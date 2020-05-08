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Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом

В ходе рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района. Глава государства осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сейчас практически готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.

Общаясь с семьями, Зеленский выразил удовлетворение, что государство выполнило свои обязательства перед людьми, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы жизни и здоровью.

"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит согласие и мир", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 14 мая переселенцы будут принимать участие в заседаниях ТКГ, - Ермак

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) переселенцы (531) Золотое (205)


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Топ комментарии
+14
А в Золотое-4 не хочет съездить и пожить там хоть пару месяцев? Может стрелять не будут?
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08.05.2020 16:22 Ответить
+11
Пусть семьи перевезут, как предлагали.

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом - Цензор.НЕТ 5693
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08.05.2020 16:26 Ответить
+8
Красава. Отвели войска и выделили жильё.
Зебилы
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08.05.2020 16:24 Ответить
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08.05.2020 16:20 Ответить
А в Золотое-4 не хочет съездить и пожить там хоть пару месяцев? Может стрелять не будут?
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08.05.2020 16:22 Ответить
Пусть семьи перевезут, как предлагали.

Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом - Цензор.НЕТ 5693
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08.05.2020 16:26 Ответить
Красава. Отвели войска и выделили жильё.
Зебилы
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08.05.2020 16:24 Ответить
Що, знову з сепарами зустрівся? Не доведуть вони бубочку до добра, ой не доведуть.
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08.05.2020 16:27 Ответить
Респект пану президенту и его команде!
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08.05.2020 16:28 Ответить
Пусть теперь там живет. Нах он тут нужен.
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08.05.2020 16:31 Ответить
Респект пану президенту и его команде! Не скули, порохобот, скушай рошенку, может полегчает.
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08.05.2020 16:51 Ответить
засунь свiй респект собi у дупу.
криворiзька шмаркля паном бути не може аж нiяк, лише поцем на Привозi.))
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08.05.2020 18:55 Ответить
На піаніно зіграв?
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08.05.2020 16:30 Ответить
Не он собрал корзины с шоколадом и маски разгрузил , чтоб от педротты не отставать
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08.05.2020 16:36 Ответить
Пусть бы он встретился с семьями, которым жильё не дали, а таких большинство.
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08.05.2020 16:36 Ответить
ЗЕ пытается поднять свой увядший рейтинг за счет сепаров.
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08.05.2020 16:51 Ответить
Тому і вибори хоче там восени провести...
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08.05.2020 16:54 Ответить
эта мордатая хрипящая куринная попка ничего кроме омерзения уже не вызывает...
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08.05.2020 21:10 Ответить
Это хорошо если переселенцы из ОРДЛО получили жильё! Тут Зеля молодец!
Пропагандировать это . Чем шире-тем лучше!
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09.05.2020 00:03 Ответить
 
 