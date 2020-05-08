Для решения целого ряда проблем окружающей среды нужно включить турборежим, – Фирсов

Весь мир сейчас переживает непростые времена. И Украина – не исключение. К проблемам войны, коррупции, разрушенных институтов, карантинного кризиса добавляются еще и проблемы окружающей среды.

"Масштабные пожары, засуха, спад грунтовых вод, пылевые бури, смог в столице – эти проблемы становятся все более ощутимыми для нас. Это уже не теоретические научные исследования или прогнозирования, это уже наша новая реальность. И, возможно, – только начало. Готовы ли мы? И есть ли какие-то адекватные и эффективные решения?

Точного ответа нет ни у кого, но это не повод ничего не делать. Наоборот, именно сейчас стоит начинать приспосабливаться к новым условиям", – отметил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

Он привел список ТОП-проблем для окружающей среды, решать которые нужно немедленно. Среди них:

•Принятие закона об отходах. Эта проблема очевидна, достаточно только внимательно смотреть в окно во время поездки куда-либо. Закон должен запустить рынок, чтобы за мусор, как за ресурс, начали соревноваться переработчики.

•Повышение ответственности за вред окружающей среде.

Недавно были повышены штрафы за сжигание сухостоя. Это правильный шаг, но наказания за другие нарушения остаются низкими и не менялись десятилетиями.

И это лишь часть проблем, которые требуют решения.

Также Егор Фирсов обращает внимание и на обновление методик начисления убытков за загрязнение окружающей среды, на обновление и осовременивание лабораторий, ведь они являются базой для защиты окружающей природной среды.

Необходимо проводить проверку предприятий, которые имеют дело с особо вредными веществами. Потому что есть определенные виды деятельности, которые подлежат лицензированию и их необходимо проверить.

По словам Егора Фирсова, сейчас стоит включить турборежим, определить эти проблемы как приоритетные и неотложные. Многие решения уже подготовлены, стоит лишь их внедрить и контролировать.