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Троим полицейским, совершившим зафиксированную видеокамерами кражу во время обысков в Одессе, сообщено о подозрении, - ГБР

Троим полицейским, совершившим зафиксированную видеокамерами кражу во время обысков в Одессе, сообщено о подозрении, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Николаеве сообщили о подозрении двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского районного отдела полиции Одессы в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч.1 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте ГБР в пятницу.

"Досудебным расследованием установлено, что работники полиции во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили имущество, принадлежавшее предприятию. Факты краж были зафиксированы камерами наблюдения и опубликованы в сети Интернет", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении еще одного фигуранта уголовного производства и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Одесское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит ареста на 3-6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок, говорится в сообщении.

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Автор: 

воровство (662) обыск (1906) Одесса (7962)


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Топ комментарии
+7
Это не те кандибоберы (одна ещё женского пола), которые слепых обворовали?
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08.05.2020 19:02 Ответить
+5
Писали,что та следовательша продолжает спокойно работать.
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08.05.2020 19:07 Ответить
+4
"Хто що охороняє - той тим і користується...". Колись у журналі "Перець" на обкладинці картинка була - два дворища. Коло тину - будки собачі. Одна будка з різьбою, полірована, а собака на цепу - худа... Друга будка - так-сяка, а собака - "ширша ніж довша...". І питання: "Вгадайте, чий хазяїн працює на меблевій фабриці, а чий - на м"ясокомбінаті?"...
"Мєнти" "охороняють ЗАКОН... Ним і користуються...
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08.05.2020 19:31 Ответить
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Это не те кандибоберы (одна ещё женского пола), которые слепых обворовали?
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08.05.2020 19:02 Ответить
Писали,что та следовательша продолжает спокойно работать.
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08.05.2020 19:07 Ответить
С тех пор как президентом избраи Кучму-меня вообще фиг чем удивишь.
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08.05.2020 19:12 Ответить
не это новые, набранные по объявлению Аваковым и Геращенко из новой волны "выполняй , а потом обжалуй"
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08.05.2020 19:10 Ответить
не онятно в чем подозревают этих кристально чисты новых мусоров - очьень важьно?
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08.05.2020 19:11 Ответить
"Хто що охороняє - той тим і користується...". Колись у журналі "Перець" на обкладинці картинка була - два дворища. Коло тину - будки собачі. Одна будка з різьбою, полірована, а собака на цепу - худа... Друга будка - так-сяка, а собака - "ширша ніж довша...". І питання: "Вгадайте, чий хазяїн працює на меблевій фабриці, а чий - на м"ясокомбінаті?"...
"Мєнти" "охороняють ЗАКОН... Ним і користуються...
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08.05.2020 19:31 Ответить
Ну як вам реформа в поліції за народні гроші? Їм ще гвеликоптерів накупити,щоб грабувати народ по всій країні.
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08.05.2020 19:54 Ответить
"Слава авакяну!!!"
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08.05.2020 20:27 Ответить
Да что здесь удивительного, каков авакян, такие и его подопечные, яблоко от яблони не далеко лежит...
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08.05.2020 20:30 Ответить
Менти у нас не кращі за їх шефа авакова.
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09.05.2020 00:21 Ответить
да вы с ума посходили, какое ДБР, млять дебилы... уволить их и всех делов или бабушки с семечками на карантине и ДБР делать больше нечего?
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09.05.2020 01:53 Ответить
 
 