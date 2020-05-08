Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление

Политическая партия "Национальный корпус" выступила с заявлением относительно событий связанных с экс-членами "Национального корпуса" Кравченко и Филимоновым, поддержкой активиста Сергея Стерненко и конфликтом с нынешним руководством "Национального корпуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении "Национального корпуса".

В тексте заявления отмечается: "Хайп на теме Сергея Стерненко продолжается. Сегодня он продолжился в виде подлой лжи от экс-представителей Национального Корпуса, распространивших откровенные клевету на своих бывших побратимов из полка "Азов".

"Национальный Корпус" всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление. О чем накануне прямо заявил лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий в видеообращении на своем YouTube-канале.

Именно поэтому обвинения от бывших представителей "Нацкорпуса" в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненко, являются абсурдными, а потому еще более откровенно лживыми.

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Что касается самой встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова", то она действительно состоялась поздно вечером 7 Мая и касалась разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики - не имея никакого отношения ни к делу Стерненко, ни вообще к политике. Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше.

Другая ложь в том, что разговор имел политический характер - к сожалению именно эту версию, ложно озвученную в соцсетях бывшими представителями Нацкорпуса, взяли на вооружение некоторые СМИ и блогеры. Это был разговор о воинской и ветеранской чести, которой, учитывая ложь и клевету, окончательно лишились Кравченко и Филимонов.

Еще более отвратительно, что данный частный конфликт пытается быть представлен, как некий "раскол внутри националистических сил". Заявления Филимонова и Кравченко - хайп и искажения событий в чистом виде, которые легли на благодатную почву синтетической кампании в защиту Стерненко".