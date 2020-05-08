Экс-прокурору Житомирщины и его родственникам светит 5 лет за избиение и похищение человека

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников. Они подозреваются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 21 августа 2019 года прокурор вместе с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении вещей с кладбища. После избиения, угрожая потерпевшему предметом, внешне похожим на пистолет, прокурор поместил потерпевшего в багажник автомобиля, где впоследствии его и нашли работники полиции во время проверки. Во время избиения пострадавший получил легкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора.