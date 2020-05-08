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"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.інфо".

Так, в распоряжении журналистов оказались копии паспортов Дубинского и свидетельства о рождении, а также персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

Слуга народа Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - Слідство.інфо 01

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Источники издания утверждают, что Дубинский воспользовался услугой одной из специализированных фирм в Черновцах. Там рассказали, что румынский паспорт можно оформить за 5-6 тысяч евро, даже не имея румынских предков.

Изданию неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру получения гражданства.

В разговоре с журналистами "Слідство.інфо" Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично заявил, что у него нет иностранного гражданства, хоть он и "имеет на это право".

Напомним, что накануне главреда "Слідство.інфо" Анну Бабинец вызвали на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки).

гражданство (1318) Румыния (1126) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+39
На что люди надеются в наше время то, что никто не узнает? Почему я не удивлен, саша-бородатая жопа бабломойского по кличке ложь-******, просто эталон конченного ублюдка!
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08.05.2020 14:52 Ответить
+27
Сразу видно шо Дубинеску коренной румын:
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 956
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08.05.2020 15:05 Ответить
+24
Хотел пересечь румынскую границу, как Остап Берта Мария-Бей Бендер
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08.05.2020 14:54 Ответить
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Он румынский изгой?
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08.05.2020 14:52 Ответить
Хотел пересечь румынскую границу, как Остап Берта Мария-Бей Бендер
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08.05.2020 14:54 Ответить
Є такий біблійний персонаж - Вічний жид...

Воно не того масштабу, звісно.
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08.05.2020 14:55 Ответить
Евреи - это народ, перешедший на другой берег священной реки Евфрат. А жиды - это те, кто по жадности своей вернулся обратно. Он из вернувшихся.
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08.05.2020 15:01 Ответить
Сразу видно шо Дубинеску коренной румын:
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 956
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08.05.2020 15:05 Ответить
Жесть. Все думали шо Дубинский еврей, а оказалось - румын
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08.05.2020 15:14 Ответить
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 7941
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08.05.2020 15:30 Ответить
Він корінний передаст
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08.05.2020 16:03 Ответить
а почему констанца?да патамуша там дочерняя кампашка лукойл проживает,оттуда и доходы отстегивают данным персонажам.
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08.05.2020 17:05 Ответить
нельзя такое писать. нужно писать вечный щироукраинский мыролюбный ре6форматор.
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08.05.2020 15:16 Ответить
На что люди надеются в наше время то, что никто не узнает? Почему я не удивлен, саша-бородатая жопа бабломойского по кличке ложь-******, просто эталон конченного ублюдка!
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08.05.2020 14:52 Ответить
А ведь раньше зебилы кидали посты этого Дубинского сюда ...
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08.05.2020 14:55 Ответить
"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 9066
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08.05.2020 14:52 Ответить
так він схожий на румунського полоненого
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08.05.2020 14:53 Ответить
он просто ушлёпок, только кретин мог просить там гражданство!!
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08.05.2020 14:53 Ответить
Где было удобнее и дешевле получить любое гражданство,туда оно и поползло.
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08.05.2020 14:55 Ответить
Скоро даже молдавское станет на вес золота.
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08.05.2020 15:13 Ответить
Румынское??
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08.05.2020 14:53 Ответить
Решил в цыгане податься.
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08.05.2020 15:01 Ответить
о каком праве он говорит...?
о праве еврея по рождению...?
не понял я...

