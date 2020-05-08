Страна тонет в мусоре, за год убытки от засорений превысили миллиард гривен, - Фирсов

Государственная экологическая инспекция в прошлом году совершила 21 тысячу проверок по засорению земельных ресурсов.

Убытки, нанесённые за этот период превысили миллиард гривен. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в материале "Сохранить окружающую среду. План действий".

По словам Фирсова, в Украине требуется принятие закона об отходах, способного исправить ситуацию к лучшему.

"У нас до сих пор нет рынка, механизма и правил для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий. И как следствие — горы мусора, тысячи нелегальных свалок. Эту ситуацию надо решать, примеров, как это делать, множество, и не надо ничего выдумывать. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор как за ресурс начали соревноваться переработчики. Тогда он исчезнет с улиц и свалок. Это надо сделать как можно скорее", заявил Фирсов.

Также, по мнению чиновника, необходимо перепроверить компании, которые получили лицензии на утилизацию особенно вредных веществ.

"Простой пример: именно сейчас, во время пандемии коронавируса, образуются медицинские отходы. Это очень опасные отходы, и их нужно утилизировать. Для этого есть определенные компании и соответствующая лицензия… лицензии получили компании, которые вместо утилизации вывозят опасные отходы на мусорную свалку, либо выбрасывают в лесу, либо оставляют в поле", сообщил Фирсов.

При этом, по словам Фирсова, компании, которые реально могут утилизировать отходы по протоколу, остаются без заказов.

"Проигрывают (компании – Ред.) тендеры тем, кто везет на свалку. Государство должно вмешаться и навести порядок в этой сфере. Сделать это очень просто — проверить всех лицензиатов и отсеять липовых", считает Фирсов.

Также чиновник назвал и другие инициативы требующие реализации в самое ближайшее время. Среди них – реформа экологического контроля, введение современной системы мониторинга состояния окружающей среды, обновление методик начисления убытков от загрязнения окружающей среды.