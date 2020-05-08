"1+1" о сюжете про лаборатории США в Украине: "Точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам"
Сюжет о лабораториях США в Украине, который вышел 27 апреля на канале 1+1, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении телеканала.
"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления. С этой целью журналисты проекта проводят собственные расследования и выясняют все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.
Канал отмечает, что тема биологических лабораторий, о которых неоднократно появлялась информация в СМИ, является, безусловно, резонансной и заслуживает внимания, ведь факт наличия государственных биологических лабораторий, которые получали в том числе международную помощь, является подтвержденным.
"Поэтому редакция "Секретных материалов" начала расследование, имея целью разобраться в ситуации и выяснить, что на самом деле происходит в лабораториях, подтвердить или опровергнуть громкие тезисы, озвученные ранее другими СМИ. Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности, группа 1+1 Media продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы", - говорится в заявлении.
Журналисты телеканалауже отправили обращение к руководителям лабораторий, посольства США в Украине, МОЗ, СНБО, СБУ и других задействованных сторон и ждем согласие на комментарии. Полученная информация будет освещена в дальнейших расследованиях как "Секретных материалов", так и в материалах "ТСН".
"Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам. Это убедительно доказывает история программы – сюжеты за все 7 лет существования "Секретных материалов" находятся в открытом доступе, за это время журналисты провели тысячи расследований и неоднократно разоблачали российские фейки", - подытожили журналисты.
Напомним, ранее стало известно, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.
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Убил таки брата в мокром окопе Тирасполя за пиввареника?
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и на вопрос "Были ли лаборатории на самом деле?"
ответил, что они не имели цели подыгрывать.
Источник: https://censor.net/n3194321
Долго придется им искать честь в своем публичном доме.
"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления." і тут же "Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам."
Больше это не прокатит.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
От і махає кулачками, чи Москві ******** ...
А, взагалі
Помойка вспомнила про честь. Поздновато, как бы.
Источник: https://censor.net.ua/n3194321
Называйте вещи своими именами - он был пис-вым, что полностью гармонирует с вашим г-сми.