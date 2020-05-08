Возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви во Львове отсрочили
Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболевания COVID-19 во Львове и области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
С 11 мая во Львове будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.
"12 мая мы созываем внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", - отметил Садовый.
"Все магазинчики с хозяйственными и другими будут товарами работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - добавил он.
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Досить вже тієї херні писати. Треба було церкви позакривати коли збіговиська там робили і все. Нормально народ сидів на карантині.
Зрештою 17 померлих від ковіду то просто смішно в порівнянні з смертністю від інших інфекційних хвороб і ніхто гвалт не кричить.
https://twitter.com/Lysistrata_by
Центр инфекционных заболеваний, Литва:
«Достаточно 15 минут общения с заражённым, чтоб восприимчивый человек заболел COVID19.
Риск заражения снижается:
Если маска только на здоровом, вероятность заражения 70%;
Если маска будет только на больном, то 5%;
Если на обоих - всего 1,5%»
Почему переход с атомных станций на угольные? Для поддержания ахметки и днр за счет украины, чтобы эти деньги ахметка использовал для убийств украинцев? И платить в 3 разы больше? У парашки деньги закончились?
А че это фсбшний агент ярмак от зебота не отходит. Его тоже устранить.
Ахметка не является эффективным менеджером со своим убитым кладбищем и за это мечетью за спиной, тоесть величина мечети говорит о величине его им убитым кладбища. Это обычный пантовый(которого никто не критикует, потому что боятся, а значит понты ему очень важно, а значит он антиэффективен, а антиэффективные всегда убивают, пугают или подают в суд) мясник, который кроме бюджета воровать деньги по другому зарабатывать НЕ УМЕЕТ. Кроме этого он способствовал захвату гиркиным донецка и луганска и давал денег на это дело из карманов украинцев - он деньгами украины убивал украинцев. Когда как коломойша делал наоборот. И трижды враг(3-0) украины ахметка меньше меньшего врага украины (3-1) коломойши у которого есть одна заслуга. Здесь что-то неправильно.
Олигархическая ворюга госбюджета и супервраг украины ахметка должен уйти на свалку истории.