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Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба

Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба

Отношения Украины и США не заморожены, несмотря на разговор президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который спровоцировал дело об импичменте лидера США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью LB.

"Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть", - сказал он.

Кулеба также отметил, что в настоящее время не видит индикаторов, показывающих, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским.

Вместе с тем, министр добавил, что визит в США до выборов – это всегда элемент политики, влияющий на избирательный процесс.

"Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уволил инспектора Аткинсона, признавшего заслуживающей доверия жалобу о давлении администрации президента США на Украину

Министр также заверил, что администрация Трампа коммуницирует с украинским послом Владимиром Ельченко, в том числе на уровне Совета нацбезопансности: "Посол Ельченко был поставлен, потому что он является одних из самых опытных украинских дипломатов и потому что он должен был стать, по моему мнению, послом в Соединенных Штатах задолго до этого. Он просто идеально создан для этой работы".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Также читайте: Трамп заявил, что Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, свидетельствовавшего по делу об импичменте

Журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

В феврале 2020 года американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Зеленский Владимир (21064) импичмент (548) США (27325) Кулеба Дмитрий (2880) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+22
Это просто прекрасно.

Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
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08.05.2020 14:42 Ответить
+21
Химчистка? От зелени очищает? Тогда да.
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08.05.2020 14:36 Ответить
+17
Зі США заморожені, з НАТО заморожені, з Грузією заморожені.

З ОРДЛО розморожені.

Все вірно?
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08.05.2020 14:40 Ответить
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Химчистка? От зелени очищает? Тогда да.
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08.05.2020 14:36 Ответить
ЗЕлёная плесень !
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08.05.2020 15:00 Ответить
ЗЕлёная плесень !.-Тот же автор: Порохоботным членососам ещё до сих пор платят ?!Рыгоблевоту отправили на помойку , порохоботы тоже скоро будут там !https://censor.net/comments/locate/3126865/01921594-****-7098-8c1f-71c98c2f5697
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08.05.2020 15:32 Ответить
Кто ж тебе виноват , шо с упорством олигофрена выбираешь раз за разом , то дважды судимого гопника с кругозором улитки , то *************** барыгу и мародёра , то местечкового кловуна с пониманием политических процессов на уровне торговки семечками где-то на Лукьяновском рынке ?!
И это после двух Майданов , оккупации ***** и сто пятой "крайней озабоченности" политиканов ЕС ...
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08.05.2020 19:48 Ответить
Кто ж тебе виноват , шо с упорством олигофрена выбираешь .... местечкового кловуна/ Боже ж какие вы порохососы примитивные до одурения , до нестями ! https://censor.net/comments/locate/3117023/019215b3-f9cd-72d9-bc0a-b62bde868a2a https://censor.net/comments/locate/3117023/019215b3-f9cd-72d9-bc0a-b62bde868a2a
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08.05.2020 20:02 Ответить
Я никогда не голосовал ни за Ибукович , ни за Кондитера , ни за ЗЕлень !
Мой выбор Тимошенко , втрой выбор Гриценко и даже Смешко ... За Шоко (бывшего министера у Пахла-Бимбовича) я бы мог проголосовать только , если бы против Бойко пришлось бы !
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08.05.2020 21:10 Ответить
Чтобы ты не путался у украинцев под ногами, держи игрушку-погремушку./ В далекому 2011 році доля главаря Ібуковича буле дуже веселою й безхмарною , але й тоді на усю країну знайшовся лише молодий та дурний Кіреєв . В 2014 бандюган збіг й доля Кіреєва жодного не хвилювала , але й в 2020 він є єдиним суддєю , який є нон-грата ні тільки в Україну , але в будь яку цівілізованну країну .
Доля ж Бені й доля його міліярдів дуже невизначенна . США й ЕС його не ******* , які гроші переконають хворе на синдром Кіреєва судійске угрупування ? Хто , як не судді знають , що в коррупції зараз головний фактор виживання - непомітність . А тут тебе таврують вживляють чип - хабарник Бєні .
Це я кажу виключно з тією логікою й припусткою , якщо в справі націоналізації усе було зробленно не тільки законно , але й без будь якого відтінку подвійних стандартів й конфлікту інтересів . Залишим "законність" фаховим юристам там требо копатися у деталях й комах з крапками в законодавстві .
А ось подвійні стандарти й конфлікт інтересів абсолютно очевидні факти . Порошенко - банкір й міліардер . Гонтарєва - знов таки володіла фінансовими активами під час зайняття посади . Й ось диво -- банки саме Порошенко й Лєри , саме ці банки виявилось не тільки не постраждали , але були єдиними , які вийшли в прибуток .
А ось "Приват" постраджав більше усіх , хоча був майже єдиний , в якого було 25 млн. дрібних гривневих вкладників . Петя з Лєрою гривню опустили на 300% , ось банк й накрився . Єдина провина й різниця між "Приватом" й банками Петі й Лєри, що цей бізнес був з нуля вибудований , а не складав з фабрики "им. Карла Маркса" й "Ленінська Кузня" , прихватизованних за бесцін в 90-ті ...
Інші банки , в тому числі Петіни й Лєрини були створенні виключно на облугованні міліонерів й мультіміліонерів й головний потфель був валютний . А Беня й Ко. вірили в гривню й збудували банк так , що в його повірили 25 млн. українців .
Хоча заради об"єктивності - радники з заходу праві в у тому , що в їх країнах не може бути такого , щоб володіти одночастно : й нафто-газопереробним бізнесом й банками : це конфлікт інтересів . Й це змога для видмивання грошів ... Так там й виробляти цукерки й кєйки й мати властний банк -- теж конфлікт інтересів . Справа була лише в розмірі банка . А правопорушення меньшим не стає від того, що в Бені було 25 млн. дрібних вкладників , а Петі з Лєрою тисяча міліонерів .
Ось ці перелічені фактори можуть спонукати якось суддю ризикнути и присудити колишнім власникам певну компенсацію .
Ту є йще одна дуже затерта обставина , яку дрібні чинуши від МВФ жудко лякаються торкатися -- пограбування активів українських олігарів в Криму й Раші ... Вони навіть відкладуют на останнє грабування самої держави Україна , дрібних властників ...
А за гроші олігархів й тим більш й звагалом нема інтересу сватитися з ****** . Але в приватних стосунках вони не можуть сказати тому ж Бені , мовляв залиш банк , бо щось там порушив , а ось презідент Порошенко не мешьший шахрай , але його не чепай и ***** , хоч ві взагалі вбивця и агресор - його ми не чепаємо .
Тому позиції Бені не такі ж безнадійні ! Є офіційні реліси , а є життя ... в тому числі - підкилимна , й тому числі з посиланням на західну підкилимну гру .
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08.05.2020 21:30 Ответить
Смотря что - "зеленое"... Иные зеленые субстанции лучше выкидывать, месте с исподним!
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08.05.2020 15:04 Ответить
Сначала химчистка и дуст. И только потом выбросить. Порядок здесь критично очень важен.
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08.05.2020 15:10 Ответить
сначала зе!лёную плесень в биореактор
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08.05.2020 15:20 Ответить
я правильно понял что нашего Ослика не хотят ни слышать, ни видеть в США...?
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08.05.2020 14:37 Ответить
Кому воно цікаве без піаніни.
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08.05.2020 14:41 Ответить
ходяча катастрофа ...
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08.05.2020 14:48 Ответить
там своих ишакофф нешуганных хватает...
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08.05.2020 15:05 Ответить
Да.
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08.05.2020 15:10 Ответить
В этом есть смысл
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08.05.2020 14:39 Ответить
А я би віддав нинішню ЗЄвладу включно з ОПЗЖ та олігархами на "хімчистку" правоохоронним органам США.
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08.05.2020 14:39 Ответить
...тоді б і відносини само собою очистилися.
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08.05.2020 14:40 Ответить
"Отношения со США"
"...сы США"
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08.05.2020 14:39 Ответить
Сосо СаСШАшвили...
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08.05.2020 14:43 Ответить
Зі США заморожені, з НАТО заморожені, з Грузією заморожені.

