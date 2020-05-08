Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом

В ходе рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района. Глава государства осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сейчас практически готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.

Общаясь с семьями, Зеленский выразил удовлетворение, что государство выполнило свои обязательства перед людьми, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы жизни и здоровью.

"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит согласие и мир", - сказал он.

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