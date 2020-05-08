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Новости Коронавирус и карантин
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​Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых в Зазимье под Киевом, в котором три человека умерли от COVID-19

​Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых в Зазимье под Киевом, в котором три человека умерли от COVID-19

Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома престарелых, где от коронавируса COVID-19 умерли трое пенсионеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей). За это женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В полицию обратился врач Броварской районной больницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса зафиксирована в доме престарелых под Киевом, умер один человек, - СМИ

"Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - сообщили правоохранители.

Следователи проверили заведение и выяснили, что жители пансионата, несмотря на карантин, могли свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок). Также установлено, что к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. В результате заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.

Следствие продолжается.

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4239) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра

А кто обеспечил? Такую херню можно любому пришить.
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08.05.2020 18:08 Ответить
+3
а тестирование у нас НЕ проводится легально ?

Шо-то я не знаю такого закона, по которому в период пандемии разрешается не проводить тестирование
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08.05.2020 18:26 Ответить
+2
Селиш двох дідусів і двох бабусь в себе на дачі і отримуєш нелегальний дім.
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08.05.2020 18:46 Ответить
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с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра

А кто обеспечил? Такую херню можно любому пришить.
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08.05.2020 18:08 Ответить
Что значит любому, ясно сказано что дом престарелых работал нелегально с массой нарушений.
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08.05.2020 18:20 Ответить
а тестирование у нас НЕ проводится легально ?

Шо-то я не знаю такого закона, по которому в период пандемии разрешается не проводить тестирование
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08.05.2020 18:26 Ответить
Селиш двох дідусів і двох бабусь в себе на дачі і отримуєш нелегальний дім.
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08.05.2020 18:46 Ответить
В Канаді дуже багато померлих в домах для старих людей. Цей егоїстичний звичай викидати старих батьків в такі притулки я дуже засуджую. І це роблять переважно ''білі'' люди. ''Небілі'' люди набагато краще ставляться до своїх старих, вони живуть в сім'ях.
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08.05.2020 18:52 Ответить
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08.05.2020 19:00 Ответить
Старые родители, даже с эгоистической точки зрения, это, как правило, источник недвижимости ( разовый), и длительная финансовая страховка на случай Дурантина. Я не только всех своих старых родственников досмотрел, но и не родственника с домом в центре города (забрал в семью на правах родственника ) , с правом наследования жилплощади. Так что старые люди- это нехилый актив, если по умному.
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08.05.2020 19:22 Ответить
не будь опрометчивой.
напр., старику нужен постоянный мед. уход (памперсы, кормить с ложки и т.п.), а все работают - твои действия?
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08.05.2020 20:07 Ответить
и деменцией могут уже страдать . газ открыть и забыть . не у всех таки есть возможность нанять прислугу или самим постоянно дома находиться
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08.05.2020 20:14 Ответить
Я не говорю, что всем есть такая возможность. У моего подопечного вся пенсия уходила на лекарства. Он понимал, что сам не выживет, потому держал себя в рамках. Иногда запивал, я боялся, что закурит в постели, и хана всем. Но обошлось.
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08.05.2020 20:32 Ответить
Уже не берусь , потому что сам в возрасте , не потяну. А уход не всегда нужен. Большую половину совместной жизни тот старик мне больше помогал , чем я ему. Он за детьми присматривал, кушать , как умел , им готовил, дети его до сих пор с любовью вспоминают. При хорошем уходе и добром отношении старики долго сохраняют здоровье . До самой смерти на своих двоих ходил. Кормление с ложки потребовалось за две недели до смерти. А пригляд, , да, нужен. Брал его на работу с собой, и ему развлечение, друзья приходили, и мне спокойно.
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08.05.2020 20:28 Ответить
 
 