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Новости
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Правоохранительные органы должны расследовать доведение отрасли до фактического банкротства за прошедшие 8 месяцев, - Буславец

Правоохранительные органы должны расследовать доведение отрасли до фактического банкротства за прошедшие 8 месяцев, - Буславец

И.о. министра энергетики Ольга Буславец призвала ГБР и другие правоохранительные органы расследовать деятельность или бездействие должностных лиц, которые довели энергетическую отрасль до фактического банкротства.

 Об этом она заявила во время селекторного совещания по выполнению решений Антикризисного штаба, передает Обозреватель.


Она приветствовала интерес депутатов и желание правоохранительных органов разобраться в функционировании энергетических рынков, отметив, что сегодня отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет.
Буславец отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся в последние лет 8 месяцев.

НЭК "Укрэнерго" задолжала ГП "Гарантированный Покупатель" 13 млрд грн. "Гарантированный покупатель" "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн - это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получило 3 млрд грн убытков ", - заявила и.о. министра, добавив, что именно на решение этих проблем направлены антикризисные меры, поддержанные Премьер-министром в рамках работы Антикризисного энергетического штаба.


Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.


Также Буславец гарантировала всяческую поддержку правоохранительным органам в расследовании ситуации, сложившейся в энергетике.


Напомним,  Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанных со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.
Ранее и.о. министра Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых вывод меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки ( аукционы), реформа ПСО.


Автор: 

энергетика (2579) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+11
Предвыборный Зеленский гневно разоблачая формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. В феврале 2016 года Буславец, будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+./Слуга лгал украинцам чтобы его хозяин Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина , безнаказанно мародёрствовал в Украине.
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08.05.2020 15:48 Ответить
+11
Як хто? Порох з Гройсманом звичайно! Ну не можуть бути винні найвеличніший і "новьіє ліца" обох варіантів в КМУ та монобільшість
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08.05.2020 15:57 Ответить
+9
Геруса расспросите. Он знает настоящего виновника и настоящие причины.
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08.05.2020 15:48 Ответить
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Геруса расспросите. Он знает настоящего виновника и настоящие причины.
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08.05.2020 15:48 Ответить
Предвыборный Зеленский гневно разоблачая формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. В феврале 2016 года Буславец, будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+./Слуга лгал украинцам чтобы его хозяин Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина , безнаказанно мародёрствовал в Украине.
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08.05.2020 15:48 Ответить
Правоохоронні органи мають розслідувати доведення галузі до фактичного банкрутства за минулі 8 місяців, – Буславець - Цензор.НЕТ 2472
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08.05.2020 16:11 Ответить
оба на...это что же получается -8 месяцев это как с октября прошлого года...И кто же виноват?
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08.05.2020 15:50 Ответить
Они в зеркало не смотрят ...
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08.05.2020 15:53 Ответить
Як хто? Порох з Гройсманом звичайно! Ну не можуть бути винні найвеличніший і "новьіє ліца" обох варіантів в КМУ та монобільшість
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08.05.2020 15:57 Ответить
Может пора вместо дотации олигархам, продавать по себестоимости э/э мелкому бизнесу и населению. Увеличение потребления добавит денег в бюджет, и притом не за счет увеличения тарифа .
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08.05.2020 15:51 Ответить
никому нельзя продавать по себестоимости. Это возврат в совок.
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08.05.2020 17:20 Ответить
Это Герус с Зеленским...

https://censor.net/news/3131578/*********************************************************************

