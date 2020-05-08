У четверых священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове выявили COVID-19
У 4 священников и двоих сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской архиепархии УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", – указано в сообщении.
Храм размещен по улице Зубровской в Сыховском районе Львова.
Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.
Как сообщалось, 8 мая утром во Львовской области в целом насчитывалось 660 человек, инфицированных коронавирусом, 18 человек умерли, 138 выздоровели. За минувшие сутки в области диагностировали коронавирус у 65 человек.
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В селі Давидів 6,8к мешканців ,вже тиждень як "20 захворіли" але до цих пір односельці не знають хто серед них!?
Дивно ,а мєнти з камерами шоу робили ,а тепер десь за плінтус запали.