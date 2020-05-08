В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах

Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова урезать часть выплат 25 народным депутатам, которые без уважительных причин в апреле не принимали участия в заседаниях парламентских комитетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении комитета.

Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова издать распоряжение "о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны".

Как отмечается, речь идет о 25 народных депутатах, в числе которых - Петр Порошенко (лидер "Европейской солидарности"), Тарас Батенко и Виктор Бондарь (сопредседатели депутатской группы "За будущее"), Ярослав Дубневич, Игорь Палица (группа "За будущее"), Николай Княжицкий ( "Европейская солидарность"), Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович, Юрий Солод, Вадим Столар (ОПЗЖ) и другие.

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Народный депутат Николай Княжицкий (Европейская солидарность) в Фейсбуке отреагировал на это решение комитета, пояснив почему попал в этот список: "В некоторых СМИ была распространена информация о том, что Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады урезать часть выплат 25 народным депутатам, которые без уважительных причин в апреле не принимали участия в заседаниях парламентских комитетов.

Среди таких депутатов указано и моя фамилия, что может сформировать мнение, что я без уважительных причин не посещаю заседания комитета, в состав которого меня избрали.

Однако, такая информация не соответствует действительности. В период с 24 апреля по 2 мая включительно я действительно не участвовал в заседаниях комитета по состоянию здоровья, что подтверждается листком нетрудоспособности, который представлен и в Комитет, и в Управление кадров Аппарата Верховной Рады Украины, как того требует законодательство. Следовательно причина отсутствия на заседаниях более чем уважительная.

Надеюсь, что и ответственными структурными подразделениями аппарата Верховной Рады Украины, и регламентный комитет в ближайшее время будет исправлена эта ошибка".