Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 мая: ожидается рассмотрение законопроекта о банках
Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 13 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание на 10:00 13 мая", - говорится в сообщении.
Среди 26 вопросов в повестке дня: рассмотрение проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни.
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Олекса Моцно Лютий
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