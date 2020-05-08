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"1+1" о сюжете про лаборатории США в Украине: "Точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам"

Сюжет о лабораториях США в Украине, который вышел 27 апреля на канале 1+1, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении телеканала.

"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления. С этой целью журналисты проекта проводят собственные расследования и выясняют все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что тема биологических лабораторий, о которых неоднократно появлялась информация в СМИ, является, безусловно, резонансной и заслуживает внимания, ведь факт наличия государственных биологических лабораторий, которые получали в том числе международную помощь, является подтвержденным.

"Поэтому редакция "Секретных материалов" начала расследование, имея целью разобраться в ситуации и выяснить, что на самом деле происходит в лабораториях, подтвердить или опровергнуть громкие тезисы, озвученные ранее другими СМИ. Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности, группа 1+1 Media продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы", - говорится в заявлении.

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Журналисты телеканалауже отправили обращение к руководителям лабораторий, посольства США в Украине, МОЗ, СНБО, СБУ и других задействованных сторон и ждем согласие на комментарии. Полученная информация будет освещена в дальнейших расследованиях как "Секретных материалов", так и в материалах "ТСН".

"Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам. Это убедительно доказывает история программы – сюжеты за все 7 лет существования "Секретных материалов" находятся в открытом доступе, за это время журналисты провели тысячи расследований и неоднократно разоблачали российские фейки", - подытожили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ Нацсовета по ТРВ проверять "1+1" за фейк о лабораториях США в Украине превращает его в политически ангажированный регуляторный орган, - Костинский

Автор: 

США (27325) 1+1 (167) фейк (685)


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Топ комментарии
+45
Ага конечно, а Г+Г не врет. " Убитий брат" Порошенко подтвердит.
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08.05.2020 14:50 Ответить
+26
луччє би про вартість борщового набору рубріку возобновили
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08.05.2020 14:51 Ответить
+21
Само то, что на Г+Г вышел сюжет, созданный кацапской пропагандой - это уже подыгрывание.
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08.05.2020 14:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Просто дерьма на вентилятор бросили.
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08.05.2020 14:49 Ответить
луччє би про вартість борщового набору рубріку возобновили
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08.05.2020 14:51 Ответить
заспокоїв ...значить "лабораторій" немає ...ні ?
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08.05.2020 15:16 Ответить
Ага конечно, а Г+Г не врет. " Убитий брат" Порошенко подтвердит.
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08.05.2020 14:50 Ответить
А шо там Порох?
Убил таки брата в мокром окопе Тирасполя за пиввареника?
**********...
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08.05.2020 14:50 Ответить
Ага, мы плачим и рыдаем- верим-верим бабломойскому каналу г+г!!!! Они же так любят Украину. Их слова- можно на хлеб намазать- такое вкусное и питательное дерьмо для зедебилов и прокремлевских ушлепков.
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08.05.2020 14:50 Ответить
чего это прокремлевских. украинский патриотичный канал. Просто Беня в последнее время как-то огорчен...
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08.05.2020 15:00 Ответить
Ты просто такая же *********, как и твой "патриот" Украины бабломойский, у которого в Украине гражданская война и нужно бегом продаваться рашке и устаивать для такого быдла, как ты, дефолт для лучшей жизни (бениной жизни, конечно). Ха-ха! Не разу кремлегрязь тут не палится!
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08.05.2020 17:11 Ответить
"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам" - Цензор.НЕТ 5224
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08.05.2020 18:31 Ответить
Врешь, собака.
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08.05.2020 14:50 Ответить
Г+Г " не мав на меті підіграти "рашистам , але чисто по єврейські все ж таки нєчайно підіграв!!
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08.05.2020 16:58 Ответить
Ваще не имел целью )))
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08.05.2020 14:50 Ответить
Просто выполняли приказ из московии. Никто местных скабеевых даже спрашивать не собирается.
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08.05.2020 14:50 Ответить
Тут по сути вопросы не разбирают, здесь просто бросаются овном.
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08.05.2020 14:55 Ответить
по сути вопроса тут разбирался канал Г+Г

и на вопрос "Были ли лаборатории на самом деле?"

ответил, что они не имели цели подыгрывать.
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08.05.2020 15:43 Ответить
какая разница? мы все равно все умрем.
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08.05.2020 15:02 Ответить
Кем разрабатывается, 73%? Они проголосовать не могут осознанно, а тут аппаратура сложная.
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08.05.2020 14:51 Ответить
"Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности, группа 1+1 Media продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы".

