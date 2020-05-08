Враг с начала суток 8 мая 5 раз нарушил перемирие, ранены трое наших воинов, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все наглые обстрелы российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС