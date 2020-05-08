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Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует"

Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия:

Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением".

Об этом Смирнов сказал в интервью газете "Токио симбун", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", - заявил Смирнов.

Он также рассказал, что после второй мировой войны премьер-министр Великобритании якобы уговаривал президента США сбросить атомные бомбы на 27 крупнейших городов России, "чтобы её не было вообще". Этим планам, по мнению Смирнова, помешало создание атомной бомбы в Советском Союзе.

"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - добавил Смирнов.

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россия (96420) РПЦ (748) ядерное оружие (1375)


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Топ комментарии
+25
Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 9549
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08.05.2020 16:59 Ответить
+24
https://twitter.com/ru2ch1 Двач https://twitter.com/ru2ch1 @ru2ch1 https://twitter.com/ru2ch1/status/1258627690405470209 53 хв
Жена московского священника Александра Зубкова сообщила, что протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом.. Жги Господь! Не останавливайся!

Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 3699
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08.05.2020 17:00 Ответить
+20
Если бы СССР, как всегда, не украл документацию в США и ВБ, не было бы у Роиси никакого ЯО.
И ракет бы не было без документации нацистов.

Россия - страна-вор.
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08.05.2020 17:03 Ответить
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Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 9549
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08.05.2020 16:59 Ответить
Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 3469
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08.05.2020 19:06 Ответить
https://twitter.com/ru2ch1 Двач https://twitter.com/ru2ch1 @ru2ch1 https://twitter.com/ru2ch1/status/1258627690405470209 53 хв
Жена московского священника Александра Зубкова сообщила, что протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом.. Жги Господь! Не останавливайся!

Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 3699
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08.05.2020 17:00 Ответить
Это который предлагал мокшам милостыню просить?
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08.05.2020 17:12 Ответить
так..
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08.05.2020 17:15 Ответить
😀Бог не Егорка(як кажуть москалі)
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08.05.2020 17:21 Ответить
точне говорят так: "Бог не Прошка, видит немножка" (произносить с дурноватым выражением мордылица и мордвино-удмуртскими речевыми оттенками)
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08.05.2020 18:52 Ответить
Цей типовий ватоголовий скреповик у 2015 році "прославився" ще й такою заявою:
"https://www.youtube.com/watch?v=lUw7psAjix0&feature=youtu.be&t=372 Играть в шахматы - это все равно, что взять топор и убить соседа. "
Ось такі вони є - духовні авторитети у наших ватоголових боксерів, *****!
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08.05.2020 17:58 Ответить
И тот, который сказал, что "в эпидемии есть польза, и она позволила проявить в людях их лучшие качества." https://lenta.ru/news/2020/05/08/covid/ https://lenta.ru/news/2020/05/08/covid/
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08.05.2020 23:38 Ответить
Дивилася мабуть на omtv.
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08.05.2020 17:14 Ответить
на морде протоирея написано- генерал фсб
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08.05.2020 17:22 Ответить
не меньше..
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08.05.2020 18:53 Ответить
Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди...
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08.05.2020 17:01 Ответить
Скрепа!
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08.05.2020 17:01 Ответить
всё по дарвину. до чего же медленная штука эволюция, сегодня из всех животных, к обезьяне ближе всего стоят руцкие церковники ))
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08.05.2020 17:03 Ответить
Если бы СССР, как всегда, не украл документацию в США и ВБ, не было бы у Роиси никакого ЯО.
И ракет бы не было без документации нацистов.

Россия - страна-вор.
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08.05.2020 17:03 Ответить
1000% московиты и название страны своровали у Славян, перечень их гнусных деяний можно продолжать и продолжать....
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08.05.2020 23:10 Ответить
ну на то она и империя зла ..
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08.05.2020 17:05 Ответить
Жаль что наши Кравчуки-Кучмы этого не понимали. Хрен бы сейчас параша на украинских землях куражилась.
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08.05.2020 17:05 Ответить
обвенчаю **********, так как сам такой, вон во всех лаврах монахи покатом лежат от ковида, а он передается половым путем
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08.05.2020 17:21 Ответить
Вся суть уродов! Похер,лишь бы бабло капало.
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08.05.2020 17:46 Ответить
https://twitter.com/ErlikhmanK
https://twitter.com/ErlikhmanK
Erlikhman Kirill