В разговоре с журналистами "Слідство.інфо" Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично https://t.me/dubinskypro/8016 заявил , что у него нет иностранного гражданства, хоть он и "имеет на это право".Источник: https://censor.net/n3194323
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08.05.2020 14:55 Ответить
Тоесть сепар понимает что в Украине ему не жить
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08.05.2020 14:55 Ответить
и у него есть мьіло, пролезет в любую.
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08.05.2020 15:08 Ответить
а че в Румынию? неужели Израиль ему отказал...и правильно сделал евреи быстро среди своих вырожденцев вычисляют
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08.05.2020 15:00 Ответить
В дополнение к этому уроду....Есть такой зебилоид по фамилии Брагар. Ну это тот, который предлагал продать собаку. Теперь он предлагает отменить в 5-х классах историю Украины. Он подготовил обращение к в.о. министра образования, выложил у себя в фейсбук и... удалил, видимо не без подсказки от более умных "товарищей". Но специфика любой истории, в том числе истории фейсбук такова, что ее не удалить и не изменить. Ею можно пытаться манипулировать. Впрочем, и это ненадолго. Кому интересно, ищите у "березы" и найдете.
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08.05.2020 15:00 Ответить
Даже румыны побрезговали? Попробуй на кацапский паспорт подать,там любым го*ном не брезгуют.
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08.05.2020 15:01 Ответить
Даже ватным боксерам говновасяусисикам,проживающим на территории Украины ,предложили сами-правда даже они,наследники гебельса ,пусть и с плохо скрываемым омерзением,но смогут поюзать очередных дешевых предателей прежней Родины в своих неизменных целях-поднятия мнимого вяличия мнимой империи.
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08.05.2020 16:31 Ответить
а казался таким бениным патриотом а оказался румынским клоуном
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08.05.2020 15:02 Ответить
так он же болгарин!
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08.05.2020 15:02 Ответить
Нехай здасть український паспорт. Які проблеми?
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08.05.2020 15:03 Ответить
Я вот тоже думаю, закон вроде как не позволяет два гражданства. Надо полагать, он от украинского ражданства собирается отказаться, так получается? Ну не нарушает же он закон!
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08.05.2020 19:12 Ответить
"румун" ...у всіх цих "слуг" у кишені окрім "панамського" паспорта лежить поряд ще ізраїльська "алія" яку достатньо пред"явити у ізраїльському посольстві (консульстві) щоб автоматично отримати паспорт громадянина Ізраїлю ...тому всі вони "слуги" кого завгодно але не України ...Ізраїлю вони теж "служать"тільки чисто на випадок грандіозного шухера ...Ізраїль своїх громадян не видає ...
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08.05.2020 15:04 Ответить
- Одним словом румын!
- Так он же еврей!?
- Да какая разница!
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08.05.2020 15:06 Ответить
В Румунії найпростіше з країн ЄС отримати громадянство.
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08.05.2020 15:06 Ответить
Зелохи, вы кого выбрали?
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08.05.2020 15:11 Ответить
Падла...чует шо пахнет жареным! Мажет лыжи...
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08.05.2020 15:15 Ответить
Если человек не считает себя ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ (а гражданство должно быть только ОДНО, кроме конфедеративного или союзного), то и не нужны стране такие "граждане", ему надо помочь, лишить гражданства и выдать вид на жительство иностранца или лица без гражданства, которые не имеют политических прав в Украине (избирать или быть избранным), а значит должен быть лишен депутатского мандата и не может работать на ответственных должностях в любых государственных органах власти!
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08.05.2020 15:20 Ответить
я вообще считаю, что ГРАЖДАНСТВО должны получать ОСОЗНАНО (а не автоматом) и даваться далеко не всем, а кто достоин и отслужил срочную службу в армии не не менее года. При рождении выдавать ПОДДАНСТВО и от которого тоже можно добровольно отказаться после достижения ДЕЕСПОСОБНОСТИ на вид на жительство АПАТРИДА!
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08.05.2020 15:30 Ответить
Граждане имеют полный набор политических прав и не платят налог ЗА ЗАЩИТУ, потому что сами обязаны воевать и защищать страну от врагов, подданные должны иметь ограниченные политические права, избирать только на муниципальном уровне без права быть избранными и платить ПОЛОВИНУ налога ЗА ЗАЩИТУ, так как обязаны состоять в местных отрядах самообороны (подготовка месячных на летних сборах раз в три года), а иностранцы и апатриды с видом на ПМЖ в Украине не имеют политических прав, не служат в армии и не состоят в отрядах самообороны, и должны поэтому платить полный налог ЗА ЗАЩИТУ!
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08.05.2020 15:42 Ответить
Налог на ЗАЩИТУ должен быть 16% от суммы доходов, но не менее 45 евро и не более 3000 евро в месяц!
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08.05.2020 15:55 Ответить
Астанавись !!!
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03.06.2020 20:37 Ответить
Дубическу
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08.05.2020 15:36 Ответить
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 4078
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08.05.2020 15:37 Ответить
"Слуга народу" Дубінський в 2017 році подав документи на румунське громадянство, - "Слідство.інфо" - Цензор.НЕТ 3879
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08.05.2020 15:43 Ответить
І що єднає цю сволоту з Україною?
Тільки ненависть до усього українського
І хто цю українофобну гидоту ще й в Раду обрав?
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08.05.2020 15:53 Ответить
партия обмылков…
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08.05.2020 16:20 Ответить
CН партия презервативово штопаных

