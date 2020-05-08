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Новости Коронавирус и карантин
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В Виннице возобновляют работу общественного транспорта на докарантинном уровне, - мэр Моргунов

В Виннице возобновляют работу общественного транспорта на докарантинном уровне, - мэр Моргунов

В Виннице с 11 мая в рамках ослабления карантина увеличивают количество общественного транспорта, который будет работать на линиях, до обычного уровня.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на линии будет запущено 240 единиц транспорта - это столько, сколько было до карантина.

"С 11 мая мы планируем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень до карантина, а это 240 единиц - трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы. Пользование общественным транспортом разрешается только в сидячих местах. Вход и выход только через передние двери. И, акцентирую внимание, безналичная оплата проезда - или через муниципальную карту, или через другие сервисы электронные и смс", - сообщил Моргунов.

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Также обязательным остается масочный режим.

Отметим, в Винницкой области за сутки подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных увеличилось до 514.

Автор: 

Винница (729) карантин (16729) транспорт (1760) Моргунов (6) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вот щас кто-то получит видосик !!!
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08.05.2020 16:34 Ответить
Тогда Винницу надо изолировать от остальной Украины,и катайтесь на здоровье.
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08.05.2020 16:55 Ответить
Ну хоть где-то нормальные люди🙄слуги урода про Киев молчат.
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08.05.2020 17:43 Ответить
астанавитесь!
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08.05.2020 17:49 Ответить
Добре, що у Вінниці нормальний мер, не те що Пєдалік у Києві.
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08.05.2020 23:10 Ответить
 
 