"1+1" о сюжете про лаборатории США в Украине: "Точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам"

Сюжет о лабораториях США в Украине, который вышел 27 апреля на канале 1+1, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении телеканала.

"Проект "Секретные материалы", который выходит на телеканале "1+1", освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления. С этой целью журналисты проекта проводят собственные расследования и выясняют все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что тема биологических лабораторий, о которых неоднократно появлялась информация в СМИ, является, безусловно, резонансной и заслуживает внимания, ведь факт наличия государственных биологических лабораторий, которые получали в том числе международную помощь, является подтвержденным.

"Поэтому редакция "Секретных материалов" начала расследование, имея целью разобраться в ситуации и выяснить, что на самом деле происходит в лабораториях, подтвердить или опровергнуть громкие тезисы, озвученные ранее другими СМИ. Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистской чести и порядочности, группа 1+1 Media продолжит расследование и обеспечит незаангажированное, всестороннее и объективное освещение темы", - говорится в заявлении.

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Журналисты телеканалауже отправили обращение к руководителям лабораторий, посольства США в Украине, МОЗ, СНБО, СБУ и других задействованных сторон и ждем согласие на комментарии. Полученная информация будет освещена в дальнейших расследованиях как "Секретных материалов", так и в материалах "ТСН".

"Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам. Это убедительно доказывает история программы – сюжеты за все 7 лет существования "Секретных материалов" находятся в открытом доступе, за это время журналисты провели тысячи расследований и неоднократно разоблачали российские фейки", - подытожили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что инспирированные в России фейки были озвучены в эфире украинского телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. В частности, на прошлой неделе в программе "Секретные материалы", которая выходит на этом телеканале, рассказывалось о якобы наличии на территории Украины американских лабораторий, в которых разрабатывается биологическое оружие.

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