"Як нардеп "допоміг" лікарні": Дубінський продав б/у апарати ШВЛ по ціні нових

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НАРДЕП «ДОПОМІГ» ЛІКАРНІ
Цiкaвi peчi poзпoвiдaють знaйoмi мeдики з Вacилькoвa - у ниx тaм cкaндaл. Оcнoвний фiгуpaнт - oтoй дeпутaт «Слуги нapoду» у якoгo «мaмa любить швидкicть». Скaндaл зapaз впepтo нaмaгaютьcя зaм'яти.
Нa пoчaтку квiтня тaмтeшня лiкapня зaкупилa у ТОВ «Кceнкo» чoтиpи aпapaти штучнoї вeнтиляцiї лeгeнь Hamilton-C1, пo цiнi 650 тиc гpн., щo для тaкoгo oблaднaння - мpiя. «Пepeмoгa» cтaлacя зaвдяки нapдeпу Олeкcaндpу Дубнicькoму - caмe вiн дoмoвивcя з кoмepcaнтaми i зaбeзпeчив лoяльну цiну. Алe нe дoвгo музикa тa гpaлa - «пepeмoгa» cтaлa швидкo нaбувaти pиc пoвнoцiннoї «зpaди».
В xoдi eкcплуaтaцiї зaкуплeнi aпapaти ШВЛ виявилиcя… бувшими у вжитку. Двa з чoтиpьox взaгaлi пoтpeбують peмoнту. Нa pинку нинi тexнiку в тaкoму cтaнi мoжнa пpидбaти зa 150-200 тиcяч гpн. Пpo тe, щo oблaднaння вийти з лaду мoжe щoмитi - я вжe й нe згaдую. Пpoтe. Гoлoвлiкap лiкapнi нaмaгaєтьcя cитуaцiю зaм'яти, з дужe бaнaльнoї пpичини - Дубiнcькoгo вoнa бoїтьcя. Мoжнa зaлюбки cтaти фiгуpaнтoм гучнoгo кopупцiйнoгo poзcлiдувaння - a тo й гipшe.
Тим бiльшe пpeцeдeнти вжe були. Нeщoдaвнo тiй caмiй лiкapнi нe пpoдaв, a пoдapувaв купу piзнoгo oблaднaння кoлишнiй кoнкуpeнт Дубiнcькoгo нa oкpузi (здoгaдaйтecя - який caмe?). Пicля тoгo дo лiкapнi кiлькa paзiв дзвoнили вiд дeпутaтa - мoвляв, a чoгo нe ви бepeтe учacть в пiapi кoгocь iщe кpiм caмoгo? Дубiнcькoгo нинi пpизнaчили пoлiтичним куpaтopoм мicцeвиx вибopiв вiд пpaвлячoї пapтiї - зaчeпиcя з тaким!
Цiкaвa штукa виxoдить. Пocтaчaльники oблaднaння вoчeвидь oбдуpили нe тiльки лiкapню, aлe й caмoгo Дубiнcькoгo. Зa лoгiкoю - зapaз caйт Олeкcaндpa Дубiнcькoгo муcить вибуxнути гpaндioзним aнтикopупцiйним poзcлiдувaнням, тa тaким щo в eкcтaзi вaлятиcя муcить вcя Гeнпpoкуpaтуpa. Тим бiльшe pити йoму є дe. Зapeєcтpoвaнa дo 2014 p. в Дoнeцьку ТОВ «Кceнкo» вcтиглa cтaти фiгуpaнтoм низки кpимiнaльниx cпpaв у тoму чиcлi пo фaктax… пocтaчaння oблaднaння б/в пiд виглядoм нoвoгo. А щe - у зaвищeннi цiн нa oблaднaння, cтвopeннi кoлeктивниx aнтикopнуpeнтниx гpуп, ввeзeннi oблaднaння з oкупoвaниx paйoнiв Дoнбacу, тoщo й тoщo.
Пpoтягoм ocтaннix мicяцiв «Кceнкo» cтaлa peкopдcмeнoм з пpoдaжу aпapaтiв ШВЛ piзнoгo клacу i виpoбництвa - бiля 90 aпapaтiв нa зaгaльну cуму 100 мiльйoнiв гpн. Виxoдить - мoжуть бути пocтpaждaлi кpiм Вaciлькiвcькoї лiкapнi?! А як caмe кoмпaнiя змoглa здoбути cтiльки зaмoвлeнь - пpocтo збiг, чи?..
От дe пpиpoднa пapaфiя нapдeпa Дубiнcькoгo! От пpo кoгo вiн муcить знiмaти poлики пoвнi мaтюччя, нaзивaти їx «тупимi живoтнимi» i вce iншe - чoгo вiн тaм щe ********.
Алe - нe ждiть cпoдiвaнoї вoлi. Нa caйтi Олeкcaндpa Дубiнcькoгo пpo ТОВ «Кceнкo» - aнi cлoвa. Пpaвдa, дивнo? Мoжe тo нeдoбpoзичливцi бpeшуть пpo чecнoгo дeпутaтa? Хiбa нapдeп Дубiнcький здaтний нa тaкe? Ви як думaєтe?
Дмитpo "Кaлинчук" Вoвнянкo
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08.05.2020 16:36 Ответить
Он не болгарин, а румын. А какая разница?
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08.05.2020 20:55 Ответить
Жидорумын? Что-то новое.
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09.05.2020 01:43 Ответить
А вы думаете ***** Каламойского не задумывается куда прийдётся линять когда прийдётся отвечать?!
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09.05.2020 10:49 Ответить
 
 