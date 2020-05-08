Нацисты и советская Россия напали на Польшу в 39-м. После погибло почти шесть миллионов поляков, - Дуда
Завершение Второй мировой войны было для Польши "сладко-горькой датой", поскольку, с одной стороны, завершилась кровавая война, но, с другой, - Польша попала в советскую зону влияния.
Об этом 8 мая после возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Для нас - это сладко-горькая дата. Сладкая, поскольку 75 лет назад завершилась Вторая мировая война, завершилась кровавая бойня в истории XX века и в мировой истории, когда жизнь потеряли почти шесть миллионов поляков, в том числе три миллиона граждан Польши еврейского происхождения", - отметил Дуда.
Он подчеркнул, что на Польшу в 1939 году напали два агрессора: 1 сентября - гитлеровская Германия, а 17 сентября - советская Россия.
Дуда отметил, что после майских событий 1945 года на карте Европы вновь появилась Польша, но "не как страна полностью свободная и суверенная, а как страна в советской сфере влияния".
"Это тот горький элемент", - констатировал Дуда.
Он подчеркнул, что нужно помнить о жертвах всех тех, кто боролся, страдал и погиб на фронтах Второй мировой войны.
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