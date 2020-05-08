Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав предостерег руководителей европейских государств от опасности бередить раны и призвал к примирению.

Об этом он сказал во время специальной онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт мероприятия.

Глава УГКЦ отметил, что "всякое насилие - будь-то насилие физическое, или психическое, даже духовное - оставляет глубокие раны".

"После Второй мировой войны все человечество, а в частности Европа, европейские народы были очень израненными. Я не говорю только о личных ранах, трагедии конкретного человека, конкретной семьи, трагедии конкретного народа. Я думаю, речь идет об определенных раны, которые получил после этой войны все человечество в разных его частях", - отметил он.

Блаженнейший Святослав напомнил, что в свое время Иоанн Павел II предложил для израненной Европы "рецепт лечить раны": "И только затянувшиеся сердца будут способны к примирению".

"То есть, дорога примирения, которая была начата на Западе, в Европе еще до окончания Второй мировой войны - между Францией и Германией, затем католический епископат продолжил это примирение между немецким и польским народами. Сторонником польско-украинского примирения был именно Иоанн Павел II. Это тот рецепт, как нам действительно лечить сердца, лечить раны. Это тот рецепт, тот путь, который нам оставил как завещание Святой Папа Иоанн Павел II", - сказал Блаженнейший Святослав.

Есть и другой подход - бередить раны, "делать все, чтобы они кровоточили", добавил глава УГКЦ.

"Инструментализировать растравленные раны боли для того, чтобы вызвать ненависть, противостояние, чтобы те раны передавались как коллективная наследственность от одного поколения к другому. Это другой подход, который дает возможность именно на той боли строить империалистические мифы, идеологии и, очевидно, легитимизировать преступления ", - сказал он.

По словам Блаженнейшего Святослава, сегодня в Европе не все помнят слова Иоанна Павла II. "Не все убеждены, что нужно не только победить в войне, а нужно взять верх над войной, надо победить самую войну. Очень много сегодня кто-то считает, что просто легитимизация преступлений сталинизма и коммунизма, победы над нацизмом является единственным путем исторического нарратива Европы ", - считает он.

Глава УГКЦ обратился к руководителям всех европейских государств: "Я действительно сегодня хотел бы предостеречь всех политических деятелей разных стран Европы от опасности бередить раны".

"Я бы очень хотел, чтобы этот день 8 мая память победы над нацизмом был днем, когда мы от всего сердца можем вынести положительное, добрую память, которая будет лечить, строить, примирять. И действительно чтобы мы в Европе могли наконец-то победить войну, которая не будет больше стучать ни в Грузию, ни в Украину, ни в другую страну", - добавил Блаженнейший Святослав.

"Коллективным положительной памятью скажем "нет" любой неоимперской идеологии, которая захочет инструментализировать боль народов в новую войну. И Бог нам всем в этом поможет", - резюмировал он.

В специальной онлайн дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности" приняли участие Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав; шестой Президент Латвийской Республики госпожа Вайра Вике-Фрейберга; отец восстановленной независимости Литвы, первый Председатель независимого сейма Литвы господин Витаутас Ландсбергис; польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах господин Ян Томбиньский; Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году.

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.