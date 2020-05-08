Правоохранительные органы должны расследовать доведение отрасли до фактического банкротства за прошедшие 8 месяцев, - Буславец
И.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала ГБР и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства.
Об этом она заявила во время селекторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба, передает Обозреватель.
Она приветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, отметив, что сегодня отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет.
Буславец отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся в последние лет 8 месяцев.
НЭК "Укрэнерго" задолжала ГП "Гарантированный Покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн - это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получило 3 млрд грн убытков ", - заявила и.о. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры, поддержанные Премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.
Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.
Также Буславец гарантировала всяческую поддержку правоохранительным органам в расследовании ситуации, сложившейся в энергетике.
Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанных со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.
Ранее и.о. министра Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых вывод меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки ( аукционы), реформа ПСО.
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Зеленский назначил Геруса смотрящим над рынком электроэнергии где то в июне 2019го
Чи як в нашому ********* суддівстві - голосно репетуємо, а потім тишком-нишком намагаємось не вийти на себе?
Що значить зупинити будівництво нових? Це одним можна було будувати а іншим тепер ні? Відмініть "зелений" тариф всім! Тоді хто захоче той і буде будувати. А так виходить дискримінація одних за рахунок інших.
последние лет 8 месяцев?
Парад убыточности госпредприятий продолжается - вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому». Вместо прибыли 2,3 миллиарда за первый квартал 2019-го года - теперь 1,5 миллиарда убытков в 2020-м году, как всегда, будет компенсироваться из бюджета. Об этом в своем блоге пишет ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО , блогер Валерий Прозапас.
Он отмечает, самое интересное это то, куда эти миллиарды будут перенаправлены. На самом деле здесь ничего нового - туда, куда и раньше - на электроэнергию ниже себестоимости для энергозатратных предприятий Коломойского и Ко, которые сначала с помощью своего Геруса и подконтрольных Гончарука с Оржелем завели в Украину демпинговое российское электричество, а, когда правительство наконец-то прекратило импорт с РФ, придумали увеличивать процент генерации с атомных станций, и так критически снизили рентабельность производства из-за действий «технократов». И вот добрая сотня депутатов подписывается под требованием увеличивать потребление атомной энергии за счет «зеленой энергетики», мотивируя это тем, что будто бы последняя дороже, чем «мирный атом», что гораздо хуже, чем просто убытки «Энергоатома». При таких требованиях атомные станции, чтобы дать дешевый ток Коломойскому, нагружают до недопустимых уровней, особенно для страны, пережившей Чернобыль.