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Новости Коронавирус и карантин
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У четверых священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове выявили COVID-19

У четверых священников и двух сотрудников храма УГКЦ во Львове выявили COVID-19

У 4 священников и двоих сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской архиепархии УГКЦ, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у 4 священнослужителей Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями", – указано в сообщении.

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Храм размещен по улице Зубровской в Сыховском районе Львова.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.

Как сообщалось, 8 мая утром во Львовской области в целом насчитывалось 660 человек, инфицированных коронавирусом, 18 человек умерли, 138 выздоровели. За минувшие сутки в области диагностировали коронавирус у 65 человек.

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08.05.2020 16:59 Ответить
Це перші з УГКЦ?
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08.05.2020 17:03 Ответить
Ще в Червонограді був один.
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08.05.2020 17:38 Ответить
А они с *работниками* РПЦ на улице,случайно не пересекались?
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08.05.2020 18:18 Ответить
Угу, для "балансу" вирішили підключити?
В селі Давидів 6,8к мешканців ,вже тиждень як "20 захворіли" але до цих пір односельці не знають хто серед них!?
Дивно ,а мєнти з камерами шоу робили ,а тепер десь за плінтус запали.
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08.05.2020 19:09 Ответить
Святослав и Епифаний в фаворитах у Зеленского , за закрытие храмов на Пасху. Вряд ли их шельмить будут рьяно.
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08.05.2020 20:01 Ответить
 
 