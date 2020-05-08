9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой
На 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.
Речь об этом шла на селекторном совещании под председательством первого заместителя главы МВД Сергея Ярового при участии главы Нацполиции Игоря Клименко и замглавы Нацполиции Александра Фацевича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.
Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.
"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал Яровой.
Глава Нацполиции Клименко заявил, что уже сейчас проводится предупредительная работа.
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"Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", - подчеркнул Клименко.
8 мая в Украине было запланировано проведение 253 мероприятий при участии почти 1,3 тыс граждан. Безопасность обеспечивали более 3,5 тыс полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.
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Кстати, куда подевался красножопый губошлеп Симоненко?
100% будет бузить и портить воздух..
... ты бы давно их лишился.
рано начал бухать за неизвестного оккупанта Украины...
немецкие диды уничтожили гораздо меньше украинцев чем диды сталинской сволочи...
До речі, ти вже склеїв картонний танк на свою дурну голову?
Написав "На Берлин!" на своєму іржавому опелі чи фольксвагені, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахта? Чи зараз у кацапстані усі промтоварні магазини зачинені? Нема фарби - нашкрябай цвяхом.
было бы очень хорошо, что бы они побили друг друга в то время, где нибудь на территории Московии...
https://nv.ua/ukraine/politics/den-pobedy-opzzh-ustroit-prazdnovanie-9-maya-v-ukraine-novosti-ukrainy-50086675.html
Вот и настал час Х для Авакова. С кем он, либо под кем он, либо кто он? 9-го мая получим ответ!