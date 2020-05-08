Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться из ОРДЛО, но не могут из-за карантина и закрытых КПВВ,- Офис омбудсмена
Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения на востоке Украины с гуманитарной целью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис омбудсмена в Фейсбуке.
"Сформирован и передан новый список из более 300 человек, желающих вернуться домой (из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей)… Список передан в СММ ОБСЕ, мониторинговую миссию ООН и МККК, которые со своей стороны согласились сделать все возможное, чтобы украинские семьи, разлученные из-за мер противодействия заболеванию Covid-19, смогли снова воссоединиться", - говорится в сообщении.
В Офисе отмечают, что в адрес уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой "круглосуточно поступают десятки подобных обращений". "В связи с этим напоминаем, что сегодня ни одна государственная организация не имеет прямого доступа к этим территориям", - подчеркивается в сообщении.
Эти же списки переданы в Службу безопасности Украины для соблюдения требований порядка въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из этих территорий (постановление Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года №815).
Омбудсмен выразила надежду, что все стороны "оперативно присоединятся к восстановлению права гражданского населения на пересечение линии разграничения с гуманитарной целью".
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за...... карман.
Сидит 2 месяца в Донецке. Я в курсе.
Для справки: с 21-го марта блок посты в обе стороны пересекло 100 (сто) человек. Но там половина онкологии, которые просто в ОРДЛО сдохли бы.
Скрипачдевочка не нужна
За даними джерел, на одному із засідань підгрупи представникам України не вдалося добитися інформації про 20 конкретних осіб. "Це сталося тому, що Фріш обговорення цього питання просто припинив", - повідомив співрозмовник агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Фріш також із невідомих причин запропонував прискорити дату взаємного звільнення, через що Україні не було передано багато встановлених осіб. Водночас, зазначив співрозмовник, координатор гуманітарної підгрупи так і не відвідав українських громадян, що перебувають у в'язницях ОРДО.
На думку української сторони, сказав співрозмовник агентства, необхідно передусім розділити всі списки на "встановлених" і "не встановлених", після чого виконати Мінські угоди, які чітко визначають, що звільнення має відбуватися стосовно всіх утримуваних на всіх утримуваних осіб.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/660923.html