Зеленский назначил Геруса смотрящим над рынком электроэнергии где то в июне 2019го
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08.05.2020 15:51 Ответить
Там еще в это-же время были "назначены" смотрящие от Бени за Центрэнерго, добычей и импортом угля для ТЭС.
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08.05.2020 16:13 Ответить
Очень акуратно ведите следствие , а то на себя выйдете .......
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08.05.2020 15:52 Ответить
Преференції фірмам бородатої бабці враховані? Шмигаль вже проконсультувався з босом? Ахметка дав дозвіл? Кого призначили винними? Невже знов "папєрєднікав"?
Чи як в нашому ********* суддівстві - голосно репетуємо, а потім тишком-нишком намагаємось не вийти на себе?
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08.05.2020 15:52 Ответить
Да шо тут догадываться. Отрасль готовят к банкротству с последующей приватизацией. Затем снимут сливки и снова обанкротят, как было с облэнерго, угольными шахтами и т.п.
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08.05.2020 15:53 Ответить
классика жанра
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08.05.2020 15:55 Ответить
ооо так уже золотая курочка банкрот)))а то я думаю чего реакторы позаглушили, на угольке навар жирнее, да и кацапов покормить надо немножко пока шапито 95 рулит.
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08.05.2020 16:00 Ответить
"...остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа..."

Що значить зупинити будівництво нових? Це одним можна було будувати а іншим тепер ні? Відмініть "зелений" тариф всім! Тоді хто захоче той і буде будувати. А так виходить дискримінація одних за рахунок інших.
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08.05.2020 16:00 Ответить
нельзя отменять зеленый тариф - будут иски в суд на миллиарды долларов, суд 100% встанет на сторону инвесторов и Украина будет платить.
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08.05.2020 17:22 Ответить
Тоді окремою постановою встановити податок 99% на "зелені" тарифи і вони самі позакривають свої об'єкти. В іншому випадку обберуть Україну як "липку".
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08.05.2020 18:32 Ответить
ой, як невдобно...це шо, наезд на чесного предпринимателя Каламойскаво И.В.?
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08.05.2020 16:00 Ответить
Зюзя за 8 мес уг@ндошил отрасль
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08.05.2020 16:01 Ответить
он страну угандошил.
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08.05.2020 17:23 Ответить
Що там розслідувати? Зелена шобла все угандоніла!
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08.05.2020 16:09 Ответить
Так не зря же Гончаренко говорил ещё в январе, что они ухайдокали экономику... за то был и уволен что ляпнул правду
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08.05.2020 16:17 Ответить
Герус, пора видосик запиливать.
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08.05.2020 16:25 Ответить
Зеля, не останавливайся, прошу! 73% лохов должны испить свою чашу до дна!
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08.05.2020 17:39 Ответить
Буславец отметила наличие многомиллиардных долгов на рынке электроэнергии, сложившихся в последние лет 8 месяцев.Источник: https://censor.net/n3194349

последние лет 8 месяцев?
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08.05.2020 17:40 Ответить
Некогда ГБР всякой фигней заниматься, они, вон, расследованиями против Порошенко, Черновол, Стерненко заняты.
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08.05.2020 17:51 Ответить
Нарисовался новый банкрот: вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому»
Парад убыточности госпредприятий продолжается - вслед за «Центрэнерго» и «Укрнафтой» «бабушка приехала» и к «Энергоатому». Вместо прибыли 2,3 миллиарда за первый квартал 2019-го года - теперь 1,5 миллиарда убытков в 2020-м году, как всегда, будет компенсироваться из бюджета. Об этом в своем блоге пишет ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО , блогер Валерий Прозапас.
Он отмечает, самое интересное это то, куда эти миллиарды будут перенаправлены. На самом деле здесь ничего нового - туда, куда и раньше - на электроэнергию ниже себестоимости для энергозатратных предприятий Коломойского и Ко, которые сначала с помощью своего Геруса и подконтрольных Гончарука с Оржелем завели в Украину демпинговое российское электричество, а, когда правительство наконец-то прекратило импорт с РФ, придумали увеличивать процент генерации с атомных станций, и так критически снизили рентабельность производства из-за действий «технократов». И вот добрая сотня депутатов подписывается под требованием увеличивать потребление атомной энергии за счет «зеленой энергетики», мотивируя это тем, что будто бы последняя дороже, чем «мирный атом», что гораздо хуже, чем просто убытки «Энергоатома». При таких требованиях атомные станции, чтобы дать дешевый ток Коломойскому, нагружают до недопустимых уровней, особенно для страны, пережившей Чернобыль.
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08.05.2020 22:01 Ответить
 
 