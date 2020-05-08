Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых в Зазимье под Киевом, в котором три человека умерли от COVID-19
Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома престарелых, где от коронавируса COVID-19 умерли трое пенсионеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте полиции.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей). За это женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
В полицию обратился врач Броварской районной больницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции.
"Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению распространение коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - сообщили правоохранители.
Следователи проверили заведение и выяснили, что жители пансионата, несмотря на карантин, могли свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок). Также установлено, что к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. В результате заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.
Следствие продолжается.
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А кто обеспечил? Такую херню можно любому пришить.
Шо-то я не знаю такого закона, по которому в период пандемии разрешается не проводить тестирование
напр., старику нужен постоянный мед. уход (памперсы, кормить с ложки и т.п.), а все работают - твои действия?