РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10736 посетителей онлайн
Новости
4 094 135

Приговоры против Саакашвили в Грузии в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными, - "слуга народа" Потураев

Приговоры против Саакашвили в Грузии в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными, -

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева, приговоры против Саакашвили в Грузии в ЕС были признаны политически мотивированными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя позиция неизменна - я приветствую назначение Михеила Саакашвили на эту должность, потому что он является мощным драйвером реформ. Тут нужно надеяться, что этот совет будет иметь достаточно полномочий, инструментов и возможностей влиять на разработку реформ и их дальнейшую имплементацию, чтобы разработанные решения не оставались на уровне проектов", - заявил Потураев.

Он отказался комментировать позицию грузинского правительства по поводу этого назначения, но подчеркнул, что это суверенное право Украины, как государства, назначать своих граждан на любые посты.

"Я бы не хотел комментировать позицию грузинских политиков. Грузия была и остаётся нам дружественной страной, стратегическим партнером Украины, который также страдает от оккупации Россией части своей территории... Но хотел бы подчеркнуть, что это наше суверенное дело, кого из граждан Украины назначать на какие должности. Господин Саакашвили сейчас гражданин Украины и это суверенное право Украины, на какую должность и с каким функционалом его назначать", - сказал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского

По словам члена фракции "Слуга народа", приговоры против Саакашвили в Грузии были признаны политически мотивированными.

"Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными. И поэтому Михэил Саакашвили не находится в базе Интерпол, запросы на его экстрадицию в Грузию никогда не выполнялись из-за того, что приговоры в отношении его и членов его команды на уровне всех цивилизованных стран признаны имеющими под собой политический подтекст", - добавил Потураев.

Также читайте: Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев

Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Автор: 

Грузия (4506) Саакашвили Михеил (3307) Потураев Никита (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Кем признаны ?

Маймуной Веришвилой ?
показать весь комментарий
08.05.2020 16:32 Ответить
+24
Петята что-то активировались... Похоже парняга дело говорит.
показать весь комментарий
08.05.2020 16:40 Ответить
+24
Во всех странах НАТО и ЕС где бывает Саакашвили его никто не задерживает и не высылает в Грузию по запросам Грузии.
Так что по факту этот Слуга прав, и порохоботам тут ответить нечего
показать весь комментарий
08.05.2020 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потураев прав. Поддерживаю! это суверенное право Украины..и не ваше дело!

А то привыкли все лезть в чужие дела и указывать! Будут командовать грузинские власти в своей стране..кого назначать, а кого нет.
показать весь комментарий
08.05.2020 18:29 Ответить
В Вашей команде есть осуждённые? Вы принимаете ЕСПЧ, Уголовное право стран входящих в ЕСПЧ?
показать весь комментарий
08.05.2020 18:46 Ответить
Ку из Еспч?! Ели мы будем спрашивать разрешения у каждой страны кого куда назначать, то до чего мы доживемся?. Мы тогда не суверенное государство, а марионеточное станем.

