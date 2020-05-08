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Новости Сотрудничество с МВФ
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Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко

Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко

Украина не сможет продолжить переговоры о новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании №2571-д.

Об этом во время заседания финансового комитета Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", - сказал министр.

Также Марченко уточнил, что Украина обсуждает с Фондом программу финансирования stand-by на полтора года. Сумма финансирования – $5 млрд в течение 2020-2021 года, добавил глава Минфина.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два ключевых условия, при выполнении которых Украина получит первый транш - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосование состоится на следующей неделе.

банки (1938) МВФ (3335) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+2
А де бабло яке вам залишив Грося?
Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 4381
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08.05.2020 15:18 Ответить
+1


Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 2144
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08.05.2020 15:21 Ответить
+1
Сильно хочется повторить?

Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 9788
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08.05.2020 15:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да и х***й с ними с етим МВФ. Все равно все деньги уйдут Ахметову, сепаратистам и на выплаты пенсий в ОРДЛО
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08.05.2020 15:18 Ответить
Сильно хочется повторить?

Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 9788
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08.05.2020 15:25 Ответить
А де бабло яке вам залишив Грося?
Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 4381
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08.05.2020 15:18 Ответить
"У шкапчику" (с)
А де твоя позаминула пенсія, діду?
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08.05.2020 15:22 Ответить


Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко - Цензор.НЕТ 2144
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08.05.2020 15:21 Ответить
і по банках і по "бутилках" і взагалі накуя нам ця "влада" якщо її посилають всі хто має натхнення ...тільки гроші наші крадуть без жодної користі для України
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08.05.2020 15:22 Ответить
МВФ не дает денег потому, что видит как его сейчас пытаются по тупому нае@ать. А они отнюдь не дураки.
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08.05.2020 15:27 Ответить
Ну да Злой МВФ дает кредиты под 1.5-3% годовых и на хрен знает сколько лет, А сейчас Зеля берет под 14-30% годовых на полгода-год. Ничего не перепутал?
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08.05.2020 15:45 Ответить
НБУ и так под их контролем, Зе уже говорил, что во всех знАчимых наблюдательных советах в т ч и НБУ больше половины - иностранцы. Запад хочет ВСЮ банковскую систему Украины. Вот и думайте о нэзалэжности, если банки и земля их, то что останется?
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08.05.2020 16:01 Ответить
Дефолт, так дефолт (с) бородата бабця
Візьмемо в Росії 100 млрд. баксів (с) бабця бородата
Я нікому нічого не винен (с) десь те саме, але молодше
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08.05.2020 15:36 Ответить
А Беня? Не боитесь обидеть?
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08.05.2020 15:41 Ответить
Головне - незалежність і виконувати те, що скаже МВФ.
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08.05.2020 15:47 Ответить
Запад посадил на долговую иглу и теперь шантажирует Украину. О такой Нэзалэжности мечтали? Слава Майдану! Антибанковский закон приведет к тому, что через несколько лет украинских владельцев банков не останется, как это произошло в Польше - там нет польских банков.
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08.05.2020 15:57 Ответить
 
 