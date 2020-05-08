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Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление

Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление

Политическая партия "Национальный корпус" выступила с заявлением относительно событий связанных с экс-членами "Национального корпуса" Кравченко и Филимоновым, поддержкой активиста Сергея Стерненко и конфликтом с нынешним руководством "Национального корпуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении "Национального корпуса".

В тексте заявления отмечается: "Хайп на теме Сергея Стерненко продолжается. Сегодня он продолжился в виде подлой лжи от экс-представителей Национального Корпуса, распространивших откровенные клевету на своих бывших побратимов из полка "Азов".

"Национальный Корпус" всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление. О чем накануне прямо заявил лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий в видеообращении на своем YouTube-канале.

Именно поэтому обвинения от бывших представителей "Нацкорпуса" в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненко, являются абсурдными, а потому еще более откровенно лживыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-добровольцы "Азова" Кравченко и Филимонов заявили, что Билецкий избил их из-за поддержки Стерненко: "Были удары в голову и допросы"

Что касается самой встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова", то она действительно состоялась поздно вечером 7 Мая и касалась разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики - не имея никакого отношения ни к делу Стерненко, ни вообще к политике. Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше.

Другая ложь в том, что разговор имел политический характер - к сожалению именно эту версию, ложно озвученную в соцсетях бывшими представителями Нацкорпуса, взяли на вооружение некоторые СМИ и блогеры. Это был разговор о воинской и ветеранской чести, которой, учитывая ложь и клевету, окончательно лишились Кравченко и Филимонов.

Еще более отвратительно, что данный частный конфликт пытается быть представлен, как некий "раскол внутри националистических сил". Заявления Филимонова и Кравченко - хайп и искажения событий в чистом виде, которые легли на благодатную почву синтетической кампании в защиту Стерненко".

Автор: 

Билецкий Андрей (244) Стерненко Сергей (408) Национальный корпус (393) Филимонов Сергей (15) Кравченко Назарий (2)


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Топ комментарии
+19
Белый Вошь опять бреше !
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08.05.2020 18:30 Ответить
+12
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 9568
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08.05.2020 21:48 Ответить
+11
Семенченко сам сдрыснул из под Илловайска накануне грандиозного шухера, в больницу Днепра с ранением жопы
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08.05.2020 18:38 Ответить
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Напевно.. Людям взагалі складно вірити, особливо тому, що вони говорять чи пишуть.
Найкраще правду демонструють вчинки.
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08.05.2020 19:32 Ответить
Посилаючись на факт переслідування Стерненка в тексті заявлено, що Нацкорпус готовий надати підтримку Сергію Стерненку. Але це свідчить про те, що Нацкорпус такої підтримки не надає. Водночас заява Філімонова та Кравченка про примус за для відмови у підтримці Стерненка означає, що вони таку підтримку виявляли. І це не спростовано їх опонентами. Ба більше, пресслужба вважає, що існує "синтетична кампанія на захист Стерненка", тобто в Нацкорпусі негативно до неї відносяться. Питання в тому, чи виник конфлікт між членами нацкорпусу і його керівництвом на фоні принципово різного відношення до захисту Стерненка і до кампанії в СМІ, зокрема. Щоб це зрозуміти, треба знайти ознаки брехні або замовчування справи з тої чи іншої сторони.
Опоненти заявляють про різну тематику "дискусії" хоча й ті і інші характеризують її як непросту. Але якщо Філімонов з Кравченком кажуть про насильство на їх адресу, прессужба Білецького характеризує це як "чоловічу розмову". При цьому перші доволі розлого і детально описують те, що за їх версією відбувалось, а останні обмежуються скупим трактуванням, що це мовляв були наші внутрішні розмови. Така різниця у характері крментарів свідчить швидше про те, що у Білецького замовчують його волюнтаристські методи впливу, які насправді і без цього факту відомі. Тоє я схиляюсь до того, що специфіка заяв свідчить про те, що на адресу заявників було застосовано насильство. Тобто пресслужба бреше. А звідси я роблю висновок, що і питання, яке було предметом розбрату - це насправді несанкціонована підтримка Стерненка.
Інше питання, чому нацкорпус обрав позицію непідтримки Стерненка, хоча Білецький декларує, що на його думку Стерненко не є винуватим. Це питання легко з'ясувати, передивившись пряму мову через подане посилання на трубі. Але я вже й без того забагато про це написав.
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08.05.2020 20:35 Ответить
Різні чутки ходять про Білецького. Можливо він зовсім не той, ким себе позиціонує.
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08.05.2020 20:48 Ответить
Він той, за кого себе видає. Але дивитись треба уважно. Він не є професійним брехуном, тож суперечність між словами і емоціями в нього проглядається. В такому випадку вірити треба емоціям.
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08.05.2020 21:22 Ответить
А ви яку думку склали ?
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08.05.2020 21:24 Ответить
Я вам якось окремо це напишу.)
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08.05.2020 21:26 Ответить
Де ?
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08.05.2020 21:27 Ответить
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva

9 год
·

Яка убога заява Білецького про https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R Сергій Стерненко
.
По ходу шефи Білецького побачили, що ультраси є. Реальні, а не дуті на російські гроші ЛОМи є. Адекватні журналісти є.
Справа Шеремета розвалюється. Рано чи пізно Кузьменко з Антоненком варто випускати.
Ментів під час карантину стали ненавидіти ще більше.
От і показують, що є «своя» ручна двіжуха, яка показує зуби отій неконтрольованій групі українців, на плечах яких тримається крихка державна конструкція на ймення Україна.

