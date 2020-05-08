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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 мая: ожидается рассмотрение законопроекта о банках

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 мая: ожидается рассмотрение законопроекта о банках

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 13 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание на 10:00 13 мая", - говорится в сообщении.

Среди 26 вопросов в повестке дня: рассмотрение проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о падении рейтинга "Слуги народа": Это стандартная ситуация для находящейся у власти политсилы

Автор: 

банки (1938) ВР (29302) Разумков Дмитрий (1522)


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Олекса Моцно Лютий

@tendertorg21

·https://twitter.com/tendertorg21/status/1258727270518308864 1 ч

"Слуга народу" Євген Брагар, який раніше прославився "собачим скандалом", запропонував скасувати уроки історії України в школі.Вже давно склалось враження,що слуг підбирали за принципами розумової відсталості та/або совкової ментальності.В багатьох гармонійно поєднуються обидва
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08.05.2020 16:44 Ответить
Он будет извиняться как и за собачек или заявит, что его не так поняли или, что слова вырваны из контекста?
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08.05.2020 18:12 Ответить
 
 