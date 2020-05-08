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Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности

Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав предостерег руководителей европейских государств от опасности бередить раны и призвал к примирению.

Об этом он сказал во время специальной онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности", организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт мероприятия. 

Глава УГКЦ отметил, что "всякое насилие - будь-то насилие физическое, или психическое, даже духовное - оставляет глубокие раны".

"После Второй мировой войны все человечество, а в частности Европа, европейские народы были очень израненными. Я не говорю только о личных ранах, трагедии конкретного человека, конкретной семьи, трагедии конкретного народа. Я думаю, речь идет об определенных раны, которые получил после этой войны все человечество в разных его частях", - отметил он.

Блаженнейший Святослав напомнил, что в свое время Иоанн Павел II предложил для израненной Европы "рецепт лечить раны": "И только затянувшиеся сердца будут способны к примирению".

"То есть, дорога примирения, которая была начата на Западе, в Европе еще до окончания Второй мировой войны - между Францией и Германией, затем католический епископат продолжил это примирение между немецким и польским народами. Сторонником польско-украинского примирения был именно Иоанн Павел II. Это тот рецепт, как нам действительно лечить сердца, лечить раны. Это тот рецепт, тот путь, который нам оставил как завещание Святой Папа Иоанн Павел II", - сказал Блаженнейший Святослав.

Есть и другой подход - бередить раны, "делать все, чтобы они кровоточили", добавил глава УГКЦ.

"Инструментализировать растравленные раны боли для того, чтобы вызвать ненависть, противостояние, чтобы те раны передавались как коллективная наследственность от одного поколения к другому. Это другой подход, который дает возможность именно на той боли строить империалистические мифы, идеологии и, очевидно, легитимизировать преступления ", - сказал он.

По словам Блаженнейшего Святослава, сегодня в Европе не все помнят слова Иоанна Павла II. "Не все убеждены, что нужно не только победить в войне, а нужно взять верх над войной, надо победить самую войну. Очень много сегодня кто-то считает, что просто легитимизация преступлений сталинизма и коммунизма, победы над нацизмом является единственным путем исторического нарратива Европы ", - считает он.

Глава УГКЦ обратился к руководителям всех европейских государств: "Я действительно сегодня хотел бы предостеречь всех политических деятелей разных стран Европы от опасности бередить раны".

"Я бы очень хотел, чтобы этот день 8 мая память победы над нацизмом был днем, когда мы от всего сердца можем вынести положительное, добрую память, которая будет лечить, строить, примирять. И действительно чтобы мы в Европе могли наконец-то победить войну, которая не будет больше стучать ни в Грузию, ни в Украину, ни в другую страну", - добавил Блаженнейший Святослав.

"Коллективным положительной памятью скажем "нет" любой неоимперской идеологии, которая захочет инструментализировать боль народов в новую войну. И Бог нам всем в этом поможет", - резюмировал он.

В специальной онлайн дискуссии Киевского форума "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности" приняли участие Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав; шестой Президент Латвийской Республики госпожа Вайра Вике-Фрейберга; отец восстановленной независимости Литвы, первый Председатель независимого сейма Литвы господин Витаутас Ландсбергис; польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах господин Ян Томбиньский; Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Відкрий Україну" Арсений Яценюк. Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году.

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Автор: 

Вторая мировая война (428) память (1498) УГКЦ (244) Святослав (Шевчук) (92) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+7
Достойный учение своего великого учителя Любомира Гузара.
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08.05.2020 17:09 Ответить
+5
От Святослав і Епіфаній, на мою думку одні з найрозумніших теологи нашої країни. Владі не завадило би прислуховуватися до них
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08.05.2020 17:17 Ответить
+3
а еще в контексте безопасности, нужно уверенно выдавливать кацапню и их компании с украинского рынка.. пусть валят нахрен!.. это вопрос нашей безопасности!
и в качестве примера:
https://uprom.info/news/v-********-povnistyu-znyk-popyt-na-avtomobili-gaz/ Від 70% до 0%: В Україні повністю зник попит на російські автомобілі "ГАЗ"

