Комитет Рады утвердил поправки к законопроекту о банках, рассмотреть его могут уже 13 мая, - нардеп "Голоса" Железняк

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил утвердил сокращенную таблицу поправок к законопроекту о банках и порекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"История с банковским законопроектом на нашем Комитете подходит к концу.Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество 241 правка.11 поправок отклонено ... Дорога законопроекта к голосованию в Раде в целом 13 мая открыта", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Документ, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

Народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Больше всего поправок к "антиколомойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

21 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д)."

30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д. Специальная процедура применяется при избыточном количестве поправок к законопроекту. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук процедура предусматривает, что в течение двух дней после ее применения "все фракции должны подать от фракций по 5 поправок из перечня отклоненных, на которых они бы хотели настаивать при рассмотрении в сессионном зале. Внефракционный может подать одну правку".

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

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