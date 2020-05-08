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Новости Агрессия России против Украины
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Враг с начала суток 8 мая 5 раз нарушил перемирие, ранены трое наших воинов, - штаб ООС

Враг с начала суток 8 мая 5 раз нарушил перемирие, ранены трое наших воинов, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов активно использовали дежурные огневые средства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим военнослужащим из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Марьинка противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а по защитникам Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Орехова и Крымского враг открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На все наглые обстрелы российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг под Широкино обстрелял наши позиции - ранены трое воинов, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
За два дні (і доба ще не скінчилася) 9 поранених українських воїнів !!!

А кагал вибори готує на даунбасі.
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08.05.2020 20:44 Ответить
+3
"Мірлюбойценой", як і обіцяв. Війна скоро закінчиться. Захищати нас буде нікому. Кожен день поранені.
Одужання нашим захисникам
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08.05.2020 18:24 Ответить
+2
Мириться хотят какцапы, правы были сивохо с дерьмаком. През занят, входит в роль?
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08.05.2020 18:05 Ответить
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Партія влади намагається позбавити належних умов роботи для лікарів, які зараз перебувають на передовій у боротьбі з COVID-19.
Вчора Верховна Рада прийняла законопроєкт №3376-1, який фактично унеможливлює отримання компенсацій тим, хто захворів під час виконання службових обов'язків. Ми не можемо залишатися осторонь і просто зобов'язані чинити опір.
Як? Підтримуйте нашу петицію до Офісу президента щодо повернення законопроєкту!

https://petition.president.gov.ua/petition/95528
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08.05.2020 17:50 Ответить
Если в стране врачи работают за 3 000 в месяц,то это не врачи,это уборщицы из советскогоо союза...
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08.05.2020 17:57 Ответить
Мириться хотят какцапы, правы были сивохо с дерьмаком. През занят, входит в роль?
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08.05.2020 18:05 Ответить
Не бреши скотина чернозада, ніякий ти не Русіч. І говіркі твоїй 150 років, Пушкінська лайка...
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08.05.2020 18:53 Ответить
Путинские мрази... Будьте вы прокляты....Господи, Спаси и Сохрани наших воинов - героев!
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08.05.2020 18:06 Ответить
"Мірлюбойценой", як і обіцяв. Війна скоро закінчиться. Захищати нас буде нікому. Кожен день поранені.
Одужання нашим захисникам
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08.05.2020 18:24 Ответить
Тоже спам😂🌷
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08.05.2020 18:35 Ответить
дЕрмак! целуй в задницу неоРашистов - они достойно отмечают свое ДЕДЫВОЕВАЛИ
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08.05.2020 18:41 Ответить
...хватай НЕлоха , шуруй под пули ********** корешей и обещай им выборы и отвод украинских войск
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08.05.2020 18:44 Ответить
За два дні (і доба ще не скінчилася) 9 поранених українських воїнів !!!

А кагал вибори готує на даунбасі.
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08.05.2020 20:44 Ответить
Люди зараз дивляться на циіри короновірусу, а про полеглих на сході геть забули.
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09.05.2020 00:33 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.

Ворог від початку доби 8 травня 5 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 861
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08.05.2020 21:37 Ответить
мертвих сРюцьких виродків багато не буває!
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09.05.2020 08:36 Ответить
Побольше бы их и пусть насадят на палки и таскают на маршах некрофильских полков.
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09.05.2020 10:32 Ответить
Слава героям АТО! С Великой Победой! Спустя столько лет фрицы с помощью Путиньки снова пытаются оградить Европу и сделать ее своей полуколонией. Абсолютно недопустимы форматы Минска и другие переговоры с путинскими киллерами убивающими украинцев. Только патриотизм и оружие могут защитить Украину. Украинцы не должны быть в стороне. Не только финансово а всестронне мы должны помогать героям АТО сдерживать врага и этим мы должны спасать жизни детей Донбасса и Сынов Украины 1 Информация о враге 2 Информация о партнерах врага 3 Экономическая наука и наука менеджмента на поддержку воинов АТО 4 Придумывание с помощью науки адекватных укреплений от обстрелов прорусскими боевиками Украины 5 Пропаганда украинста и напоминание обществу Украины, что оно живет во время страшной войны с агрессором. Некоторые боевики ДНР чтят Гитлера и я видел машину для переработки костей которой немцы трощили человеческие кости. Какие форматы с последователями Гитлеризма? ДНР это гитлеризм...
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09.05.2020 00:56 Ответить
Украина ведет справедливую войну против колонизатор и воров ибо Путин тут чтоб колонизировать Донбасс и Днепропетровск Наши СМИ умалчивают про планы захватов Путинькой милым промышленных центров Украины. У нас есть новый и очень мощный враг. Из за Любви к китайской культуре я не считал правительство КНР злом, но я ошибся. Это правительство ни разу не осудило действия Путина в Крыму и на Донбассе. Япония вводила санкции против Путиньки. Нет сомнений что власти Китая несут ответственность зо смерть свыше 250000 людей от проклятого вируса. Не корона и не пандемия, а мощнейшее секретное оружие Пекина и дурачку Иванушке понятно, что так просто все не бывает... Эпидемия в Китае была театром, что скрыть реальную угрозу... Китайское правительство продолжает поддерживать гнилые режима Путиньки милого и Асада. Эти режимы грабят Донбасс и бомбят детские садики в Алеппо. Эти режимы торгуют с Мадуро наркотиками и имеют связь с мафией Италии. Я поддерживаю будучи леваком лидера Северной Кореи, но есть ось зла и она выглядит вот так: Правительство России, китайский режим, иранский людоедский режим. Последний сбил украинский самолет.
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09.05.2020 01:08 Ответить
Позор путиноидным Аятоллам Ирана отрицающим Холокост и Хизболле.
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09.05.2020 01:09 Ответить
Нет гласной пока борьбы с путиноидным фашизмом.
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09.05.2020 01:11 Ответить
ДНР Донецко нацисткая Росссия
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09.05.2020 01:13 Ответить
зелені дебіли, як та з ким ви утирки перемирюватись захотіли. придурки недоколихані!
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09.05.2020 08:35 Ответить
 
 