РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10723 посетителя онлайн
Новости
1 632 26

Посол в Германии Мельник почтил память жертв нацизма: Будем требовать построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам войны

Посол в Германии Мельник почтил память жертв нацизма: Будем требовать построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам войны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник почтил память жертв Второй мировой войны, среди которых более 8 млн украинцев, возложив венки и цветы к монументу советским воинам в Тиргартене и призвав Бундестаг, сенат и мэрию Берлина построить в центре города мемориал украинским жертвам национал-социализма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Украины в Германии агентству "Интерфакс-Украина".

"До сих пор мы вежливо, возможно, слишком вежливо просили наших немецких друзей и партнеров установить памятник восьми миллионам украинских жертв нацизма в центре Берлина. Пока что ответа не было. Отныне мы больше не будем просить, а будем требовать, чтобы эти украинские жертвы войны немецкого порабощения были, наконец, достойно отмечены", - сказал посол в эфире ведущего немецкого радио Deutschlandfunk в пятницу.

В частности, в дипучреждении подчеркнули, что у этого мемориала, возле Бранденбургских ворот, уже шестой год подряд именно 8 мая посольство Украины организует совместно с немецкими партнерами, представителями иностранных дипломатических миссий и членами украинской общины церемонию почтения памяти всех жертв Второй мировой войны и особого вклада Украины в победу над национал-социализмом.

"В этом году, учитывая пандемию коронавируса церемония прошла в новом формате с соблюдением определенной дистанции, однако в невероятно трогательной атмосфере, наполненной чувством благодарности перед предыдущими поколениями за вклад в построение демократического строя в Европе и одновременно ответственности перед следующим поколением относительно передачи им этого горького опыта для избежания ошибок в будущем", - подчеркнули в посольстве.

Читайте также: РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии

В частности, к церемонии почтения памяти жертв Второй мировой в центре Берлина по личному приглашению посла Мельника присоединились Вице-президент немецкого Бундестага Клаудиа Рот (зеленые), бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, Президент парламента Берлина Ральф Виланд, Государственный секретарь по вопросам Европы МИД ФРГ, член Федерального правительства Михаэль Рот, более 20 депутатов парламента, иностранные послы и руководители дипмиссий, столичных фондов и музеев, общественных организаций, члены украинской общины и другие.

Минутой молчания в пятницу были отмечены 60 млн жертв, погибших в военные годы, среди которых более 8 млн украинцев. В посольстве напомнили, что против захватчиков боролись более 6 млн украинцев в рядах Красной армии, а 250 тыс - в вооруженных силах антигитлеровской коалиции.

Берлин (226) Вторая мировая война (428) Мельник Андрей (231)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Какой-то иплан...как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы??
показать весь комментарий
08.05.2020 16:14 Ответить
+3
так же как возле Брандербургских ворот есть большой (и безобразный) мемориал евреям.
евреев погибло в результате холокоста 6 млн., а украинцев - 8 млн.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:34 Ответить
+2
Как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы и после этого клянчить там подачки на хлебушко? А может, это часть многоходовочки - мол, лучше покормите, а то еще не того потребуем?
показать весь комментарий
08.05.2020 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какой-то иплан...как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы??
показать весь комментарий
08.05.2020 16:14 Ответить
Как можно требовать установку памятника в центре чужой столицы и после этого клянчить там подачки на хлебушко? А может, это часть многоходовочки - мол, лучше покормите, а то еще не того потребуем?
показать весь комментарий
08.05.2020 16:17 Ответить
так же как возле Брандербургских ворот есть большой (и безобразный) мемориал евреям.
евреев погибло в результате холокоста 6 млн., а украинцев - 8 млн.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:34 Ответить
это немного разные вещи. Евреи целенаправленно уничтожались, а украинцев больше погибло изза бездарности и тупости совецкого командования. При немецкой оккупации украинцы жили вполне себе, не хуже чем при советах
показать весь комментарий
08.05.2020 16:43 Ответить
Якась *****..
показать весь комментарий
08.05.2020 16:21 Ответить
за все нужно платить !
немцы должны это помнить не только по отношению к евреям, но и в отношении других народов, которым они принесли горе.
платить не теми жалкими марками, которые они раздали остарбайтерам в 90-х, а платить памятью
показать весь комментарий
08.05.2020 16:39 Ответить
А кацапы не должны никому?

