украины? Тебя должен поддерживать народ Украины.
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08.05.2020 14:53 Ответить
Турборежим по развалу страны набирает обороты
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08.05.2020 14:53 Ответить
Ні Германія, ні Франція не ведуть переговори з терористами (офіційно), але схвалюють, щоб такі переговори вела Україна? І прихильники найвеличнішого це схвалюють? Зате як репетували на Петю, коли призначили мертвечука туди за пропозицією Германії (Меркель)! Але подвійні стандарти для нинішньої влади - це вже повсякдення, а не виключення...
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08.05.2020 14:55 Ответить
пля - какая же гнида... на прочий текст и времени не хочу тратить - противно...
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08.05.2020 14:57 Ответить
Чмырдяй ты, Германия и Франция спешит росправиться с Укариной как с *раздражителем* и мечтает побыстрее снять с Рашки санкции и возобновить торговлю в том числе достройку СП-2. Германия и Франция нам не союзники. Они уже нам помогли сдать крым без единого выстрела. И что дальше сдадим чтобы Германия и Франция были довольны и лишь бы небыло войны? Киев?
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08.05.2020 14:59 Ответить
Германия и Италия поддержат и капитуляцию Украины! Нет Украины нет проблемы в отношениях с паРАШЕЙ!
Да здравствует ЗЮ ишак!
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08.05.2020 15:00 Ответить
Позорище! Зеленый человечек предатель долбанный.
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08.05.2020 15:01 Ответить
на свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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08.05.2020 15:02 Ответить
Нас поддерживает в этом Германия и Франция,,,,

а вот народ Украины, поддерживает или нет?
Ты от кого избирался и кому под отчётен?
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08.05.2020 15:18 Ответить
ТОДІ НЕ ВЕРТАЙТЕСЬ, А ПРОСІТЬ "УБЕЖИЩА"!!! Президент ворог своєї країни!
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08.05.2020 15:23 Ответить
А *****,як тебе підтримує,бо Підараха вже не агресор.
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08.05.2020 15:26 Ответить
Вовік не розуміє, що його при служки нічого не вирішують і не вирішать. Це ще один крок на зустріч агресору із реверансом. У Зеленського в голову проникла пароноидальна ідея, що, якщо він досягне миру на будь яких умовах, то йому буде аплодувати весь світ. Ні, Вовік, тебе проклянуть матері загиблих патріотів і будуть з презирством ставитися, як керівники інших країн, так і наш народ. І прийдеться тобі тікати не в Італію, а в Ростов.
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08.05.2020 15:27 Ответить
ДИВІТЬСЯ 73% наркоман "працює"!! Хоча ви і самі не далеко!!! В мокші зараз таке становище, що вона сама скоро буде просить забрать і днр, і лнр! Дебіли, повчиться у Лукашенка, мерзота!
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08.05.2020 15:28 Ответить
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:28 Ответить
Похоже, зеленский - первый президент, которого будут судить и посадят за измену Родине.
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08.05.2020 15:29 Ответить
Тю! Та вже ж є один. Цей буде до пари. Граблі треба помістити на герб, а не вила.
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08.05.2020 15:35 Ответить
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:29 Ответить
Дуже авторитетні країни. Особливо в історичному контексті. Наприклад, щодо війн у 20 столітті. Треба, *****, прислухатися! Це через них по Україні пройшлися дві (2) світові війни, голодомори вони теж якось "не помітили". А в підручниках у них особливо підкреслюється, що українці були наглядачами у концтаборах (в німецьких?).
А тому, панове, з благолєпієм дивимось у рот "світовій спільноті". Вони про нас подбають. Як завжди.
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08.05.2020 15:32 Ответить
не мытьем, так катаньем, главное замутить
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08.05.2020 15:32 Ответить
Конечно вас "поддерживает" Франция и Германия. им торговать со сРашкой надо. Им плевать на Украину. Лишь бы побыстрее слить сРашке. А ты им, ЗЕк, помогаешь со всей продажной дури. За баблишко. Ермака судить и расстрелять. Как предателя интересов Украины.
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08.05.2020 15:43 Ответить
Сволоту до стінки за держзраду!
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08.05.2020 15:58 Ответить
Зебіли, притомні, а ми рік тому вас всії попереджали...
І навіть плакатом: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47867327
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08.05.2020 16:02 Ответить
А нарід, який проголосував за вас - підтримує? Ви ж обіцяли радитися з цим обдуреним нарідом!
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08.05.2020 16:03 Ответить
Потому что мы хотим, чтобы все было быстро... - цитата

быстрота необходима только при поносе и когда вшей ловишь...
остальное требует осмысления и взвешенности принятого решения ... хорошо бы, чтоб в ТКГ помнили, что они представляют интересы УКРАИНЫ, а не зеленского, ермаков и сивошки...
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08.05.2020 16:21 Ответить
И на чужой жене
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08.05.2020 16:22 Ответить
ну...это кто как развлекается )))) кто вши гоняет, кто сквозняк.. а кто и...кровь по жилам)))
народна мудрость про чужих жен ничего не говорит )))))
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08.05.2020 16:39 Ответить
Как раз народная мудрость говорит про три случая. Два ты упомянул. Я добавил третий
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08.05.2020 17:57 Ответить
Статус повышает досланый патрон в патронник
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08.05.2020 16:22 Ответить
Этого ублюдка поддержали французский и немецкий округа РФ. Клоуну пора в песочнице играться, а не страной руководить.
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08.05.2020 17:41 Ответить
Зеля,ты как Президент,должен ориентироваться на свою страну,а не на мнение Германии и Франции.Бо казнить,або миловать,будут тебя украинцы,а никто то другой
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08.05.2020 18:36 Ответить
За повідомленням джерел, координатор ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Тоні Фріш завадив обговорити повернення з полону терористів 20 заручників. Про це повідомляє "https://ua.interfax.com.ua/news/political/660923.html Інтерфакс-Україна " з посиланням на власні джерела в ТКГ.
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб.
"Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - відзначило джерело.
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО."На думку української сторони, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб", - сказав співрозмовник журналістів.
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08.05.2020 18:55 Ответить
 
 