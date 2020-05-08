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В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах

В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах

Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова урезать часть выплат 25 народным депутатам, которые без уважительных причин в апреле не принимали участия в заседаниях парламентских комитетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении комитета.

Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова издать распоряжение "о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны".

Как отмечается, речь идет о 25 народных депутатах, в числе которых - Петр Порошенко (лидер "Европейской солидарности"), Тарас Батенко и Виктор Бондарь (сопредседатели депутатской группы "За будущее"), Ярослав Дубневич, Игорь Палица (группа "За будущее"), Николай Княжицкий ( "Европейская солидарность"), Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович, Юрий Солод, Вадим Столар (ОПЗЖ) и другие. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Народный депутат Николай Княжицкий (Европейская солидарность) в Фейсбуке отреагировал на это решение комитета, пояснив почему попал в этот список: "В некоторых СМИ была распространена информация о том, что Регламентный комитет просит председателя Верховной Рады урезать часть выплат 25 народным депутатам, которые без уважительных причин в апреле не принимали участия в заседаниях парламентских комитетов.

Среди таких депутатов указано и моя фамилия, что может сформировать мнение, что я без уважительных причин не посещаю заседания комитета, в состав которого меня избрали.

Однако, такая информация не соответствует действительности. В период с 24 апреля по 2 мая включительно я действительно не участвовал в заседаниях комитета по состоянию здоровья, что подтверждается листком нетрудоспособности, который представлен и в Комитет, и в Управление кадров Аппарата Верховной Рады Украины, как того требует законодательство. Следовательно причина отсутствия на заседаниях более чем уважительная.

Надеюсь, что и ответственными структурными подразделениями аппарата Верховной Рады Украины, и регламентный комитет в ближайшее время будет исправлена эта ошибка".

Автор: 

комитет (561) регламент (226) прогулы (132) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+4
Не понятно зачем когото об этом нужно просить. Это должно происходить автоматом.
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08.05.2020 19:25 Ответить
+1
В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 9455
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08.05.2020 18:07 Ответить
+1
Урезать? Забрать всё до конца каденции! Оставить им минимальную зарплату и нехай влачут по Раде свой крест прогульщиков до конца и станут худым укором для других депутатов на них смотрящих из под лоба с порицанием.
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08.05.2020 18:07 Ответить
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В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 9455
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08.05.2020 18:07 Ответить
В Раде предлагают урезать часть выплат 25 депутатам за прогулы на комитетах - Цензор.НЕТ 797
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08.05.2020 18:09 Ответить
Урезать? Забрать всё до конца каденции! Оставить им минимальную зарплату и нехай влачут по Раде свой крест прогульщиков до конца и станут худым укором для других депутатов на них смотрящих из под лоба с порицанием.
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08.05.2020 18:07 Ответить
предлагаю их закинуть на свиноферму.. пусть 2 годика гамно лопатами покидают... им полезно будет )))
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08.05.2020 18:14 Ответить
pepy- n.1
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08.05.2020 21:35 Ответить
Не понятно зачем когото об этом нужно просить. Это должно происходить автоматом.
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08.05.2020 19:25 Ответить
Вы хотите сказать, что не нужен целый регламентный комитет? Как же без него-то?
Довелось мне работать на больших заводах, где было несколько тысяч человек. Отдел кадров - помню, профсоюзный комитет - помню, регламентный комитет - не помню.
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08.05.2020 22:28 Ответить
Мова йде про участь в роботі комітетів. В комітетах більшість в Слуг, тому для опозиції нема жодного сенсу витрачати час на перебування там. До їх думки ніхто не дослухається.
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08.05.2020 22:22 Ответить
их увольнять нужно...а не зарплату не платить...
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09.05.2020 07:27 Ответить
 
 