Источник: https://censor.net/n3194321

Долго придется им искать честь в своем публичном доме.
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08.05.2020 14:51 Ответить
Вони вже, мабуть, забули, як вибачалися перед громадянами України в 2014? Що ж... Якщо з першого разу не дійшло, то "могут повторіть"... А текст вибачень у Мосійчук візьмуть (точно зберегла з 14-го року)... Але хто ж їм тепер повірить? Безпринципні журнашлюхи, гідні послідовники кисєля та зливного бачка...
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08.05.2020 15:03 Ответить
Так. Але вибачались вони в 2004.
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08.05.2020 15:11 Ответить
О, прошу вибачення за цю плутанину з роками. Чомусь здавалось, що це було у 14-му... Але, сподіваюсь, суті мого допису це не змінює
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08.05.2020 15:20 Ответить
Скобейчук тоді ніби ще була на 5 каналі.
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08.05.2020 17:19 Ответить
Там Шуфрича наверное не обслуживала в прямом эфире, как делант это сегодня на "Г+Г".
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08.05.2020 17:46 Ответить
Само то, что на Г+Г вышел сюжет, созданный кацапской пропагандой - это уже подыгрывание.
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08.05.2020 14:52 Ответить
Тексти написані в ФСБ та озвучені рупором коломойського , щоб Штати зняли з бєні підозру .
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08.05.2020 20:36 Ответить
А шо Беня в своем телеобращении говорит ?
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08.05.2020 14:53 Ответить
в каком телеобращении?
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08.05.2020 15:04 Ответить
Какой частный телеканал без телеобращения? Зачем он тогда вообще нужен? Всю их деятельность нужно рассматривать именно как телеобращение собственников.
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08.05.2020 15:25 Ответить
это да.
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08.05.2020 15:33 Ответить
Я так понимаю, что 1+1 это что-то вроде нынешнего русского НТВ, и тот и другой канал когда-то были вполне нормальными, но после деградировали.
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08.05.2020 14:53 Ответить
Ага, при Роднянському до Бєні класний канал був! Не було сватів, кварталу і танців з зірками, а були док. фільми, науково-популярні передачі і навіть артхаусне кіно!
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08.05.2020 15:13 Ответить
Як же ж давно це було. Років 20 тому.
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08.05.2020 15:46 Ответить
хтось здивований, що з помийної ями смердить?
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08.05.2020 14:55 Ответить
Журнашлюхи "Г+Г" так як і П...н-Х..ло, в одному своєму коментарі умудряються насрати собі ж в пазуху:
"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления." і тут же "Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам."
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08.05.2020 14:55 Ответить
Не знаю, мне не нравится слишком утрированная эмоциональность, нагнетание и искажение и передергивание фактов на 1+1 сейчас.
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08.05.2020 14:55 Ответить
аха...ха ...это че реально было...? эти говнюки толкают кацапские фейки...А про то что короновирус на лугандон запущен из этих лабораторий тоже говорили....ну что бы уже полный набор тоже должны были сказать
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08.05.2020 14:57 Ответить
Так православные Усики утверждают, что убийство 14000 украинцев не являлось пробой испортить отношения "братских" народов...
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08.05.2020 14:58 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/sem-fejkov-za-vosem-minut-1-1-ob-amerikanskih-laboratoriyah-v-ukraine/ - по суті питання
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08.05.2020 15:01 Ответить
Обісрались, а тепер відмазуються.
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08.05.2020 15:05 Ответить
Канал не подыгрывает Кремлю, а подтанцовывает.
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08.05.2020 15:06 Ответить
Говноканал оправдывается?
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08.05.2020 15:14 Ответить
Сколько уже раз ***** из г+г просили прощения за свое враньё...
Больше это не прокатит.
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08.05.2020 15:21 Ответить
Честь и порядочность на Г+Г - вот насмешили! Думаю, их цель обгадить все, что плохо для их шефа, достигнута. Оправдывайся, не оправдывайся, а осадочек-то останется, что и требовалось
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08.05.2020 15:25 Ответить
припинив дивиись цей гівно канал у 2017-му. Ні секунди ще не пошкодував про це. Жовтий канал.
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08.05.2020 15:30 Ответить
То же самое, только ещё раньше его перестал смотреть.
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08.05.2020 15:36 Ответить
И этим своим заявлением продолжают подыгрывать московской пропаганде. Идиоты. Или скоты.
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08.05.2020 15:35 Ответить
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканал "1+1" за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси. Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.
Водночас Нацрада визнала, що сюжет "1+1" поширював неправдиву інформацію.
Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважив, що Нацрада кілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу "Прямий" через ознаки "поширення необ'єктивної інформації". Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу "1+1" за цією ж статтею закону "Про ТБ і радіомовлення", посилаючись на "недоліки чинного законодавства" та "відсутній дієвий механізм".
Костинський називав причиною такого рішення Нацради той факт, що "склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість - четверо з семи членів - раніше працювали на телеканалі "1+1" (голова Національної ради - Ольга Герасим'юк, заступник голови - Олег Черниш, відповідальний секретар - Юрій Зіневич, членкиня ради - Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим'юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.
"14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим'юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу "1+1" через ознаки порушення ним мовних квот", - додав Костинський.
Водночас голова регулятора Ольга Герасим'юк зазначила, що якщо сюжетом "1+1" було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або "скористатися правом на відповідь у програмах".
Зазначимо, у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості - це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.
Неправдивий сюжет про "15 таємних американських біолабораторій в Україні" вийшов у програмі "Секретні матеріали" каналу "1+1" 27 квітня.
Перед цим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія "Опозиційна платформа - За життя", її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси - "112 Україна", ZIK, NewsOne, проросійський сайт "Страна", телеграм-канали депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.
Цьому фейку вже понад десять років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.
https://prm.ua/natsrada-vidmovilas-karati-1-1-za-feyk-pro-sekretni-biolaboratoriyi-ssha/
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08.05.2020 15:51 Ответить
А тот обезьян, шо в кадре слюной исходил не хуже скабеевой, это не подражание московской пропаганде?
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08.05.2020 16:03 Ответить
Дебіли, виступаючи зтакими антиамериканськими фейками , ви нікому не підігрували? А що ж ви робили,патріоти москви?
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08.05.2020 15:54 Ответить
То Беня нас усіх в заручники взяв. В США проти нього справа по відмиванню вкрадених у нас грошей. Цікаво, чи не так. У США хочуть крадія наших грошей запроторити на кілька пожиттєвих термінів (напевно), а у нас йому наші суди гроші допомагають красти.
От і махає кулачками, чи Москві ******** ...
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08.05.2020 16:07 Ответить
Брехуни, Скабєєва і Масейчук = Зіта+Гіта=ху@ло+Беня=вороги!
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08.05.2020 15:58 Ответить
Закрити на фіг Г+Г. А Беню в США етапувати
А, взагалі
"1+1" щодо сюжету про лабораторії США в Україні: "Точно не мав на меті підігрування російським окупантам" - Цензор.НЕТ 3995
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08.05.2020 16:00 Ответить
"затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности" Источник: https://censor.net.ua/n3194321

