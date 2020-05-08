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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться из ОРДЛО, но не могут из-за карантина и закрытых КПВВ,- Офис омбудсмена

Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться из ОРДЛО, но не могут из-за карантина и закрытых КПВВ,- Офис омбудсмена

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения на востоке Украины с гуманитарной целью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис омбудсмена в Фейсбуке. 

"Сформирован и передан новый список из более 300 человек, желающих вернуться домой (из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей)… Список передан в СММ ОБСЕ, мониторинговую миссию ООН и МККК, которые со своей стороны согласились сделать все возможное, чтобы украинские семьи, разлученные из-за мер противодействия заболеванию Covid-19, смогли снова воссоединиться", - говорится в сообщении.

В Офисе отмечают, что в адрес уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой "круглосуточно поступают десятки подобных обращений". "В связи с этим напоминаем, что сегодня ни одна государственная организация не имеет прямого доступа к этим территориям", - подчеркивается в сообщении.

Эти же списки переданы в Службу безопасности Украины для соблюдения требований порядка въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из этих территорий (постановление Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года №815).

Омбудсмен выразила надежду, что все стороны "оперативно присоединятся к восстановлению права гражданского населения на пересечение линии разграничения с гуманитарной целью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокированные из-за карантина на оккупированных территориях украинцы могут вернуться домой, - Резников

Автор: 

омбудсмен (602) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+4
Гуманитарная цель - пенсии. Не пускать.
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08.05.2020 17:45 Ответить
+3
Дашовыгаварите? Бедные бедные сепары. не могут воссоедениться с семьями. А что их заставило выехать к окупантам во время епидемии и что они там делали?
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08.05.2020 17:47 Ответить
+2
Можливо не усіх треба повертати в Україну?
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08.05.2020 17:44 Ответить
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Можливо не усіх треба повертати в Україну?
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08.05.2020 17:44 Ответить
Гуманитарная цель - пенсии. Не пускать.
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08.05.2020 17:45 Ответить
брали там роспенсії?
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08.05.2020 17:46 Ответить
Это те, которые якобы здесь живут.
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08.05.2020 18:09 Ответить
Дашовыгаварите? Бедные бедные сепары. не могут воссоедениться с семьями. А что их заставило выехать к окупантам во время епидемии и что они там делали?
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08.05.2020 17:47 Ответить
Тікали від пєці😰
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08.05.2020 17:49 Ответить
Тут вопрос скорее к спецслужбам, с какой целью они перешли линию фронта, а теперь хотят вернуться назад. Всех на карандаш и в СИЗО.
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08.05.2020 17:49 Ответить
..и только в платные камеры
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08.05.2020 19:33 Ответить
Они и выехали до эпидемии. Карантин объявили за 3 часа до закрытия блок постов. Народ просто физически не успел заехать или выехать. Привет западной границе.
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08.05.2020 17:53 Ответить
насколько помню о закрытии постов сообщали за несколько дней до закрытия . какие 3 часа кому чешете .
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08.05.2020 20:17 Ответить
пограничники предупреждали всех . что поездка в один конец и с 16 марта закрывают. даже сабаков ещё 13 марта предупреждал .дырявые тоже предупреждали о закрытии с 21 \ насколько помню \
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08.05.2020 20:24 Ответить
Генадий. 16-го марта. Мужу на Марьянском КПВВ в 10.00 ручкой помаали "счастливо" ( Если бы сказали пограничники чёб он туда пёрся) В 15.00 на правительственном портале "Цензор. Нет" прочитали что в 18.00 будет прекращён пропуск через линию разграничения. 18-го марта на нулевом посту Марьянского КПВВ справку о временной регистрации на территории Украины посоветовали засунуть в за...... карман.
Сидит 2 месяца в Донецке. Я в курсе.
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08.05.2020 20:42 Ответить
спецрейс от МАУ запустите)
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08.05.2020 18:03 Ответить
Если это не ирония. Сколько человек МАУ вывезла из рассадника эпидемии Италии, Испании, США?
Для справки: с 21-го марта блок посты в обе стороны пересекло 100 (сто) человек. Но там половина онкологии, которые просто в ОРДЛО сдохли бы.
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08.05.2020 18:31 Ответить
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08.05.2020 23:12 Ответить
И зачем они тут?
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08.05.2020 18:21 Ответить
Зачем нам девочка с собачкой из Ухани? Скрипач девочка не нужна
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08.05.2020 18:33 Ответить
А коли Наблюдатели и СБУ получат список из не менше ніж 3000 человек, бувших регіонгалів, які заварювали цю кашу на Сході, а потім повтікали і тепер спокійно живуть в Києві та інших містах дякуючи баризі Порошенку, який пішов з ними на договрняк. Ось для них потрібно відкрити КПП на ту сторону і пинками під зад відправити їх туди. Порошенка теж. В незалежні процвітаючі республіки, про які вони так верещали в 2014 році.
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08.05.2020 18:35 Ответить
Уверен, что больше половины из них себе русский распорт успели заиметь (а какая разница), а ещё большая часть является идейными мужиками призывного возраста.
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08.05.2020 18:58 Ответить
Україна не змогла добитися звільнення деяких утримуваних осіб в ОРДО багато в чому через позицію координатора робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську Тоні Фріша. Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з джерел, знайомих із роботою підгрупи.
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб. "Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - повідомив співрозмовник агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО.
На думку української сторони, сказав співрозмовник агентства, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/660923.html
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08.05.2020 18:59 Ответить
Звучит как Хотят Вернутся. Это те которые поехали туда со свободной территории и говорили им не едте.И тут закрыли пропуск и Бац Остались и начали предвкушать русский мир , а теперь просятся.Сидите карантин киселев говорит , что там Хорошо.
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08.05.2020 21:32 Ответить
)
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09.05.2020 03:06 Ответить
 
 