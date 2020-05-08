Троим полицейским, совершившим зафиксированную видеокамерами кражу во время обысков в Одессе, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Николаеве сообщили о подозрении двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского районного отдела полиции Одессы в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч.1 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу.

"Досудебным расследованием установлено, что работники полиции во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили имущество, принадлежавшее предприятию. Факты краж были зафиксированы камерами наблюдения и опубликованы в сети Интернет", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении еще одного фигуранта уголовного производства и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Одесское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит ареста на 3-6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок, говорится в сообщении.

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