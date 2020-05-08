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Новости Коронавирус и карантин
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После пандемии у украинцев не должно быть проблем с путешествиями по безвизу, - Кулеба

После пандемии у украинцев не должно быть проблем с путешествиями по безвизу, - Кулеба

После окончания пандемии коронавируса и открытия европейскими странами своих границ у украинцев вряд ли возникнут проблемы с прохождением границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LB.ua" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - отметил министр.

Глава МИД предположил, что Шенгенская зона на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный.

"То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации. Но свободу передвижения внутри самой шенгенской зоны, конечно, никто отменять не будет. Потому что это одно из фундаментальных достижений. Да и вообще отменить "шенген" – это поставить под вопрос одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень", - сказал Кулеба.

В то же время он считает, что для Украины вопрос присоединение к Шенгенской зоне пока остро не стоит, ведь, как указал Дмитрий Кулеба, этот процесс займет определенное время.

Также читайте: Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку, - Кулеба

Автор: 

карантин (16729) безвизовый режим (1557) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ЗЕбанат дав задню! Марусі Звіробій не продовжили домашній арешт! Радіємо і думаємо про усіх інших - Чорновіл, Антоненка, Кузьменка, etс
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08.05.2020 15:13 Ответить
+2
с безвизом проблем не будет... будет проблема получить все необходимые медицинские справки)))
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08.05.2020 15:13 Ответить
+1
ну да.... вы же собираетесь эту дурдемию объявить вечной....
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08.05.2020 15:17 Ответить
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ЗЕбанат дав задню! Марусі Звіробій не продовжили домашній арешт! Радіємо і думаємо про усіх інших - Чорновіл, Антоненка, Кузьменка, etс
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08.05.2020 15:13 Ответить
с безвизом проблем не будет... будет проблема получить все необходимые медицинские справки)))
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08.05.2020 15:13 Ответить
Может результата теста будет достаточно?
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08.05.2020 15:22 Ответить
трудно сейчас сказать... у страха глаза велики... каждая страна будет выдвигать свои требования, пока не сформируется единый пул... надеюсь, что желаемые доходы от туризма все же окажутся выше маразма чиновников...
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08.05.2020 15:39 Ответить
а текст результатов теста надо будет переводить на аглицкий и заверять нотариально?)))
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08.05.2020 15:41 Ответить
Ну, если очень надо, придется и это сделать.
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08.05.2020 17:00 Ответить
Тест придется проходить за границей. Кто его будет оплачивать?
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08.05.2020 15:43 Ответить
Я думаю, если кто-то едет, то и этот вопрос будет решен.
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08.05.2020 17:01 Ответить
у украинцев вряд ли возникнут проблемы с прохождением границы

Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы

То есть, все будет регулироваться в зависимости от ситуации Источник: https://censor.net/n3194332
Весь ответ министра сводится к двум словам "Я не знаю"
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08.05.2020 15:52 Ответить
И справки получить не проблема,еще пару месяцев,и на билет до границы у людей денег не будет.
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08.05.2020 16:24 Ответить
ну да.... вы же собираетесь эту дурдемию объявить вечной....
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08.05.2020 15:17 Ответить
А по рабочей визе, планируем обложить?
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08.05.2020 15:23 Ответить
Если что- то случится с безвизом, то проблемы будут у вас а не у украинцев.
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08.05.2020 15:37 Ответить
Это маразм это доаже не,,испанка,, с ее смертями и то ушла прошла и не появлялась больше,какие справки через полгода о ней забудут как только вакцина,которая на подходе
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08.05.2020 15:38 Ответить
Які з ви безграмотні, цензор! Не»за безвізом», а «по безвізу».
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08.05.2020 15:50 Ответить
 
 