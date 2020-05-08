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Новости Коронавирус и карантин
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Возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви во Львове отсрочили

Возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви во Львове отсрочили

Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболевания COVID-19 во Львове и области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

С 11 мая во Львове будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

"12 мая мы созываем внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", - отметил Садовый.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими будут товарами работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - добавил он.

Также читайте: Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: за сутки - 65 новых случаев, власти собирают штаб быстрого реагирования

Автор: 

карантин (16729) Львов (4605) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ничего странного нет...все обьяснимо...зеленое стадо с ослом во главе у власти..
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08.05.2020 17:42 Ответить
+4
Почему нельзя продавать одежду, а все остальное можно? Даже странно как то. Разрешите с соблюдение+ дистанции, масками, , например. Просто странно
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08.05.2020 17:40 Ответить
+2
Та звісно. Добре що садік свої літні тераси повідкривав, а в них звісно не заражаються, а ось купити штани дітям то ні - бо не його бізнес.
Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
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08.05.2020 18:46 Ответить
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Молодці, тільки на Західній Україні притомні та адекватні мери та міськради! На решті території України таке враження що до влади приходять тільки неадеквати! Черкаси ще кандидат на нормального мера та міськраду!
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08.05.2020 17:14 Ответить
Та звісно. Добре що садік свої літні тераси повідкривав, а в них звісно не заражаються, а ось купити штани дітям то ні - бо не його бізнес.
Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
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08.05.2020 18:46 Ответить
На западной говоришь? )))

Відновлення роботи перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття у Львові відтермінували - Цензор.НЕТ 5497
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08.05.2020 18:56 Ответить
Хмельницька область то не Західна Україна, вона була в складі СРСР.
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08.05.2020 20:16 Ответить
Да и пох. Нет худа без добра: пипл повышает компютерную грамотность, осваивает ФейСБук, торговлишка помаленьку оживает. Правда, освоившись в тени, на свет она уже вряд ли вылезет, но это уже другой вопрос.
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08.05.2020 17:14 Ответить
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by

Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:

Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
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08.05.2020 17:15 Ответить
такой бред) кто это проводил?) политики и СМИ?))
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08.05.2020 17:18 Ответить
почему тогда люди живут в одной семье и не заражаются все поголовно)
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08.05.2020 17:19 Ответить
С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
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08.05.2020 17:19 Ответить
В велюре уже давно перестали заражать...и в эпицентре тоже..
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08.05.2020 17:44 Ответить
Где замена шмыгаля?
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.
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08.05.2020 18:12 Ответить
Первым делом кинотеатры...и кино про галобородька и сватов...а потом уже все остальное..
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08.05.2020 17:22 Ответить
Почему нельзя продавать одежду, а все остальное можно? Даже странно как то. Разрешите с соблюдение+ дистанции, масками, , например. Просто странно
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08.05.2020 17:40 Ответить
Ничего странного нет...все обьяснимо...зеленое стадо с ослом во главе у власти..
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08.05.2020 17:42 Ответить
Тебя эти ограничения тоже касаются. Значит, ты тоже в этом "стаде". Ты хочешь себе поставить в заслугу, что ты из недовольных овечек и громко блеешь тут на ЦН?
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08.05.2020 19:44 Ответить
Блеют бараны из зеленого стада типа тебя...а я констатирую факты..
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08.05.2020 21:41 Ответить
Садовий геть подурів. Львів'яни, женіть його геть.
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08.05.2020 23:04 Ответить
 
 