Две новости о Протоиерее Смирнове за день:
"заявил о необходимости освящать ядерное оружие,без которого "России вообще бы не было",
"Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на COVID19"
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08.05.2020 17:09 Ответить
и дай бог ему сдохнуть, освящать убийства, и это у московских попов вера? на хех московских попов с лавры и с Украины
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08.05.2020 17:19 Ответить
Ну, защита своей страны от дикарей-агрессоров - святое дело.
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08.05.2020 18:46 Ответить
Странная тенденция, корона отлично справляется со всеми неугодными и особенно с попами и прочей нечистью))
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08.05.2020 17:11 Ответить
И это он заявил японскому изданию?? Стране которая реально пострадала от атомного оружия, где погибли люди от него!!
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08.05.2020 17:11 Ответить
Болезный прав! Оружие замечательное ....раз и нету миллион верующих! Еще хороши ; химическое .бактериологическое и коммунистическая пропаганда. Аминь!
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08.05.2020 17:14 Ответить
Если в парадигме безопасности в современном мире, то владение ядерным арсеналом - гарантия нерушимости границ и существования государства. Пример Северная Корея, Иран и некоторые другие из клуба ядерных государств. После потери Крыма и интервенции Кремля в ЛуганДон стало очевидно, что добровольно отказавшись от ядерного оружия Украина стала очень уязвимой для нашего алчного северного соседа с бумажной гарантией Протокола в Будапеште стран - якобы гарантов безопасности...
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08.05.2020 17:16 Ответить
Вы "отказались" из-за нежелания США иметь ещё одну неуправляемую ядерную державу и от неспособности его содержать.
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08.05.2020 17:25 Ответить
А с каких пор Иран стал ядерной державой? Израиль никогда этого не допустит.
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08.05.2020 17:38 Ответить
попы- это приспособленцы, религия для них и бизнес и политика,но стада баранов постепенно уменьшаются, все таки 21 век
,
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08.05.2020 17:17 Ответить
***, шо не поп то дебил, угадайте какого патриархата!?
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08.05.2020 17:38 Ответить
Почем опиум для народа!?
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08.05.2020 17:42 Ответить
да кому они н а х е р нужны, дауны
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08.05.2020 17:54 Ответить
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5************

карма
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08.05.2020 18:14 Ответить
Американцам не надо было сбрасывать на города СССР 27 атомных бомб.
США и Великобритании достаточно было не поставлять в СССР по ленд-лизу кое какие мелочи:
18 400 самолетов
18 564 танков
434 000 автомобилей
37 000 мотоциклов
1 900 локомотивов
В такой ситуации СССР и Германия, бодались бы и после подписания капитуляции Японии (2 сентября 1945 года)
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08.05.2020 18:26 Ответить
Протоиерей РПЦ Смирнов об освящении ядерного оружия: "Это замечательное изобретение, благодаря ему Россия существует" - Цензор.НЕТ 4041
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08.05.2020 18:27 Ответить
И не только существуеет Московия с колониями,а и завоёвывает новые земли у соседей . Благодаря нашим коммунистам Кравчуку и Кучме, Украина потеряла воможность свободно существовать,уже шестой год воюем с Московией. А Президент Зеленский мог бы попросить немецкое командование и лично Канцлера Германии, помочь Украине освободить Донбасс и Крым от российских оккупантов, а не ездить на встречу с кремлёвским Фюрером
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08.05.2020 18:42 Ответить
Надеюсь,благодаря изобретению "Циклон Б" расея перестанет существовать.
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08.05.2020 18:54 Ответить
Хрен свой освяти , лучше отрежь , что бы меньше таких мудаков рождалось!
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08.05.2020 19:00 Ответить
А Бог разве не отвергал вообще оружие як инструмент насилия?Бог это походу любовь.А любовь с оружием это вже мазомизм и отклонение.Не?
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08.05.2020 19:21 Ответить
Сделал мой вечер!
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08.05.2020 19:53 Ответить
Парашка существует, потому что еще не наступила США "на хвост"! Как только в штатах почувствуют себе смертельную угрозу от москалей, то нанесут упреждающий удар, полностью уничтожив как само ядерное оружие, так и его носители, а самое главное все политическое и военное руководство паРашки! Только пока там считают, что проблем с неуправляемой паРашкой и ее дурным рабским населением сорвавшимся с цепей будет куда больше проблем и неудобств, чем сейчас, когда над ними висят дубинки омона и направлены дула автоматов и пулеметов "росгвардии"!
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08.05.2020 20:56 Ответить
В том, что существует эта сатанинская московская секта нет ничего удивительного. Как раз под стать ихнему недоразвитому населению.
Удивительно другое, что в нашей стране, именно с такой историей взаимоотношений с московией, настолько обширный фан-клуб кретинов+врагов Украины - почитателей этой секты.
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08.05.2020 21:11 Ответить
кому вы надо,убогие.вы сами себя уничтожите своим мракобесием.
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09.05.2020 00:03 Ответить
Кгб-шные шавки в рясах думают что лучьше служить сатане чем Богу.
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09.05.2020 02:28 Ответить
 
 