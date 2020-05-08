Приговоры против Саакашвили в Грузии в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными, - "слуга народа" Потураев

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева, приговоры против Саакашвили в Грузии в ЕС были признаны политически мотивированными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моя позиция неизменна - я приветствую назначение Михеила Саакашвили на эту должность, потому что он является мощным драйвером реформ. Тут нужно надеяться, что этот совет будет иметь достаточно полномочий, инструментов и возможностей влиять на разработку реформ и их дальнейшую имплементацию, чтобы разработанные решения не оставались на уровне проектов", - заявил Потураев.

Он отказался комментировать позицию грузинского правительства по поводу этого назначения, но подчеркнул, что это суверенное право Украины, как государства, назначать своих граждан на любые посты.

"Я бы не хотел комментировать позицию грузинских политиков. Грузия была и остаётся нам дружественной страной, стратегическим партнером Украины, который также страдает от оккупации Россией части своей территории... Но хотел бы подчеркнуть, что это наше суверенное дело, кого из граждан Украины назначать на какие должности. Господин Саакашвили сейчас гражданин Украины и это суверенное право Украины, на какую должность и с каким функционалом его назначать", - сказал нардеп.

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По словам члена фракции "Слуга народа", приговоры против Саакашвили в Грузии были признаны политически мотивированными.

"Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными. И поэтому Михэил Саакашвили не находится в базе Интерпол, запросы на его экстрадицию в Грузию никогда не выполнялись из-за того, что приговоры в отношении его и членов его команды на уровне всех цивилизованных стран признаны имеющими под собой политический подтекст", - добавил Потураев.

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Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.