Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба

Отношения Украины и США не заморожены, несмотря на разговор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который спровоцировал дело об импичменте лидера США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью LB.

"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - сказал он.

Кулеба также отметил, что в настоящее время не видит индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским.

Вместе с тем, министр добавил, что визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс.

"Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - отметил Кулеба.

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Министр также заверил, что администрация Трампа коммуницирует с украинским послом Владимиром Ельченко, в том числе на уровне Совета нацбезопансности: "Посол Ельченко был поставлен, потому что он является одних из самых опытных украинских дипломатов и потому что он должен был стать, по моему мнению, послом в Соединенных Штатах задолго до этого. Он просто идеально создан для этой работы".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

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Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.