Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует"

Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением".

Об этом Смирнов сказал в интервью газете "Токио симбун", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", - заявил Смирнов.

Он также рассказал, что после второй мировой войны премьер-министр Великобритании якобы уговаривал президента США сбросить атомные бомбы на 27 крупнейших городов России, "чтобы её не было вообще". Этим планам, по мнению Смирнова, помешало создание атомной бомбы в Советском Союзе.

"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - добавил Смирнов.

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