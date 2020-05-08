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Новости Коронавирус и карантин
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В рамках первого этапа смягчения карантинных мер будет открыто все, что под открытым небом, - Киевская ОГА

В рамках первого этапа смягчения карантинных мер будет открыто все, что под открытым небом, - Киевская ОГА

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил о поэтапном алгоритме выхода области карантина и отметил, что есть ясность только по первому этапу ослабления карантина, а следующие будут зависеть от эпидемической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

"Относительно алгоритма выхода Киевской области из карантина - он пройдет, как и везде по стране, в несколько этапов. Пока у нас есть четкая ясность по первому этапу, все зависит от того, насколько у нас будет расти или не расти количество лабораторно подтвержденных случаев болезни. Этот этап у нас стартует 11 мая", - отметил он.

Володин подчеркнул, что в рамках первого этапа будет открыто все, что под открытым небом, а именно: музеи, культурные заповедники, парки, скверы, лесопарки, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки.

Также он отметил, что учреждения общественного питания смогут продавать готовые блюда на вынос и открывать свои летние площадки с соблюдением карантинных требований. Кроме того, можно открывать магазины непродовольственных товаров, но с соблюдением соответствующих условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный с должности директора Департамента здравоохранения Киевской ОГА Ионов: Не подписывал договоры о закупке ИВЛ по завышенным ценам у фиктивных фирм

"Разрешено предоставлять услуги адвокатам, нотариусам, психологам, стоматологам, салонам красоты, парикмахерским и другим субъектам бытовых услуг. Смогут начать тренировки спортсмены национальных сборных, работать смогут предприятия, относящиеся к СМИ, проводить кино- и видеосъемки с привлечением до 50 человек без зрителей. Проводить творческие репетиции без зрителей. При этом все должны находиться в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и другие противоэпидемические меры. Надо постоянно проводить дезинфекцию помещений и объектов", - подчеркнул Володин.

Он добавил, что на сегодняшний день в области уже работает 25 сельскохозяйственных рынков. Кроме того, Володин отметил, что под запретом остается работа общественного транспорта в полном объеме, любое междугороднее транспортное сообщение, работа учебных заведений и другие массовые мероприятия.

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Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4237) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+4
открывайте метро - закрывайте зебилов разграбивших экономику Украины!
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08.05.2020 16:55 Ответить
+1
а прибрежные зоны отдыха, они под крышей? да, педаля?
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08.05.2020 16:48 Ответить
+1
Метро откройте, придурки.
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08.05.2020 16:52 Ответить
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а прибрежные зоны отдыха, они под крышей? да, педаля?
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08.05.2020 16:48 Ответить
их разрешили
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08.05.2020 16:49 Ответить
https://censor.net/news/3194269/na_pervom_etape_smyagcheniya_karantina_zakrytymi_ostanutsya_bolshie_trts_shkoly_detsady_i_priberejnye
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08.05.2020 16:51 Ответить
ну то біло в 12:31,

а в єтой статье написано :

Володин подчеркнул, что в рамках первого этапа будет открыто все, что под открытым небом, а именно: музеи, культурные заповедники, парки, скверы, лесопарки, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки.
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08.05.2020 16:57 Ответить
не. то был Киев. а это - область. педаля, гнида, от себя добавил. он это уже не в первый раз делаает.
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08.05.2020 16:59 Ответить
значит я лоханулся,

хотя мне уже больше 42-го года ))
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08.05.2020 17:03 Ответить
С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
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08.05.2020 17:20 Ответить
Під парасолькою можна??))
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08.05.2020 16:50 Ответить
Нужно снести крышу.
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08.05.2020 16:50 Ответить
Метро откройте, придурки.
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08.05.2020 16:52 Ответить
шашлыки в лесу?
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08.05.2020 16:55 Ответить
открывайте метро - закрывайте зебилов разграбивших экономику Украины!
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08.05.2020 16:55 Ответить
Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос...
Коммунизм победили,осталось победить Корону РАБссиянской Вампирии..
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08.05.2020 16:59 Ответить
сільгосп. ярмарки давайте! скільки можна без ярмарків?
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08.05.2020 17:03 Ответить
Сорочинскую подождёшь.

Она в конце августа
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08.05.2020 17:04 Ответить
открыты уже некатарые
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08.05.2020 17:12 Ответить
Мова про ярмарки, а не базари.
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08.05.2020 23:05 Ответить
Карантин Самоизоляция....,немного философии на этот счет...
Одиночество привлекает к себе людей своей простотой,скромностью и гордостью.
У одиночества есть одно преимущество.никто не сможет сделать тебе больно...
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08.05.2020 17:06 Ответить
Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:

Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
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08.05.2020 17:16 Ответить
А зачем всё под открым небом надо было закрывать? Чтоб заработали на пандемии все владельцы супер-маркетов - олигархи. Интересно - в чей кабинет олигархи занесли больше? Только не подумайте про зе - гордон и саакашвили сказали, что он взяток не берёт, а как им двоим не поверить? Может попэрэднык знает? Кстати, а магазины "рошен" работали в разгар пандемии? ("рошен" - бывшая кондитерская фабрика Карла Маркса легендарная на весь СССР отприватизированная у народа в бурэмные 90-е). При СССР такие мощные фабрики как Карла Маркса обеспечивали народу Украины бесплатную медицину. Поэтому вместе с индустрией эффективные менеджеры - как их тогда называли, украли у народа не только его индустрию построенную несколькоми поколениями народа Украины, но и бесплатную медицину, образование спорт, а нам сказали, что бесплатно только в мышеловке. После этого нас с 52 миллионов стало 40. Смотрите - Запад на полном ходу идёт от платной медицины к бесплатной. Они там дураки? Нет, бо богатые. А у нас идёт всё наоборот - от бесплатной медицины в платную. То бишь у нас всё поставлено наоборот - державный переворот. Я не юрист, но мне кажется криминальный кодекс портнова и был державным переворотом когда законодательство стало защищать не народ, а олигархическую систему. Народ тогда это почувствовал вот и случился Майдан. Закон как дышло - криминальный кодекс можно трактовать по разному, но практика показала - коррупция с принятием нового кк значительно усилилась, то бишь кк работает против Украины. Разве это не державный переворот логически? Поэтому я предлагаю вернутся к советскому законадельству, по нему проверить баснословные закрома необъяснимого происхождения у всех оборотней и их пособников, и по советскому законодательству - между прочим самому гуманному в мире, судить по первое число и Нэнька-Украина-Русь начнёт процветание! .
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08.05.2020 17:53 Ответить
Так відновлюйте ярмарки. Вони під відкритим небом. Скільки можна терпіти?
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08.05.2020 23:06 Ответить
 
 