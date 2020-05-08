Приговоры против Саакашвили в Грузии в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными, - "слуга народа" Потураев
По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народного депутата фракции "Слуга народа" Никиты Потураева, приговоры против Саакашвили в Грузии в ЕС были признаны политически мотивированными.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Моя позиция неизменна - я приветствую назначение Михеила Саакашвили на эту должность, потому что он является мощным драйвером реформ. Тут нужно надеяться, что этот совет будет иметь достаточно полномочий, инструментов и возможностей влиять на разработку реформ и их дальнейшую имплементацию, чтобы разработанные решения не оставались на уровне проектов", - заявил Потураев.
Он отказался комментировать позицию грузинского правительства по поводу этого назначения, но подчеркнул, что это суверенное право Украины, как государства, назначать своих граждан на любые посты.
"Я бы не хотел комментировать позицию грузинских политиков. Грузия была и остаётся нам дружественной страной, стратегическим партнером Украины, который также страдает от оккупации Россией части своей территории... Но хотел бы подчеркнуть, что это наше суверенное дело, кого из граждан Украины назначать на какие должности. Господин Саакашвили сейчас гражданин Украины и это суверенное право Украины, на какую должность и с каким функционалом его назначать", - сказал нардеп.
По словам члена фракции "Слуга народа", приговоры против Саакашвили в Грузии были признаны политически мотивированными.
"Касательно приговоров, которые были по Саакашвили в Грузии, опять таки без каких либо комментариев в отношении внутренних грузинских дел, хочу также сказать, что эти приговоры в странах ЕС и НАТО были признаны политически мотивированными. И поэтому Михэил Саакашвили не находится в базе Интерпол, запросы на его экстрадицию в Грузию никогда не выполнялись из-за того, что приговоры в отношении его и членов его команды на уровне всех цивилизованных стран признаны имеющими под собой политический подтекст", - добавил Потураев.
Напомним, в четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
8 мая 2020 стало известно, что Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
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А то привыкли все лезть в чужие дела и указывать! Будут командовать грузинские власти в своей стране..кого назначать, а кого нет.
Саакишвили нету в розыске Интерпола это раз. Два это политическое мотивированное преследование. Организовано все это пророссийским олигархом Иванишвили.
Пусть власть Грузии оформит обвинения саакашвили в международньій розьіск или кишка тонка. Ну их Интерпол пошлет куда по дальше...похоже уже не раз туда посылал.
Може карлсон ніколозич подав позов до європейського суду на грузинську владу, стосовно його «несправедливого переслідування»???
Ссылочку на первоисточники, мон ами!
сявкошвили прекрасный оратор , НО он ничего кроме этого НЕ умеет. Пройдет несколько месяцев, никаких результатов не будет и он начнет жрать гринпоца и ко.
Но тупые зебилы считают, что кто-то просто "боится" или недооценивает вяликого мойшу...
Опять в который раз уже придется зебуинам говорить : "а мы вас предупреждали"!
Ослы...
Мне плевать на зеленую мразоту,если бы дело касалось только их(хай повыздохнут!), но из-за их тупости, некомпетентности, самоуверенности идиотов, беспринципности,жадности, продажности,трусости, отсутствии гражданской позиции, погоней за хайпом и рейтингами всем будет хуже--я переймаюсь только этим.
бреше вiн чи нi---я не собираюсь об дискутировать! Мне достаточно того, что было СДЕЛАНО.
Он делал то, что ни один Президент Украины не делал и неизвестно будут ли.Для кого-то это было мало,НО я видела, что страна движется в правильном направлении,было не стыдно за страну, как при овоще или осле оманском, он вытаскивал народ из "какая разница" к смыслам, к позиции.Он задавал правильный вектор, да и сделано было много . А насчет "грабувати країну"---Порох не во власти ----где деньги??? почему просрали 130 миллиардов от "попередников" да еще и дыра в 300 миллиардов??? Почему банкротятся прибыльные при Порохе энергоатом, укрнафта, центрэнерго?Почему во всем стало хуже внутри страны и во внешней политике?
Может слухи о его "коррупции" рожались на лахте и тиражировались бениномедведчуковскими каналами и пр. швалью, включая полезных идиотов, верящих словам, а не делам?
Меня не напрягает олигарх вроде Пороха, и "посварив" он только украинцев и подкацапников-совков-быдломалороссов---и слава Богу!
Легче, это когда в стране началась война и нет армии??? Когда казна пуста, резервов нет, долгов до фига,а в раде большинство ПР? Когда у тебя нет большинства и ты зависишь от кучи попутчиков,каждый со своим аппетитом и хотелкой??? Когда Запад после нефункционального Юща и конченного овоща на Украину рукой махнули???
И Зеленое ничтожество : получило растущую экономику 130 млрд на казсчету, 26 млрд$ в резервах, армию, мировую коалицию, санкции парашке, тупую любовь обдолбанных 73% телепузиков, монобольшинство , СВОЕ правительство, СВОЙ прокурор, СВОЕ СБУ,ГБР, верховный суд и пр.----ВСЯ ПОЛНАЯ власть в государстве! И с этим активом ВСЕ вышеперечисленное про-рать?!?Феерично!!!
"раз і назавжди покінчити з корупцією"---это НЕВОЗМОЖНО в принципе . С ней можно бороться, ее можно уменьшать , но с ней нельзя покончить ни китайскими растрелами, ни идеальными западными судами, разве что изменением коллективной ментальности , но на это уходят ДЕСЯТИЛЕТИЯ!
Хваленный Ли Куан Ю 7 лет взял на полную узурпацию власти, уничтожение всяческой оппозиции, а потом 30 лет искоренял коррупцию своими методами+ маленькая страна (около 2 млн в 70х), отсутствие внешней угрозы и войны и остсутствие украинского "плюрализма". Где у Пороха были эти годы и эта полнота власти???
Трахаете вы себя сами ,ожидая каждые выборы волшебника, который совершит чудо! Чуда НЕ будет, пока 70% населения ненавидит коррупцию, находясь внизу, и радостно ею занимается, лишь только станивится минимальным чиновником или бизнесменом)))
Но вам же правда не интересна, вам приятно жевать зеленое кремлевско-шариевское гуано. Приятного аппетита!
Мабуть таке є