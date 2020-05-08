"Слуга народа" Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство, - "Слідство.інфо". ФОТО

Нардеп от "Слуги народ" Александр Дубинский в 2017 году, будучи журналистом, подал документы на румынское гражданство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.інфо".

Так, в распоряжении журналистов оказались копии паспортов Дубинского и свидетельства о рождении, а также персональный номер, присвоенный Национальным агентством по вопросам гражданства Румынии.

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Источники издания утверждают, что Дубинский воспользовался услугой одной из специализированных фирм в Черновцах. Там рассказали, что румынский паспорт можно оформить за 5-6 тысяч евро, даже не имея румынских предков.

Изданию неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру получения гражданства.

В разговоре с журналистами "Слідство.інфо" Дубинский отказался подтвердить подачу заявления на румынский паспорт, но позже публично заявил, что у него нет иностранного гражданства, хоть он и "имеет на это право".

Напомним, что накануне главреда "Слідство.інфо" Анну Бабинец вызвали на допрос как свидетеля в рамках уголовного дела по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки).