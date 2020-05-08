Зеленский встретился с семьями переселенцев, которым государство выделило жилье в Золотом
В ходе рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района. Глава государства осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Сейчас практически готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.
Общаясь с семьями, Зеленский выразил удовлетворение, что государство выполнило свои обязательства перед людьми, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы жизни и здоровью.
"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит согласие и мир", - сказал он.
Топ комментарии
+14 Джон Зойдберг #328773
показать весь комментарий08.05.2020 16:22 Ответить Ссылка
+11 18c49ed2
показать весь комментарий08.05.2020 16:26 Ответить Ссылка
+8 Степан Иванов #323211
показать весь комментарий08.05.2020 16:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зебилы
криворiзька шмаркля паном бути не може аж нiяк, лише поцем на Привозi.))
Пропагандировать это . Чем шире-тем лучше!