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Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда

Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда

Завершение Второй мировой войны было для Польши "сладко-горькой датой", поскольку, с одной стороны, завершилась кровавая война, но, с другой, - Польша попала в советскую зону влияния.

Об этом 8 мая после возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для нас - это сладко-горькая дата. Сладкая, поскольку 75 лет назад завершилась Вторая мировая война, завершилась кровавая бойня в истории XX века и в мировой истории, когда жизнь потеряли почти шесть миллионов поляков, в том числе три миллиона граждан Польши еврейского происхождения", - отметил Дуда.

Он подчеркнул, что на Польшу в 1939 году напали два агрессора: 1 сентября - гитлеровская Германия, а 17 сентября - советская Россия.

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Дуда отметил, что после майских событий 1945 года на карте Европы вновь появилась Польша, но "не как страна полностью свободная и суверенная, а как страна в советской сфере влияния".

"Это тот горький элемент", - констатировал Дуда.

Он подчеркнул, что нужно помнить о жертвах всех тех, кто боролся, страдал и погиб на фронтах Второй мировой войны.

Вторая мировая война (428) Германия (7106) Польша (8546) СССР (814)


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Топ комментарии
+46
Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда - Цензор.НЕТ 1351
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08.05.2020 17:55 Ответить
+35
Майданівці оприлюднили заяву!
заявление подписали 182 физических лица и 14 организаций.
https://www.youtube.com/watch?v=1a1x7X4NdG4
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08.05.2020 17:46 Ответить
+31
Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда - Цензор.НЕТ 1568
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08.05.2020 17:55 Ответить
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У меня те же вопросы)))
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09.05.2020 08:56 Ответить
Поляки много раз говорили, что не будут претендовать на Львов.
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08.05.2020 20:45 Ответить
Это правильно. Но ультраправые поляки так не считают.
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08.05.2020 20:50 Ответить
Ультраправыми могут вполне рулить промосковские служаки.
Как у нас кремль рулил всякими Тягнибоками (Фротманами).
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08.05.2020 21:04 Ответить
сдохне клята рабсія!! Респект, Дуда!!!
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08.05.2020 21:41 Ответить
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война.
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08.05.2020 21:54 Ответить
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 5723
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08.05.2020 21:58 Ответить
коли поляки збираються подавати позов до РФ (як правонаступницю СССР..) за напад в 1939 ..?
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08.05.2020 21:58 Ответить
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 5678
Москва 1 мая 1941 года
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08.05.2020 22:05 Ответить
Нацисти і радянська Росія напали на Польщу в 39-му. Потім загинуло майже шість мільйонів поляків, - Дуда - Цензор.НЕТ 3172
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08.05.2020 23:44 Ответить
А то что територия Украины стала большемв результате напаления в 1939 не факт?
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09.05.2020 09:00 Ответить
Не Украины, а Советского Союза.
Территория пишется с двумя "р".
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09.05.2020 11:06 Ответить
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