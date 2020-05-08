Нацкорпус готов оказать поддержку Стерненко. Обвинения, что мы требуем отказаться от его поддержки - абсурд, - заявление
Политическая партия "Национальный корпус" выступила с заявлением относительно событий связанных с экс-членами "Национального корпуса" Кравченко и Филимоновым, поддержкой активиста Сергея Стерненко и конфликтом с нынешним руководством "Национального корпуса".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении "Национального корпуса".
В тексте заявления отмечается: "Хайп на теме Сергея Стерненко продолжается. Сегодня он продолжился в виде подлой лжи от экс-представителей Национального Корпуса, распространивших откровенные клевету на своих бывших побратимов из полка "Азов".
"Национальный Корпус" всегда выступал за право граждан на самозащиту и готов оказать поддержку Сергею Стерненко, как и любому другому гражданину, в его борьбе против попыток властей выдать самооборону за тяжкое преступление. О чем накануне прямо заявил лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий в видеообращении на своем YouTube-канале.
Именно поэтому обвинения от бывших представителей "Нацкорпуса" в том, что их заставляли отказаться от поддержки Стерненко, являются абсурдными, а потому еще более откровенно лживыми.
Что касается самой встречи между бывшими побратимами и ветеранами "Азова", то она действительно состоялась поздно вечером 7 Мая и касалась разговора на тему недостойного поведения с точки зрения азовской и ветеранской этики - не имея никакого отношения ни к делу Стерненко, ни вообще к политике. Состоялся обычный мужской разговор между бывшими боевыми товарищами, на который, к тому же, Филимонов, Кравченко и другие их товарищи приехали с оружием. Все слова о "пытках" и избиении является циничной ложью. Хотя бы потому, что во время разговора человек со стороны так называемых "пострадавших" было больше.
Другая ложь в том, что разговор имел политический характер - к сожалению именно эту версию, ложно озвученную в соцсетях бывшими представителями Нацкорпуса, взяли на вооружение некоторые СМИ и блогеры. Это был разговор о воинской и ветеранской чести, которой, учитывая ложь и клевету, окончательно лишились Кравченко и Филимонов.
Еще более отвратительно, что данный частный конфликт пытается быть представлен, как некий "раскол внутри националистических сил". Заявления Филимонова и Кравченко - хайп и искажения событий в чистом виде, которые легли на благодатную почву синтетической кампании в защиту Стерненко".
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Найкраще правду демонструють вчинки.
Опоненти заявляють про різну тематику "дискусії" хоча й ті і інші характеризують її як непросту. Але якщо Філімонов з Кравченком кажуть про насильство на їх адресу, прессужба Білецького характеризує це як "чоловічу розмову". При цьому перші доволі розлого і детально описують те, що за їх версією відбувалось, а останні обмежуються скупим трактуванням, що це мовляв були наші внутрішні розмови. Така різниця у характері крментарів свідчить швидше про те, що у Білецького замовчують його волюнтаристські методи впливу, які насправді і без цього факту відомі. Тоє я схиляюсь до того, що специфіка заяв свідчить про те, що на адресу заявників було застосовано насильство. Тобто пресслужба бреше. А звідси я роблю висновок, що і питання, яке було предметом розбрату - це насправді несанкціонована підтримка Стерненка.
Інше питання, чому нацкорпус обрав позицію непідтримки Стерненка, хоча Білецький декларує, що на його думку Стерненко не є винуватим. Це питання легко з'ясувати, передивившись пряму мову через подане посилання на трубі. Але я вже й без того забагато про це написав.
9 год
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Яка убога заява Білецького про https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZWLcRYER2qq5nc244baucArmAYurf9dG_hvBvqxn4LDr-AYhJkcOv1osn0M2L3PJl7A2tFknCcZu9IelrehVj0ucvOzYCLhb9fdTl9dAElbMBVcrbPYuyuQ7sLuIPlz4to&__tn__=-]K-R
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По ходу шефи Білецького побачили, що ультраси є. Реальні, а не дуті на російські гроші ЛОМи є. Адекватні журналісти є.
Справа Шеремета розвалюється. Рано чи пізно Кузьменко з Антоненком варто випускати.
Ментів під час карантину стали ненавидіти ще більше.
От і показують, що є «своя» ручна двіжуха, яка показує зуби отій неконтрольованій групі українців, на плечах яких тримається крихка державна конструкція на ймення Україна.
Гірше усього - коли доводиться битися не лише з мохнолапими любителями русской Украины, а і челами, які нап'ялюють кожухи щирих патріотів. Від умовних кириленків до оцих.
Мені ще цікаво, що численні близькі побратими Білецького роблять на ефірах із добкіними і лукашами? Чи кагбе легалізуємо наступних попутчиків?
Ти фейк запостив ?
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
вы бредите ?
это Сабачьи шавки
Помните, "Пора", с палаточками перед могилянкой, протестами и пр. ????
Помните? И её пламенный вождь, тов. Каськив, который кончил у Януковича директором конторы по перемывке бабла под вывеской инноваций?
А славный Клуб Участников Померанчевой Революции, осаждавший застройщиков за небольшую сумму?
Ничто не ново под Луной!
Фаны больше радетели за свободу собственно личности, всех украинцев и независимость Украины, чем эти "ряженные" нацжены. Неважно, что вы воевали и защищали Родину, важно кто вы есть сегодня, когда власть реализует стратегию реваншизма. Все эти Нацкорпуса, Свободы, Яроши и другие, заметные против Пороха растерялись as babies.
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После предательства членами партии "Рух" лидера Вячеслава Чорновила и последующего его физического устранения нет значимой украинской национальной партии, к сожалению. Почему? Нет ответа, кроме кому-то трудно отказаться от "сладкой жизни".