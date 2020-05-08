Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко

Украина не сможет продолжить переговоры о новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании №2571-д.

Об этом во время заседания финансового комитета Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", - сказал министр.

Также Марченко уточнил, что Украина обсуждает с Фондом программу финансирования stand-by на полтора года. Сумма финансирования – $5 млрд в течение 2020-2021 года, добавил глава Минфина.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два ключевых условия, при выполнении которых Украина получит первый транш - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосование состоится на следующей неделе.