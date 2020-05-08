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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: О сроках говорить трудно, они привязаны к карантину

Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: О сроках говорить трудно, они привязаны к карантину

На сегодня рано говорить об открытии контрольных пунктов пропуска на Донбассе, поскольку сроки привязаны к карантину в Украине.

Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на сегодня рано говорить об открытии пунктов пропуска на линии разграничения.

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"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране. И Станица Луганская, и Золотое - это все наша страна. Поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ", - отметил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) карантин (16729) Донбасс (26958) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Позарились на велику пензію, а отримали війну у себе вдома. Нехай жеруть рускамір повною ложкою.
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08.05.2020 15:14 Ответить
+3
Кловун тіді пошуткував. На те він і кловун.
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08.05.2020 14:59 Ответить
+3
Moжет он сам в микрофон и на камеру пару слов скажет ?
А то всё какие-то пресс-релизы.
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08.05.2020 14:59 Ответить
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ваша країна знаходится на пару тисяч кілометрів південніше, тому у вас таке відношення до нашої країни.
А що ж ти мовчиш про повернення наших військ на ділянки розведення, якщо ворог буде обстрілювати?
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08.05.2020 14:56 Ответить
Кловун тіді пошуткував. На те він і кловун.
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08.05.2020 14:59 Ответить
Moжет он сам в микрофон и на камеру пару слов скажет ?
А то всё какие-то пресс-релизы.
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08.05.2020 14:59 Ответить
йому важко без дублів та сценарієв, бо воно тупе, як табуретка
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08.05.2020 15:06 Ответить
Зачем Украине эта зараза из ОРДЛО? И вопрос не только в эпидемии. "Донбасс не встанет на колени" . За 6 лет рашисты долбасян не только раком поставили, но и вырастили стадо ублюдков для которых Украина враг.... И не надо рассказывать,что там есть якобы патриоты. Может и есть. Только не они через КВПП шастают. И не Украина "кормильцев" отторгла, а они поменяли Украину на "руцький мир". Так пусть им и подавятся
Зеленский об открытии КПВВ на Донбассе: О сроках говорить трудно, они привязаны к карантину - Цензор.НЕТ 3106
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08.05.2020 15:07 Ответить
Позарились на велику пензію, а отримали війну у себе вдома. Нехай жеруть рускамір повною ложкою.
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08.05.2020 15:14 Ответить
а ты там был или раша тудей насмотрелся?
и не надо говорить кто за кого был, если дома на диване яйца катал и не видел там зелёных человечков , да и все чиновники что за рус мир были -все в Киеве.
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08.05.2020 16:30 Ответить
Кацапчик, спрячься. Твои мозговые потуги все равно на уровне ватного алкаша Даже самолайк не поможет Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: Про терміни говорити важко, вони прив'язані до карантину - Цензор.НЕТ 1804
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08.05.2020 17:00 Ответить
видишь не прячусь , а ты определись или война с рос. или мы сепары. чудак ты вася
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08.05.2020 17:31 Ответить
Какой я тебя вася, клоун? Чей Крым расскажешь?
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08.05.2020 17:57 Ответить
я знаю кто кинул там татар
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08.05.2020 18:16 Ответить
клоун
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08.05.2020 18:17 Ответить
ах да(умник ) у вас война или ато?
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08.05.2020 18:23 Ответить
Повторяю вопрос для особо "мудрых" - чей Крым?
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08.05.2020 19:01 Ответить
зеленский за год своего бездарного правления доруководился, что сейчас ему нужно не открывать КПВВ на Донбассе, а одиночную камеру для отбывания пожизненного срока за уничтожение экономики Украины.
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08.05.2020 15:21 Ответить
Не бачу проблеми. Зелёный наполеон ИК команду карантину:"Карантін, стой! Ать-два!" - І все!. Тим більше, що карантин впровадила його ж шобла. От л ше КПВВ все одно функціонувати не будуть. Бо про те, що причина у карантин - це брехня.
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08.05.2020 15:50 Ответить
А вот я лично вообще не понимаю - с каких х.....в эти КПВВ вообще работают? Сепарня туда-сюда шастает. Таксисты, что потом инфу сливают да бабки, что кричали "Расися, введи войска". Как по мне, то раз умерла, то умерла. Вон Грузия - наглухо заблокировала любое сообщение с оккупированной территорией. И правильно: хотели? - жрите, не подавитесь. Но - САМИ.
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08.05.2020 16:13 Ответить
Обязательно, первыми нужно открыть границы с РФ и сепарами. А совсем не с ЕС.
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09.05.2020 01:45 Ответить
 
 