Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует"
Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением".
Об этом Смирнов сказал в интервью газете "Токио симбун", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", - заявил Смирнов.
Он также рассказал, что после второй мировой войны премьер-министр Великобритании якобы уговаривал президента США сбросить атомные бомбы на 27 крупнейших городов России, "чтобы её не было вообще". Этим планам, по мнению Смирнова, помешало создание атомной бомбы в Советском Союзе.
"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - добавил Смирнов.
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Жена московского священника Александра Зубкова сообщила, что протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом.. Жги Господь! Не останавливайся!
мордылица и мордвино-удмуртскими речевыми оттенками)
"https://www.youtube.com/watch?v=lUw7psAjix0&feature=youtu.be&t=372 Играть в шахматы - это все равно, что взять топор и убить соседа. "
Ось такі вони є - духовні авторитети у наших ватоголових боксерів, *****!
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди...
И ракет бы не было без документации нацистов.
Россия - страна-вор.
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Erlikhman Kirill
Две новости о Протоиерее Смирнове за день:
"заявил о необходимости освящать ядерное оружие,без которого "России вообще бы не было",
"Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID19"
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карма
США и Великобритании достаточно было не поставлять в СССР по ленд-лизу кое какие мелочи:
18 400 самолетов
18 564 танков
434 000 автомобилей
37 000 мотоциклов
1 900 локомотивов
В такой ситуации СССР и Германия, бодались бы и после подписания капитуляции Японии (2 сентября 1945 года)
Удивительно другое, что в нашей стране, именно с такой историей взаимоотношений с московией, настолько обширный фан-клуб кретинов+врагов Украины - почитателей этой секты.