У квітні в Україні бренд "ГАЗ" не зміг знайти жодного покупця на колись популярні "ГАЗель", а на вантажівки ГАЗ-3309 знайшлося лише двоє покупців. Формально, автомобілі ГАЗ ще представлені в дилерській мережі, але після низки подорожчань стали стрімко програвати конкуренцію і повністю зникли з ринку.
Всю новітню історію України бренд "ГАЗ" був лідером на українському ринку комерційних автомобілів. У 90-ті роки в Україні діяло до 6-ти складальних заводів, найбільшим з яких був сімферопольський "КримавтоГАЗ". У 2000-х роках ГАЗ стабільно займав 67-70% українського ринку. На той час щорічний обсяг реалізації автомобілів ГАЗ в Україні досягав 25 тис. штук.

На ринку легкових автомобілів ГАЗ у свої кращі роки реалізовував в Україні до 7-8 тисяч автомобілів під брендом "Волга". Ключовий перелом стався після початку російської агресії у 2014-му році. Після цього часу майже всі виробники спецавтомобілів перейшли на інші шасі, наприклад Renault, Ford, Mercedes-Benz, IVECO, Peugeot та *******.
Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 19
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08.05.2020 17:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Достойный учение своего великого учителя Любомира Гузара.
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08.05.2020 17:09 Ответить
Не можуть перемогти війну люди які мають низький рівень духовного розвитку, мародери, актори та офіціянти олігархів! Поки Президентом не стане достойна фахова і чесна людина яка не є обслугою олігархів та мафії, до тієї пори ми будемо жити як жебраки! Маю надію на наступних виборах переможе Анатолій Гриценко!
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08.05.2020 17:17 Ответить
А ему Мостовая разрешила из-под своей юбки вылезти, что он свой язык глубоко в задницу засунул и только сопит в три дырочки?
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08.05.2020 17:26 Ответить
так Панталоний Гриценко прихожанин УПЦ МП, значит бездуховный сектант и еретик..
а то как он разворовывал и убивал нашу Армию, то Анталотия черти в Аду уже давно ждут!
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08.05.2020 18:48 Ответить
а еще в контексте безопасности, нужно уверенно выдавливать кацапню и их компании с украинского рынка.. пусть валят нахрен!.. это вопрос нашей безопасности!
и в качестве примера:
https://uprom.info/news/v-********-povnistyu-znyk-popyt-na-avtomobili-gaz/ Від 70% до 0%: В Україні повністю зник попит на російські автомобілі "ГАЗ"

У квітні в Україні бренд "ГАЗ" не зміг знайти жодного покупця на колись популярні "ГАЗель", а на вантажівки ГАЗ-3309 знайшлося лише двоє покупців. Формально, автомобілі ГАЗ ще представлені в дилерській мережі, але після низки подорожчань стали стрімко програвати конкуренцію і повністю зникли з ринку.
Всю новітню історію України бренд "ГАЗ" був лідером на українському ринку комерційних автомобілів. У 90-ті роки в Україні діяло до 6-ти складальних заводів, найбільшим з яких був сімферопольський "КримавтоГАЗ". У 2000-х роках ГАЗ стабільно займав 67-70% українського ринку. На той час щорічний обсяг реалізації автомобілів ГАЗ в Україні досягав 25 тис. штук.

