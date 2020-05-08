Упражнение "Бой в окопе" включено в курс подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ "Десна". ФОТО

В программу курса подготовки стрелковых специальностей в 169-м учебном центре ВСУ "Десна" включено новое упражнение "Бой в окопе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Навыки действий в окопе дают понимание, что вообще делать в ограниченном пространстве, на коротких дистанциях. Упражнение "Бой в окопе" базируется только на украинском опыте участия в АТО / ООС.

Апробацию упражнения "Бой в окопе" в учебном центре начали два месяца назад. За это время обнаружили некоторые недостатки и уже учли их. Это упражнение в будущем будут выполнять все военнослужащие курса подготовки стрелковых специальностей.

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Бойцы отрабатывают выход из-за угла, учатся правильному выбору стенки, у которой нужно передвигаться. Узнают, в каком положении держать оружие. Когда менять плечо, прицельный глаз или делать оборот. И где нужно сначала бросить гранату, а затем идти вперед. Важна как скорость передвижения, так и меткость.

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