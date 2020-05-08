РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10852 посетителя онлайн
Новости
3 131 7

Экс-прокурору Житомирщины и его родственникам светит 5 лет за избиение и похищение человека

Экс-прокурору Житомирщины и его родственникам светит 5 лет за избиение и похищение человека

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора Житомирской местной прокуратуры и его родственников. Они подозреваются в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 21 августа 2019 года прокурор вместе с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении вещей с кладбища. После избиения, угрожая потерпевшему предметом, внешне похожим на пистолет, прокурор поместил потерпевшего в багажник автомобиля, где впоследствии его и нашли работники полиции во время проверки. Во время избиения пострадавший получил легкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также: Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора.

похищение (1690) прокурор (1132) ГБР (3073) Житомирская область (1417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой да не смешите нас усех...Ну ничего ведь им не будет
показать весь комментарий
08.05.2020 15:47 Ответить
і заскавчали гніди з лахти..= "демотівують" та серуть...
показать весь комментарий
08.05.2020 17:06 Ответить
светит, да не палит
показать весь комментарий
08.05.2020 19:04 Ответить
Просто у экса $станет меньше, а у действующего $будет больше!

Круговорот бабла в прокуратуре😕
показать весь комментарий
08.05.2020 15:50 Ответить
Бенядиктова дорожит такими кадрами, ничего им не будет.
показать весь комментарий
08.05.2020 15:56 Ответить
Там явно будут такие процессуальные ошибки что судья просто не сможет признать виновным
показать весь комментарий
08.05.2020 16:18 Ответить
"Экс-прокурору Житомирщины и его родственникам светит 5 лет за избиение и похищение человека" - ничего им не светит, так же как и бриллиантовым прокурорам.
Експрокурору Житомирщини та його родичам світить 5 років за побиття і викрадення людини - Цензор.НЕТ 3492
показать весь комментарий
08.05.2020 17:36 Ответить
 
 