Саакишвили нету в розыске Интерпола это раз. Два это политическое мотивированное преследование. Организовано все это пророссийским олигархом Иванишвили.
Пусть власть Грузии оформит обвинения саакашвили в международньій розьіск или кишка тонка. Ну их Интерпол пошлет куда по дальше...похоже уже не раз туда посылал.
показать весь комментарий
08.05.2020 20:12 Ответить
Международное право Вам не указ? Чемодан, вокзал, расея...
показать весь комментарий
08.05.2020 18:48 Ответить
рашка приютила януковича, Украина саакашвили. Вопрс: - чем отличаются?
показать весь комментарий
08.05.2020 18:55 Ответить
У яких країнах і, головне, ким??? Його жінка у Нідерландах мешкає й можливо вона, діти та знайомі вважають таке???
Може карлсон ніколозич подав позов до європейського суду на грузинську владу, стосовно його «несправедливого переслідування»???
показать весь комментарий
08.05.2020 19:07 Ответить
Мене Грузія мало турбує. Але просто вбиває оця якасъ принизлива толерантність з боку українців щодо того, як швілі шкодив Україні в найскладніші моменти війни. Я вже не кажу про прорив кордону. В якій країні таке б толерувалось? В жодній. А українці були і є в захваті. Недарма вони обрали зеленського, хоча той знущався із українських святинь. Нема ні національної, ні державної гідності в громадян України, щіо і дає зеленим можливість впевнено калічити Україну. .А ''нарід'' все довіряє і двіряє.
показать весь комментарий
08.05.2020 19:11 Ответить
Ну это ни секрет давно.Жаль,що многие отписавшиеся верят Басманному суду,филиал которого зараз открыт в Грузии
показать весь комментарий
08.05.2020 19:12 Ответить
Хто бачив нашого бяЗЕдента поряд з УКРАЇНЬСКОЮ символікою, тобто ПРАПОР УКРАЇНИ, ГЕРБ УКРАЇНИ, БУЛАВУ ГЕТЬМАНА держав (ні піддіржував) на іногурації,а зараз її підняти внезмозі, дайте ссилку подивитись. Я НЕ ВВАЖАЮ його призедентом, більш чим на ********** не тягне.
показать весь комментарий
08.05.2020 19:32 Ответить
Потураев, а известно тебе, что Верховный Суд Украины подтвердил, что Михо не является гражданином Украины? Или СН порвали это решение?
показать весь комментарий
08.05.2020 19:38 Ответить
Судячи з коментарів, починаю розуміти, що при роботі за часів правління поросяти Саакашвілі не був підсудним і розшукуваним так, як зараз. ))))
показать весь комментарий
08.05.2020 19:50 Ответить
ПЕРЕПРОШУЮ. Не маю гадки на це повідомлення Павел Коротич. Ні хто не надіслав ссилку на мій запит про призедента. ПРИКРО. Питтання: - він призедент чи БЯзеДЕНТ?
показать весь комментарий
08.05.2020 19:56 Ответить
Вироки проти Саакашвілі в Грузії в країнах ЄС і НАТО були визнані політично мотивованими, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1759
показать весь комментарий
08.05.2020 20:09 Ответить
Дякую, хоч одна ЛЮДИНА відповіла
показать весь комментарий
08.05.2020 20:18 Ответить
""Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными."
Ссылочку на первоисточники, мон ами!
показать весь комментарий
08.05.2020 20:59 Ответить
А ссилка ДЕ??? Мон ами -перекладач
показать весь комментарий
08.05.2020 21:39 Ответить
?
показать весь комментарий
09.05.2020 09:54 Ответить
У слуг уродов явные суицидальные намерения!
сявкошвили прекрасный оратор , НО он ничего кроме этого НЕ умеет. Пройдет несколько месяцев, никаких результатов не будет и он начнет жрать гринпоца и ко.
Но тупые зебилы считают, что кто-то просто "боится" или недооценивает вяликого мойшу...
Опять в который раз уже придется зебуинам говорить : "а мы вас предупреждали"!
Ослы...
показать весь комментарий
08.05.2020 21:57 Ответить
Так чого ти так переймаєшся. Тобі иає бути добре, коли зелених будуть мочити. Але складається враження, що ти в це не віриш, і просто ридаєш тут в тужурку.
показать весь комментарий
08.05.2020 23:31 Ответить
Это не вопрос веры --это просто очевидность)))
Мне плевать на зеленую мразоту,если бы дело касалось только их(хай повыздохнут!), но из-за их тупости, некомпетентности, самоуверенности идиотов, беспринципности,жадности, продажности,трусости, отсутствии гражданской позиции, погоней за хайпом и рейтингами всем будет хуже--я переймаюсь только этим.
показать весь комментарий
09.05.2020 00:16 Ответить
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
показать весь комментарий
09.05.2020 00:22 Ответить
Я знаю порошенка ще з самого початку коли він лизав сраку всім, щоб зайти в політику. Зараз цей хамелеон позиціонує себе великим патріотом і захистником народу. Але, повір(перевір), від бреше і не спльовує. Я не захищаю нинішню владу, хоч і не вибирав її, але я проти олігархів. Вони нас сварять і заставляють звертати увагу на інше, щоб їм не заважали грабувати країну. І їм це вдається, чесно кажучи.
показать весь комментарий
09.05.2020 00:29 Ответить
"він лизав сраку всім"-классный уровень дискуссии)))

бреше вiн чи нi---я не собираюсь об дискутировать! Мне достаточно того, что было СДЕЛАНО.

Он делал то, что ни один Президент Украины не делал и неизвестно будут ли.Для кого-то это было мало,НО я видела, что страна движется в правильном направлении,было не стыдно за страну, как при овоще или осле оманском, он вытаскивал народ из "какая разница" к смыслам, к позиции.Он задавал правильный вектор, да и сделано было много . А насчет "грабувати країну"---Порох не во власти ----где деньги??? почему просрали 130 миллиардов от "попередников" да еще и дыра в 300 миллиардов??? Почему банкротятся прибыльные при Порохе энергоатом, укрнафта, центрэнерго?Почему во всем стало хуже внутри страны и во внешней политике?

