Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: О сроках говорить трудно, они привязаны к карантину
На сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине.
Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на сегодня рано говорить об открытии пунктов пропуска на линии разграничения.
"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
+4 5 копійок
показать весь комментарий08.05.2020 15:14 Ответить Ссылка
+3 5 копійок
показать весь комментарий08.05.2020 14:59 Ответить Ссылка
+3 aquarius580 .
показать весь комментарий08.05.2020 14:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що ж ти мовчиш про повернення наших військ на ділянки розведення, якщо ворог буде обстрілювати?
А то всё какие-то пресс-релизы.
и не надо говорить кто за кого был, если дома на диване яйца катал и не видел там зелёных человечков , да и все чиновники что за рус мир были -все в Киеве.