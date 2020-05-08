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Новости
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Надеюсь, министр Криклий нас услышит. Иначе будем собирать подписи, - "слуга народа" Скичко

Во фракции "Слуга народа" допускают смену министра инфраструктуры.

Если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут поднимать вопрос о его замене. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.


Депутат напомнил, что по выводам Госаудитслужбы в "Укрзализныце" выявлено нарушений на сумму в почти 12 млрд грн. В том числе и коррупционные злоупотребления при проведении закупок, что негативно отразилось на финансовом положении предприятия, которое сейчас находится на грани дефолта.

"Речь идет о неэффективности управления предыдущих руководителей "Укрзализныци". Речь идет о создании финансовой пирамиды. О том, что они декларируют на бумаге прибыль, а по факту ситуация совершенно иная. Потому что не выполняются капитальные инвестиции, уменьшается скорость оборота вагонов и т.д. ", - пояснил Скичко.

По его мнению, обнаруженные Госаудитслужбой факты должны расследовать правоохранительные органы, а профильный министр должен принять срочные меры для преодоления коррупции в отрасли. В противном случае, он не исключает инициирования депутатами отставки действующего министра инфраструктуры.

"Мы пытаемся достучаться до нашего Кабмина, до наших министерств по таким вопросам, в которых они ошибаются. Они не всегда нас слышат, я говорю откровенно как есть. Но я надеюсь, что господин Криклий прислушивается. Если не прислушивается, то, я думаю, терпение народных депутатов иссякнет. И тогда уже будем собирать подписи", - сказал Скичко.

Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово хозяйственную деятельность госпредприятия, в частности при проведении публичных закупок предприятием осуществлено нарушений на 8,9 млрд грн.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

Автор: 

Мининфраструктуры (941) Скичко Александр (41)


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Тут надо подымать вопрос не о его замене, а о наказании тех, кто рекомендовал этого пациента дурдома на должность.
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08.05.2020 16:07 Ответить
Не врите: в УЗ работает величайший антикоррупционер современности Сырожа и там коррупционеры уже не просто не воруют, а еще и свои добавляют.
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08.05.2020 16:22 Ответить
То, что Криклий недо- и недо- - это понятно. Но когда такой самый недо- лезет с указаниями - это ва-а-ще капец.
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08.05.2020 16:25 Ответить
Укрзализница на грани дефолта, а зарплаты руководство себе рисует по пол млн, так это же обыкновенные уголовники, и кто их крышует тоже уголовники!
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08.05.2020 16:37 Ответить
После того как сняли Омеляна и когда стало известно что его заменит Криклий, мои знакомые железнодорожники схватились за головы!
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08.05.2020 17:11 Ответить
Я хочу додати,як моряк зі стажем понад 30 років.С кінця грудня неможливо отримати Посвідчення особи моряка.Спочатку не було бланків (вчасно не надрукували).Криклій почав боротьбу с коррупцієй при видачі документів для моряків.Функцію забрали у капітанів портів.Створили Моррічсервіс.Тепер- капітани портів вже не можуть оформлювати,а Моррічсервіс щє не може.Документи подав на оформлення 4 лютого (сплатив за оформлення протягом 20 календарних днів). Отримати не можу і пояснити ніхто не здатен ,коли,нарешті, почнуть видавати.Такого ще ,за роки незалежноі України ,не було....
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08.05.2020 17:34 Ответить
Ви всі коментатори,подивіться уважно,за який період була проведена перевірка,з 01.01.2018р по 30.09.2019р.Причому тут Криклій,він на той час пропрацював не більше двох місяців,це Омеляна необхідно брати за жабри,то ще той ворюга.
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08.05.2020 19:11 Ответить
 
 