Гірше усього - коли доводиться битися не лише з мохнолапими любителями русской Украины, а і челами, які нап'ялюють кожухи щирих патріотів. Від умовних кириленків до оцих.

Мені ще цікаво, що численні близькі побратими Білецького роблять на ефірах із добкіними і лукашами? Чи кагбе легалізуємо наступних попутчиків?
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08.05.2020 21:26 Ответить
Да, есть. Есть и засланные казачки с самого начала. А есть и патриоты, которых соблазнили, как Усик и Ломаченко. Это жизнь. И не все
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09.05.2020 08:51 Ответить
Сьогодні якийсь нік викладав посилання на шарія, в якому той демонструє запис розмови Стерненка з наркодилерами. Як гадаєте, це правда ?
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08.05.2020 20:49 Ответить
Не знайшла на її сторінці.
Ти фейк запостив ?
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08.05.2020 21:11 Ответить
О! якщо вже дійшла справа до фейків, то вони в усьому.
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08.05.2020 21:19 Ответить
Коли ця Христина каже, що через якісь (непідтверджені) речі не потрібно підтримувати особу, яку переслідує малоросійська влада, я змушений нагадати слова Мартина Німелера:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
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08.05.2020 21:18 Ответить
Слейся обратно в унитаз, в чебурнет, со своими фейками, ****** мокшанская
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09.05.2020 06:52 Ответить
Для тебя я вижу шарий светоч морали и бескорисной добродетели
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08.05.2020 22:34 Ответить
Ото калбасіт пабєдабєса)))
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08.05.2020 18:58 Ответить
А Роман Донік каже, шо Стерненко поц і вбивця
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08.05.2020 19:03 Ответить
да хоть сам Арестович
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08.05.2020 19:06 Ответить
Може й поц. Але не вбивця
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08.05.2020 19:07 Ответить
Убийца -это однозначно.Но если кацапа или коллаборанта то это GOOD
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08.05.2020 19:54 Ответить
А если еще и от сепара труханова - то дважды GOOD
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08.05.2020 20:43 Ответить
В чому патріотизм Стерненка? З ним буде зашквар.Так.проти нього промосковські,але ж він зарізав беззбройного.
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08.05.2020 19:06 Ответить
Почему беззбройный не сидел на самоизоляции , как все порядочные люди, а пытался убить Стерненка ?
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08.05.2020 19:10 Ответить
Это было год назад.
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08.05.2020 19:26 Ответить
Знаю. Ерничаю.
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08.05.2020 19:49 Ответить
Ти спалився. В Україні - карантин, самоізоляція - на немитій.
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09.05.2020 08:20 Ответить
Все хорошо, где вы были когда 5 президента козлили? Сейчас когда вся ультра страны выступила за Стеренко, тут и вы подтянулись, очень уважаю Азов и лично белого вождя, но блин имейте совесть!
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08.05.2020 19:27 Ответить
два сапога пара, оба топили проти Пороха. Покидьки
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08.05.2020 19:49 Ответить
C этим не поспоришь
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08.05.2020 19:55 Ответить
Против Петра топить низзя. Он святой. Кто не согласен - сепар, хахол, малорос и агент крымля.
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08.05.2020 20:40 Ответить
Можна і потрібно. Але обирати при цьому малороса і агента - ні.
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08.05.2020 21:29 Ответить
Совершенно верно. Это как вопрос : Чей Крым.
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09.05.2020 08:14 Ответить
Ага. Крым - самодержца Петра, посланного нам провиденьем божественным. Говорим Петро - подразумеваем Украина, говорим Украина - подразумеваем Петро.
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09.05.2020 08:35 Ответить
Совершенно верно. Порошенко был Президент Украины и возглавил оборону от оккупантов. И тот, кто хочет уничтожить государство Украину, тот в первую очередь будет действовать против его главы, и пытаться развалить оборону.
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09.05.2020 08:45 Ответить
Как по мне, ваши слова - это диагноз и приговор всем прахоботам, которые выступили в крестовый поход против Зеленского.
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11.05.2020 01:29 Ответить
Дивно.Зазвичай бунтівливих азовців знаходять повішеними,чи застреленими...
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 7033
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08.05.2020 20:04 Ответить
https://24tv.ua/golovreda_slidstva_info_babinets_viklikali_na_dopit_cherez_zapit_do_slugi_narodu_dubinskogo_n1340087 Головреда "Слідства. Інфо" Бабінець викликали на допит через запит до "слуги народу" Дубінського
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08.05.2020 20:08 Ответить
Тамтешні Рюкзакова включив задню. А що там з вертольотних майданчиком Януковича. Білецький вже не блокує бо рот закрили баблом!
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08.05.2020 20:16 Ответить
Мало им просера прошлых выборов, ещё и местные просрут. Ну не поддерживает народ ярых националистов, как не крути. Вымазывать свою, и без того небезупречную репутацию, о Стерненко - ещё одна глупость.
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08.05.2020 20:16 Ответить
Белая Вошь и НацЖьоны националисты ?
вы бредите ?

