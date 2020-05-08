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Страна тонет в мусоре, за год убытки от засорений превысили миллиард гривен, - Фирсов

Страна тонет в мусоре, за год убытки от засорений превысили миллиард гривен, - Фирсов

Государственная экологическая инспекция в прошлом году совершила 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов.

Убытки, нанесённые за этот период превысили миллиард гривен. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в материале "Сохранить окружающую среду. План действий".

По словам Фирсова, в Украине требуется принятие закона об отходах, способного исправить ситуацию к лучшему.

"У нас до сих пор нет рынка, механизма и правил для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. И как следствие — горы мусора, тысячи нелегальных свалок. Эту ситуацию надо решать, примеров, как это делать, множество, и не надо ничего выдумывать. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики. Тогда он исчезнет с улиц и свалок. Это надо сделать как можно скорее", заявил Фирсов.

Также, по мнению чиновника, необходимо перепроверить компании, которые получили лицензии на утилизацию особенно вредных веществ.

"Простой пример: именно сейчас, во время пандемии коронавируса, образуются медицинские отходы. Это очень опасные отходы, и их нужно утилизировать. Для этого есть определенные компании и соответствующая лицензия… лицензии получили компании, которые вместо утилизации вывозят опасные отходы на мусорную свалку, либо выбрасывают в лесу, либо оставляют в поле", сообщил Фирсов.

При этом, по словам Фирсова, компании, которые реально могут утилизировать отходы по протоколу, остаются без заказов.

"Проигрывают (компании – Ред.) тендеры тем, кто везет на свалку. Государство должно вмешаться и навести порядок в этой сфере. Сделать это очень просто — проверить всех лицензиатов и отсеять липовых", считает Фирсов.

Также чиновник назвал и другие инициативы требующие реализации в самое ближайшее время. Среди них – реформа экологического контроля, введение современной системы мониторинга состояния окружающей среды, обновление методик начисления убытков от загрязнения окружающей среды.

Автор: 

мусор (491) Фирсов Егор (154)


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Топ комментарии
+3
Швеция полностью перерабатывает свой мусор и еще закупает около 700 тысяч (!!!) тонн мусора в соседних странах и делает на этом прибыль...
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08.05.2020 15:46 Ответить
+2
Почему не строятся мусороперерабатывающие заводы? Пейсатым не выгодно?
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08.05.2020 16:00 Ответить
+2
Мэр Львыва зараз образився
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08.05.2020 16:06 Ответить
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Возможно, планете надоело человечество с этими всеми кучами мусора. И началась эпоха смертельных вирусов. Это один израильский врач сказал.
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08.05.2020 15:37 Ответить
У всех вирусов есть причина, а у каждой причины есть имя и фамилия.
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08.05.2020 16:54 Ответить
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". Пишут, что это Лазарь Каганович сказал.
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08.05.2020 22:36 Ответить
Я так понял, что у Фирсова список компаний уже готов. Ну а дальше всё как обычно, по накатанной дорожке.
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08.05.2020 15:41 Ответить
Надо меньше есть!©
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08.05.2020 15:41 Ответить
Швеция полностью перерабатывает свой мусор и еще закупает около 700 тысяч (!!!) тонн мусора в соседних странах и делает на этом прибыль...
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08.05.2020 15:46 Ответить
Почему не строятся мусороперерабатывающие заводы? Пейсатым не выгодно?
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08.05.2020 16:00 Ответить
Мэр Львыва зараз образився
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08.05.2020 16:06 Ответить
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08.05.2020 22:37 Ответить
Фирсов говорит все правильные вещи.Только,что бы этим серьезно заниматься,надо делать все в комплексе на уровне законов.А так как в судебной системе у нас проблемы,с исполнением законов полный бардак,то и с утилизацией мусора дела обстоят не лучше.Украине нужна система власти,которая обеспечит неотвратимость наказания,в том числе и за экологические преступления.Ну и конечно стимулы для переработки мусора.Тогда и с его утилизацией проблем не будет.
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08.05.2020 17:03 Ответить
пора Верховну зРаду з дустом гєнєраліть
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08.05.2020 17:03 Ответить
Який жах, коли небезпечне сміття просто кидають будь-куди!!! Таких "красавцев" треба негайно притягати до кримінальної відповідальності, інакше буде нам труба!!! Ну як можна так халатно відноситися до таких речей як пандемія??? Почитайте рекомендації китайців щодо правил утилізації медобладнання після corvid!!! Все треба зжигати!!!
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08.05.2020 19:42 Ответить
 
 