Может слухи о его "коррупции" рожались на лахте и тиражировались бениномедведчуковскими каналами и пр. швалью, включая полезных идиотов, верящих словам, а не делам?
Меня не напрягает олигарх вроде Пороха, и "посварив" он только украинцев и подкацапников-совков-быдломалороссов---и слава Богу!
показать весь комментарий
09.05.2020 01:45 Ответить
А якби у Вас була можливість змінити світ на краще, Ви впевнені, що у Ваших друзів все було б добре ? В новій команді завжди мають бути, як правило, проблеми з підбором кадрів. А якщо врахувати країну де корупція в 90 відсотків, то це вкрай важко. Петі було легше, він поїхав до фірташа за підтримкою. Той погодився надати своїх людей і ресурси на його потреби, плюс його ж медіа. Це такий плюсплюс,що нинішньому господарю на Банковій не снилося. Але це так, ...
показать весь комментарий
09.05.2020 00:40 Ответить
Та ви шо! Пороху было легче?!? Фирташ помог кадрами??? Туповатым Кличко, что ли?
Легче, это когда в стране началась война и нет армии??? Когда казна пуста, резервов нет, долгов до фига,а в раде большинство ПР? Когда у тебя нет большинства и ты зависишь от кучи попутчиков,каждый со своим аппетитом и хотелкой??? Когда Запад после нефункционального Юща и конченного овоща на Украину рукой махнули???
И Зеленое ничтожество : получило растущую экономику 130 млрд на казсчету, 26 млрд$ в резервах, армию, мировую коалицию, санкции парашке, тупую любовь обдолбанных 73% телепузиков, монобольшинство , СВОЕ правительство, СВОЙ прокурор, СВОЕ СБУ,ГБР, верховный суд и пр.----ВСЯ ПОЛНАЯ власть в государстве! И с этим активом ВСЕ вышеперечисленное про-рать?!?Феерично!!!
показать весь комментарий
09.05.2020 01:59 Ответить
Я Вам дещо скажу. Після Майдану всі корупціонери і їх посіпаки сиділи по норах і чекали, коли за ними прийдуть. У петі був такий шанс, як і у нас всіх, щоб раз і назавжди покінчити з корупцією. Стовідсотковий. От тільки не дочекалися корупціонери і олігархи арештів. Бо хто ж їх садитиме ? Такий самий, як і вони? Тому і пішли вони всі ночами на зустрічі до петі, і перетерли собі, як їм далі "народ їб.ти". А ми так і не зрозуміли , що нас і далі банально трахають.
показать весь комментарий
09.05.2020 08:26 Ответить
скажите, вам 16 лет? если нет---то почему вы такой наивный?
"раз і назавжди покінчити з корупцією"---это НЕВОЗМОЖНО в принципе . С ней можно бороться, ее можно уменьшать , но с ней нельзя покончить ни китайскими растрелами, ни идеальными западными судами, разве что изменением коллективной ментальности , но на это уходят ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
Хваленный Ли Куан Ю 7 лет взял на полную узурпацию власти, уничтожение всяческой оппозиции, а потом 30 лет искоренял коррупцию своими методами+ маленькая страна (около 2 млн в 70х), отсутствие внешней угрозы и войны и остсутствие украинского "плюрализма". Где у Пороха были эти годы и эта полнота власти???
Трахаете вы себя сами ,ожидая каждые выборы волшебника, который совершит чудо! Чуда НЕ будет, пока 70% населения ненавидит коррупцию, находясь внизу, и радостно ею занимается, лишь только станивится минимальным чиновником или бизнесменом)))
показать весь комментарий
09.05.2020 22:35 Ответить
Не чіпляйтеся до слів. Коли пес не має чого робити, то він яйця лиже. Краще поясніть, чому Ваш підзахистний і коханий петя 5 років керував корпорацією рошен, замість боротися з корупцією? Скажу наперед, не очікую відповіді, бо у демагогів її не існує. Розмову закінчено.
показать весь комментарий
09.05.2020 22:41 Ответить
Вы прекрасно знаете, что не керував Порох Рошеном 5 лет--с этим прекрасно справлялись Ротшильды))) И на работе он был по 16-20 часов в сутки и без выходных и праздников( 1 отпуск на 5 дней за 5 лет!), в отличие от зеленой мартышки, которая является часов в 12 и через пару часов его нема, а все выходные и праздники---святое дело!
Но вам же правда не интересна, вам приятно жевать зеленое кремлевско-шариевское гуано. Приятного аппетита!
показать весь комментарий
10.05.2020 01:30 Ответить
Ослам - морковка, мишкам - мёд, дебилам - ЗЕдебилов.....
показать весь комментарий
08.05.2020 23:01 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/ELBJynwXUAELwWF.jpg

Мабуть таке є
показать весь комментарий
08.05.2020 23:07 Ответить
Нікому ти петя вже не цікавий, крім своїх 23 відсотків прихильників твого шоколадного царства.
показать весь комментарий
08.05.2020 23:44 Ответить
скорее "не цікавий" ти)))
показать весь комментарий
09.05.2020 00:17 Ответить
Потураев все по делу сказал. Это суверенное дело Украины.
показать весь комментарий
09.05.2020 03:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 