это Сабачьи шавки
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08.05.2020 20:42 Ответить
Из всей этой ситуации можно сделать однозначный вывод:мусор рюкзаков слишком долго засиделся на своём месте.Пора бы уже и на пенсию за выслугой лет
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08.05.2020 20:24 Ответить
Билецкий - лузер Золотого !!!!!!!!!!!
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08.05.2020 20:44 Ответить
Когда Билецкий выступил против Порошенко - это была его крупная ошибка. Кем он был при Порошенко - депутатом, боевым командиром. А кто теперь? Эксдепутат и гнобят его.
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09.05.2020 08:29 Ответить
Когда-то, в 2004 году, такое гавно имело уже место быть.
Помните, "Пора", с палаточками перед могилянкой, протестами и пр. ????
Помните? И её пламенный вождь, тов. Каськив, который кончил у Януковича директором конторы по перемывке бабла под вывеской инноваций?
А славный Клуб Участников Померанчевой Революции, осаждавший застройщиков за небольшую сумму?
Ничто не ново под Луной!
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08.05.2020 20:46 Ответить
Билецкий без авакова никто... вообще никто! Потому исполнит что прикажут.
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08.05.2020 21:14 Ответить
"Нацкорпус" готовий надати підтримку Стерненкові. Звинувачення, що ми вимагаємо відмовитися від його підтримки - абсурд, - заява - Цензор.НЕТ 9568
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08.05.2020 21:48 Ответить
Что-то сейчас они ослепли, никакой коррупции не видят?
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08.05.2020 22:56 Ответить
И реванша не видят. Им нравится, что творит Портнов, Лукаш, Медведчук, Ермак и др. прихвостни Кремля
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08.05.2020 22:58 Ответить
Білий Вождь пробує врятувати репутацію
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08.05.2020 22:30 Ответить
Явно его оклеветали. Но зачем? И почему ушли из Азова?
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09.05.2020 08:34 Ответить
По чому це видно?
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09.05.2020 10:48 Ответить
нацкорпусу перед президентськими виборами треба було медведчука чмирити,а не пороха.хоча і зараз це можна робити.
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08.05.2020 23:28 Ответить
Политическая партия "Национальный корпус" и Андрей Белецкий проснулись. Смешно! ЗАЧЕМ ИХ РАЗБУДИЛИ, ОНИ УЖЕ ГОД ТАК ХОРОШО СПАЛИ. Они, проснувшись, начали нести такую аХинеЮ, что меня вчера чуть не вырвало. Забудьте о них.

Фаны больше радетели за свободу собственно личности, всех украинцев и независимость Украины, чем эти "ряженные" нацжены. Неважно, что вы воевали и защищали Родину, важно кто вы есть сегодня, когда власть реализует стратегию реваншизма. Все эти Нацкорпуса, Свободы, Яроши и другие, заметные против Пороха растерялись as babies.

-------------------------------------------------------------
После предательства членами партии "Рух" лидера Вячеслава Чорновила и последующего его физического устранения нет значимой украинской национальной партии, к сожалению. Почему? Нет ответа, кроме кому-то трудно отказаться от "сладкой жизни".
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08.05.2020 23:39 Ответить
" Синтетическая кампания " - в этом комментарии и заключается суть " поддержки " и истинное отношение к обстоятельствам по делу Сергея Стерненко.
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08.05.2020 23:41 Ответить
Нушо накерувалысь, теперь ЧВК указывает как жить стране, кого судить.
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09.05.2020 00:46 Ответить
Не помню что-то чтобы они его с самого начала поддерживали. То есть они вообще на горизонте не мелькали. То есть нацкорпус борется только за ту справедливость за которую им выгодно бороться.
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09.05.2020 08:31 Ответить
А кто ты такой, чтобы помнить? Может просто - не знал об этом.
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09.05.2020 08:38 Ответить
Что значит кто я такой? Я гражданин Украины а ты кто такой? Да нацкорпус всегда участвовал только в тех акциях где им выгодно было. Помню когда ПС прессовали мусора, нацкорпус самоустранился тогда. Это типа патриоты, и побратимы? Я тогда полностью разочаровался в националистах, которых после майдана уважал. Этого Стерненко насколько я помню изначально поддерживали вроде только братья Найем. Они и сейчас его поддерживают. А Билецкий только пришел с ним сфоткался в больнице тогда. Мне пофиг а Стерненко как на личность и что там у него за прошлое, но в той ситуции он прав и я за справедливость. А нацкорпус творит дичь. Мы же все хотим жить в правовом государстве или нет?
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09.05.2020 09:20 Ответить
всіх хто причетний до фальсифікації справи стерненко, до його переслідування необхідно притягнути до відповідальності. це відверта війна проти україни
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09.05.2020 09:24 Ответить
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