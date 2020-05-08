Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба
Отношения Украины и США не заморожены, несмотря на разговор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который спровоцировал дело об импичменте лидера США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью LB.
"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - сказал он.
Кулеба также отметил, что в настоящее время не видит индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским.
Вместе с тем, министр добавил, что визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс.
"Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - отметил Кулеба.
Министр также заверил, что администрация Трампа коммуницирует с украинским послом Владимиром Ельченко, в том числе на уровне Совета нацбезопансности: "Посол Ельченко был поставлен, потому что он является одних из самых опытных украинских дипломатов и потому что он должен был стать, по моему мнению, послом в Соединенных Штатах задолго до этого. Он просто идеально создан для этой работы".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
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И это после двух Майданов , оккупации ***** и сто пятой "крайней озабоченности" политиканов ЕС ...
Мой выбор Тимошенко , втрой выбор Гриценко и даже Смешко ... За Шоко (бывшего министера у Пахла-Бимбовича) я бы мог проголосовать только , если бы против Бойко пришлось бы !
Доля ж Бені й доля його міліярдів дуже невизначенна . США й ЕС його не ******* , які гроші переконають хворе на синдром Кіреєва судійске угрупування ? Хто , як не судді знають , що в коррупції зараз головний фактор виживання - непомітність . А тут тебе таврують вживляють чип - хабарник Бєні .
Це я кажу виключно з тією логікою й припусткою , якщо в справі націоналізації усе було зробленно не тільки законно , але й без будь якого відтінку подвійних стандартів й конфлікту інтересів . Залишим "законність" фаховим юристам там требо копатися у деталях й комах з крапками в законодавстві .
А ось подвійні стандарти й конфлікт інтересів абсолютно очевидні факти . Порошенко - банкір й міліардер . Гонтарєва - знов таки володіла фінансовими активами під час зайняття посади . Й ось диво -- банки саме Порошенко й Лєри , саме ці банки виявилось не тільки не постраждали , але були єдиними , які вийшли в прибуток .
А ось "Приват" постраджав більше усіх , хоча був майже єдиний , в якого було 25 млн. дрібних гривневих вкладників . Петя з Лєрою гривню опустили на 300% , ось банк й накрився . Єдина провина й різниця між "Приватом" й банками Петі й Лєри, що цей бізнес був з нуля вибудований , а не складав з фабрики "им. Карла Маркса" й "Ленінська Кузня" , прихватизованних за бесцін в 90-ті ...
Інші банки , в тому числі Петіни й Лєрини були створенні виключно на облугованні міліонерів й мультіміліонерів й головний потфель був валютний . А Беня й Ко. вірили в гривню й збудували банк так , що в його повірили 25 млн. українців .
Хоча заради об"єктивності - радники з заходу праві в у тому , що в їх країнах не може бути такого , щоб володіти одночастно : й нафто-газопереробним бізнесом й банками : це конфлікт інтересів . Й це змога для видмивання грошів ... Так там й виробляти цукерки й кєйки й мати властний банк -- теж конфлікт інтересів . Справа була лише в розмірі банка . А правопорушення меньшим не стає від того, що в Бені було 25 млн. дрібних вкладників , а Петі з Лєрою тисяча міліонерів .
Ось ці перелічені фактори можуть спонукати якось суддю ризикнути и присудити колишнім власникам певну компенсацію .
Ту є йще одна дуже затерта обставина , яку дрібні чинуши від МВФ жудко лякаються торкатися -- пограбування активів українських олігарів в Криму й Раші ... Вони навіть відкладуют на останнє грабування самої держави Україна , дрібних властників ...
А за гроші олігархів й тим більш й звагалом нема інтересу сватитися з ****** . Але в приватних стосунках вони не можуть сказати тому ж Бені , мовляв залиш банк , бо щось там порушив , а ось презідент Порошенко не мешьший шахрай , але його не чепай и ***** , хоч ві взагалі вбивця и агресор - його ми не чепаємо .
Тому позиції Бені не такі ж безнадійні ! Є офіційні реліси , а є життя ... в тому числі - підкилимна , й тому числі з посиланням на західну підкилимну гру .
"...сы США"
З ОРДЛО розморожені.
Все вірно?
Со США не заморожены, с НАТО не заморожены, с Грузией не заморожены.
Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
химчистка,мля...