З ОРДЛО розморожені.

Все вірно?
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08.05.2020 14:40 Ответить
Да, верно.
Со США не заморожены, с НАТО не заморожены, с Грузией не заморожены.
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08.05.2020 14:43 Ответить
То есть зебил сразу же испортил все отношения с США которые строились так кропотливо последние 6 лет?
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08.05.2020 14:41 Ответить
Это просто прекрасно.

Отношения с Грузией похерены. Отношения с США надо отдать в химчистку.
Зато отношения с Роисей ЗЕбанарии стремятся наладить.
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08.05.2020 14:42 Ответить
Не прекрасно, а - прелестно!
Отношения со США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3305
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08.05.2020 14:49 Ответить
Не с Роисией , а с *********** - почуйствуйте разницу !
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08.05.2020 15:01 Ответить
"Форме сегодня придается большое… содержание." (к/ф Чародеи)
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08.05.2020 14:42 Ответить
ну дак засрали...как и все за что возьмутся зеленые недоумки
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08.05.2020 14:46 Ответить
0_0, що скажуть корифеї дипломатії у цьому випадку
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08.05.2020 14:48 Ответить
Опять позорище.
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08.05.2020 14:48 Ответить
Та з вами тупими зебаранами ніхто не хоче вести розмову, так опистить Україну,тільки зміна влади на грамотних Патріотів України як при Пороху нас поважали
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08.05.2020 14:49 Ответить
Спочатку обгадили відносини з США, а тепер в хімчистку? Спочатку призначили Міхо, а тепер будете докладати всіх зусиль, щоб нормалізувати відносини з Грузією? Серед вас, дибілів, хочаб чесні ідіоти та шизофрєніки є? Може най вони покерують, бо від вашого "професіоналізму" вже штани спадають та гаманець схуд
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08.05.2020 14:49 Ответить
Кмусь моск в хімчистку треба.
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08.05.2020 14:51 Ответить
Нет в мире такого дерьма в которое не вляпаются зебилы.
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08.05.2020 14:51 Ответить
А Организм с Ермаком уверяют,что отношения великолепные
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08.05.2020 14:52 Ответить
******, треба твої мізки здати у хімчистку
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08.05.2020 14:54 Ответить
Слова справжнього дипломата.
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08.05.2020 15:03 Ответить
после петруччо и его ставки на демократов, укро-амеровские отношения надо не в химчистку, а в хлорке выполаскивать!!!))))
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08.05.2020 15:05 Ответить
прокремлевской власти не место за одним столом с США
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08.05.2020 15:05 Ответить
а самим постирать от зелени шо,впадлу?руки марать не хочется?
химчистка,мля...
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08.05.2020 15:11 Ответить
знакомтесь, зелеба-очередное зебильное дурко.
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08.05.2020 15:12 Ответить
Оказывается, умение радостно колотить хреном по роялю не заменило шибздику знание дипломатии и иностранных языков/"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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08.05.2020 15:13 Ответить
но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба/ Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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08.05.2020 15:20 Ответить
Болото совкове, з президентського крісла, тре вичистити...
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08.05.2020 15:23 Ответить
Агов, редактори Цензора, ви хоча б у заголовках помилок не робіть
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08.05.2020 16:04 Ответить
А мы бы отдали в мусоросжигатель, догадайтесь кого….
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08.05.2020 16:23 Ответить
 
 