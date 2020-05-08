РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии

Россия превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, и настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считают министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии Дмитрий Кулеба, Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу.

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и поражение нацизма были заслугой решительности и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты", - говорится в совместной статье министров, опубликованной в издании "Frankfurter Allgemeine Zeitung " в четверг.

Главы МИД подчеркнули, что осуществив агрессию против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году, Россия нанесла серьезный вред архитектуре европейской безопасности.

"Этот неискренний культ победы, который пытаются строить люди, не имеющие к самой победе никакого отношения, порочит память о тех, кто потерял свои жизни. В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех", - отметили они.

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Кроме того, по словам Кулебы, Линкявичюса, Ринкевичса и Рейнсалу, в течение многих лет "бездушный советский режим" использовал победу в войне как оправдание своей политики, злоупотребляя этой победой.

"Он присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников, разгромивших нацистов, включительно с солдатами Красной армии, которая сама была многонациональной. Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми", - подчеркнули министры.

Также они напомнили о том, мы не вправе забывать, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии, в секретных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой, и эти планы проложили путь к войне.

"Мы решительно осуждаем какие-либо попытки оправдать этот пакт, мотивируя заключение его в то время неизбежностью и стратегической целесообразностью", - добавили главы МИД.

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