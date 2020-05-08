9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой

На 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.

Речь об этом шла на селекторном совещании под председательством первого заместителя главы МВД Сергея Ярового при участии главы Нацполиции Игоря Клименко и замглавы Нацполиции Александра Фацевича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.





Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал Яровой.

Глава Нацполиции Клименко заявил, что уже сейчас проводится предупредительная работа.

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"Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", - подчеркнул Клименко.

8 мая в Украине было запланировано проведение 253 мероприятий при участии почти 1,3 тыс граждан. Безопасность обеспечивали более 3,5 тыс полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.

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