Я правильно тебя понял?
показать весь комментарий
08.05.2020 16:47 Ответить
Тогда в центре Киева нужно установить памятник немецким,финским,и.т.д. жертвам войны,замученым и изнасилованным до смерти детям,женщинам и бабушкам,и не только немецким,а также и польским,болгарским,чехословацким и.т.д.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:24 Ответить
Есть памятник погибшим россиянам в центре Берлина на котором крутиться Россия. Пора бы уже и украинцев вспомнить а то в Германии наслушавшись российской пропаганды уверены что это украинцы вместе с Гитлером виновны во Второй мировой войне.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:25 Ответить
можно дополнить его памятником поменьше, где совецкий солдат насилует немецкую девочку
показать весь комментарий
08.05.2020 16:44 Ответить
А когда германия начнёт платить Украине за геноцид украинцев во время ВОВ и за разрушение Украины?
показать весь комментарий
08.05.2020 16:32 Ответить
уже заплатили, в 90-х
показать весь комментарий
08.05.2020 16:40 Ответить
То за рабсилу заплатили, а не за урон Украине.
показать весь комментарий
08.05.2020 20:03 Ответить
Будут платить когда немцы узнают что это не украинцы виноваты в Войне как они узнали из российской пропаганды которая ведется здесь против Украины ще до 2014. А пока немцы уверенны что только роССия (Здесь СССР и Россия синоним) была самой пострадавшей а украинцы прислужники нацистов. Для этого и нужны памятники украинцам а не только русским.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:41 Ответить
Это о том, что я пишу - не работает украинская пропаганда которой должна заниматься власть. А вообще я знаю один секрет как заставить немцев узнать истинный вклад Украины в борьбе с фашизмом и какие она понесла потери. Открыть уголовное дело по этому поводу и максимальный репост во все концы света. Скандал будет несусветный, но нас услышат. Это конечно гипотетика, а на самом деле даже при юще никто не занимался нормальной пропагандой Украины. А ведь нам есть чем ошарашить весь мир.
показать весь комментарий
08.05.2020 20:01 Ответить
не было никакого геноцида украинцев от немцев во 2МВ, кацап
показать весь комментарий
08.05.2020 16:45 Ответить
А то следствие разберётся было или не было.
показать весь комментарий
08.05.2020 20:05 Ответить
"Світова спільнота" вшановує жертв за певними принципами. За одними жертвами прийнято ридати всім і не дай бог про щось розмірковувати. Українці входять в категорію "то таке". Мордою не вийшли. Хоча загинуло у другу світову до 10 млн.
А шо ви хочете? В нас не кожен президент визнає, що був голодомор, а один недавно про Одесу вирішив розслідувати.
показать весь комментарий
08.05.2020 17:26 Ответить
Історія поліського містечка Корюківка, заснованого ще у 1657 році козаками і переселенцями з Правобережної України, є однією із найбільш трагічних сторінок Другої світової війни. Під час війни солдати Вермахту знищили 1377 українських сіл, а також замордували 320 жителів чеського Лідиця, близько 150 мешканців білоруської Хатині та 642 жителів французького Орадур-сюр-Глані. Проте розправа над мешканцями Корюківки була наймасштабнішою та найкривавішою не лише на теренах Радянського Союзу, а й усієї Європи.
Це сталося 1−2 березня 1943 року.
показать весь комментарий
08.05.2020 17:59 Ответить
В акті Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 1943 року вказано, що 1 і 2 березня 1943 року вбито 6700 осіб (понад 700 дітей), спалено 1290 будинків, вціліло лише 10 цегляних. Донині вдалося встановити поіменно тільки 1893 жертви.
показать весь комментарий
08.05.2020 18:01 Ответить
Керівництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 Українського інституту національної пам'яті зробило запит щодо відомостей про безпосередніх винуватців Корюківської трагедії до архіву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Федеральної служби безпеки Росії . В офіційному листі ФСБ Росії зазначається, що масові розстріли мирного населення, знищення населених пунктів Чернігівщини та інші військові злочини на території області з жовтня 1942 до вересня 1943 року здійснювали військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців.
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь.
Причина замовчування - в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян. У них була уніформа, яка нагадувала одяг донських козаків.
показать весь комментарий
08.05.2020 18:16 Ответить
53 страны участвовали во ВМВ на стороне Англии,США и СССР.И что же теперь всю Германию и Японию заставить памятниками.Не надо уподобляться мордору.В кремле давно свихнулись на почве русского фашизма.
показать весь комментарий
08.05.2020 22:58 Ответить
 
 