На ринку легкових автомобілів ГАЗ у свої кращі роки реалізовував в Україні до 7-8 тисяч автомобілів під брендом "Волга". Ключовий перелом стався після початку російської агресії у 2014-му році. Після цього часу майже всі виробники спецавтомобілів перейшли на інші шасі, наприклад Renault, Ford, Mercedes-Benz, IVECO, Peugeot та *******.
Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 19
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08.05.2020 17:13 Ответить
десь я читав що ЗАЗі будуть збирати тази гранти
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08.05.2020 17:55 Ответить
открылся и сразу закрылся https://antikor.com.ua/articles/376270-bakanov_prokommentiroval_zavershenie_dosudebnogo_rassledovanija_po_delu_gandzjuk ссыль
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08.05.2020 18:45 Ответить
а де там про ЗАЗ,там про Гандзюк
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09.05.2020 12:22 Ответить
РАБссия воюет непрерывно 500 лет.Как это дерьмо остановить?ИХТАМНЕТы шастают сегодня в Украине,Сирии,Ливии,ЦАР,Мозамбике и еще в нескольких африканских странах...
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08.05.2020 17:15 Ответить
Вибачаюся, є ще мусульманський теологічний лідер, він переселенець. Нажаль я не пам'ятаю його ім'я, його чомусь останнім часом не чутно, а дарма
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08.05.2020 18:27 Ответить
От Святослав і Епіфаній, на мою думку одні з найрозумніших теологи нашої країни. Владі не завадило би прислуховуватися до них
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08.05.2020 17:17 Ответить
Перед этим нужно было внимательно прислушаться избирателям. Тогда бы не было такой тупой власти.
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08.05.2020 17:30 Ответить
73 % идиотов это и есть ВЛАСТЬ по Конституции, статья №5
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08.05.2020 17:34 Ответить
Там не было 73% населения, около 12.47 млн.человек

Нужно не только побеждать в войне, а победить саму войну, - глава УГКЦ Святослав на Киевском форуме безопасности - Цензор.НЕТ 7889
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08.05.2020 17:38 Ответить
73/43
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08.05.2020 18:08 Ответить
Лизоблюды.
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08.05.2020 20:15 Ответить
поп явно покурил ( не табак ) - как победить войну , да никто не знает , ну может он и расскажет сирым и убогим
без войны не живет ни одно поколенье - это плохо , но по другому не получается
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08.05.2020 17:21 Ответить
Заголовок Святославу писал мэр Киева.
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08.05.2020 20:16 Ответить
На каждого Авеля найдется свой Каин.Если Господь не остановил братоубийственную первую гражданскую войну на плпнете Земля,то что можно говорить о миллионах?
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08.05.2020 17:27 Ответить
Поповская лживая, утопическая риторика не принесла ни капли реального добра для людей за все время существования человечества она не имеет ничего общего с реальной жизнью человека. Их разве что можна назвать психологами в рясах и то с натяжкой. А весь смысл обсуждаемого и вывод, что надо делать отображен в баладе В. Высоцкого "О правде и лжи". Советую тем, кто еще ищет правду, внимательно ее послушать, вместо поповской болтовни. 👋
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08.05.2020 17:34 Ответить
А про перемогти перемогу ще не думали ? Замість того ,щоб нищити ворога будемо думати , як краще подумати ... Не всім знайдеться місце в екзилі ,всі хочуть керувати і казати розумні речі , мало хто хоче справу робити , комусь треба голови ворогу різати .
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08.05.2020 17:35 Ответить
Все давно украдено и придумано до нас,говорил Ефим Звягильский аж в 1995 году.Звягильский ошибся.Все что сегодня происходит,придумал Володя чЛенин аж в 1916 году в Швейцарии,под навзанием ВОЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Отобрать,поделить,расстрелять,повесить...,короче Гитлер отдыхает...
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08.05.2020 17:42 Ответить
о Рабсее ни слова.как ни страно
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08.05.2020 17:43 Ответить
Как и Зеля, обходит острые углы.
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08.05.2020 20:18 Ответить
они сами не обходят ,им дано "цу" их обходить
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08.05.2020 21:31 Ответить
РАБссия уРодина моя...
Ты сошла с ума....
ИгорьТальков
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08.05.2020 17:47 Ответить
Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 8192
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08.05.2020 18:44 Ответить
Что-то он запутался. Так нужно примиряться со Сталиным и Расией или нет?
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08.05.2020 20:50 Ответить
Треба не тільки перемагати у війні, а перемогти саму війну, - глава УГКЦ Святослав на Київському безпековому форумі - Цензор.НЕТ 5072
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08.05.2020 20:55 Ответить
 
 