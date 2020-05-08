Возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви во Львове отсрочили

Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболевания COVID-19 во Львове и области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

С 11 мая во Львове будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

"12 мая мы созываем внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", - отметил Садовый.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими будут товарами работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - добавил он.

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