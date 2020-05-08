В рамках первого этапа смягчения карантинных мер будет открыто все, что под открытым небом, - Киевская ОГА

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил о поэтапном алгоритме выхода области карантина и отметил, что есть ясность только по первому этапу ослабления карантина, а следующие будут зависеть от эпидемической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Относительно алгоритма выхода Киевской области из карантина - он пройдет, как и везде по стране, в несколько этапов. Пока у нас есть четкая ясность по первому этапу, все зависит от того, насколько у нас будет расти или не расти количество лабораторно подтвержденных случаев болезни. Этот этап у нас стартует 11 мая", - отметил он.

Володин подчеркнул, что в рамках первого этапа будет открыто все, что под открытым небом, а именно: музеи, культурные заповедники, парки, скверы, лесопарки, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки.

Также он отметил, что учреждения общественного питания смогут продавать готовые блюда на вынос и открывать свои летние площадки с соблюдением карантинных требований. Кроме того, можно открывать магазины непродовольственных товаров, но с соблюдением соответствующих условий.

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"Разрешено предоставлять услуги адвокатам, нотариусам, психологам, стоматологам, салонам красоты, парикмахерским и другим субъектам бытовых услуг. Смогут начать тренировки спортсмены национальных сборных, работать смогут предприятия, относящиеся к СМИ, проводить кино- и видеосъемки с привлечением до 50 человек без зрителей. Проводить творческие репетиции без зрителей. При этом все должны находиться в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и другие противоэпидемические меры. Надо постоянно проводить дезинфекцию помещений и объектов", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что на сегодняшний день в области уже работает 25 сельскохозяйственных рынков. Кроме того, Володин отметил, что под запретом остается работа общественного транспорта в полном объеме, любое междугороднее транспортное сообщение, работа учебных заведений и другие массовые мероприятия.

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