Помойка вспомнила про честь. Поздновато, как бы.
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08.05.2020 16:15 Ответить
Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным"
Источник: https://censor.net.ua/n3194321

Называйте вещи своими именами - он был пис-вым, что полностью гармонирует с вашим г-сми.
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08.05.2020 16:17 Ответить
слово гавно можно в обсуждении писать? а уже написал…
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08.05.2020 16:25 Ответить
Этот канал реально помойка в стиле кацапских зомбоканалов для необремененных интеллектом зрителей
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08.05.2020 18:54 Ответить
ПРОВОКАТОРИ!
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08.05.2020 19:22 Ответить
1+1 стал Украинской филией Киселёва. А что ещё можно ожидать от пропогандистов Каламойского, который так сильно от недавна полюбил "сруский мир".
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09.05.2020 10:53 Ответить
Это тот канал, на котором прервали поздравление Порошенко и втулили недоразумение зеленского, это тот канал который постоянно врал про Порошенко, это тот канал, где на каналах траур, а 1+1 показывает квартал и лигу смеха, это тот канал где сумасшедшая мосейчук орет на передаче" Право на владу" на людей не поддерживающих зечмо, это тот канал, владелец которого кричит, что мы должны дружить с россией, взять у нее денег и простить смерти наших людей. Нет, твари прокацапские, вы засуните зеленского туда откуда оно вылезло, извинитесь перед Порошенко и его семьёй и сгините из информационного пространства Украины.
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09.05.2020 15:38 Ответить
 
 