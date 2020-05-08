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9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой

На 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.

Речь об этом шла на селекторном совещании под председательством первого заместителя главы МВД Сергея Ярового при участии главы Нацполиции Игоря Клименко и замглавы Нацполиции Александра Фацевича, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой 01
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой 02

Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии.

"Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению", - сказал Яровой.

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой 03

Глава Нацполиции Клименко заявил, что уже сейчас проводится предупредительная работа.

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"Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер", - подчеркнул Клименко.

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой 04

8 мая в Украине было запланировано проведение 253 мероприятий при участии почти 1,3 тыс граждан. Безопасность обеспечивали более 3,5 тыс полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве 9 мая перекрывают некоторые улицы и запрещают парковку, - полиция. КАРТА

Автор: 

День Победы (1231) Нацполиция (16608) Фацевич Александр (106) Яровой Сергей (98) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+18
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 3647
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08.05.2020 19:27 Ответить
+17
Присмотрите за Кивой.

Кстати, куда подевался красножопый губошлеп Симоненко?
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08.05.2020 19:07 Ответить
+15
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2257
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08.05.2020 19:12 Ответить
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Присмотрите за Кивой.

Кстати, куда подевался красножопый губошлеп Симоненко?
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08.05.2020 19:07 Ответить
Готує колорадку на завтра.
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08.05.2020 19:09 Ответить
9 травня готуються провокації, порядок охоронятимуть понад 8000 силовиків, - заступник голови МВС Яровий - Цензор.НЕТ 1916
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08.05.2020 21:45 Ответить
симоненко уже на свалке комунистической истории а вот Шуфрича нужно подвесить за одно место какого хрена кацапские сми его цитируют и подают как позицию страны хочет сволочь вернуть колорадскую ленту https://lenta.ru/news/2020/05/08/georgi/
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08.05.2020 22:12 Ответить
Дійсно, що завтра активізуються пропутінські сили.
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08.05.2020 19:10 Ответить
Хто готує, нацжони Авакова?
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08.05.2020 19:11 Ответить
алкоголичка Витриенко недавно сдала бутылки, и даже купила новый красный галстук..
100% будет бузить и портить воздух..
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08.05.2020 19:11 Ответить
Сомнительно. Должность сына обязывает сидеть тихо.
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08.05.2020 19:20 Ответить
Син здається окремо виховувався.
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08.05.2020 19:27 Ответить
Гадаєш під керівництвом оруженосца натахи: Марченко, ромни, сумская область?
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08.05.2020 19:31 Ответить
нее... сынок даже не общается с мамкой уже много лет.. виной тому, её алкоголическая интоксикация и идеологическая шизофрения.. мамка неадекватка редкая..
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08.05.2020 19:34 Ответить
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2257
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08.05.2020 19:12 Ответить
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 3647
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08.05.2020 19:27 Ответить
А що твому діду бандерівці зробили, йшли Москву брати? Він же прийшов на їх землю, а не вони до нього, гидота ти московська.
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08.05.2020 19:28 Ответить
Потомок енкаведиста?
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08.05.2020 19:30 Ответить
Та ви ж самі допускаєте шабаш ватної нечісті, яка ганьбить пам'ять тих, хто воював.
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08.05.2020 19:14 Ответить
153 тис грн для держави тільки на одному фото, а прикиньте скільки можна буде на шабаші 9 маядєдиваєвалі! закон один для всіх!

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 11
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08.05.2020 19:16 Ответить
Провокацією є вже саме святкування цього дявятава мая.
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08.05.2020 19:16 Ответить
Этот кацап порвался, несите следующего...
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08.05.2020 19:23 Ответить
Если бы у тебя были два яйца...

... ты бы давно их лишился.
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08.05.2020 19:24 Ответить
https://censor.net/user/470020 - иди похмелись....
рано начал бухать за неизвестного оккупанта Украины...
немецкие диды уничтожили гораздо меньше украинцев чем диды сталинской сволочи...
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08.05.2020 19:25 Ответить
Іцику, не бухай напередодні колорадського флешмобу. печінка може не витримати.
До речі, ти вже склеїв картонний танк на свою дурну голову?
Написав "На Берлин!" на своєму іржавому опелі чи фольксвагені, який ти доїжджаєш за онуком зольдата Вермахта? Чи зараз у кацапстані усі промтоварні магазини зачинені? Нема фарби - нашкрябай цвяхом.
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08.05.2020 19:32 Ответить
вообще кричать ветеранам войск НКВД (потому что реальные фронтовики умерли давно) - Хенде Хох не нужно...
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08.05.2020 19:20 Ответить
МолодЕц.! Ты настоящий бендеровец.
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08.05.2020 19:26 Ответить
успокойся голубок!

9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 9204
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08.05.2020 19:29 Ответить
я чту память и тех кто фрицев побил, и тех кто побил тех, кто фрицев побил...
было бы очень хорошо, что бы они побили друг друга в то время, где нибудь на территории Московии...
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08.05.2020 19:29 Ответить
Реально, це є так. Останній призов з України, в 1944-45 роках був тих, хто народився в 1927-28 роках. Призов був, в основному, у війська нквд, для охорони військовополонених, та війни з патріотами, які боролися за свободу і незалежність України, вояками УПА. Є свідчення тих, кого комунофашисти примушували переодягатися у форму УПА і вчиняти вбивства мирного населення, вчителів, лікарів і т.д., з метою дезінформації та ненависті до "бандерівців". Тобто Донбас 2014 = Західна Україна 1944-1956 роки. Методи нквд не змінюються.
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08.05.2020 19:46 Ответить
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 2282
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08.05.2020 19:23 Ответить
Челябинский ТРК "Космос" поместил в Бессмертный полк фото Гитлера
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08.05.2020 19:25 Ответить
А шо? Для "победобесия" не важливо, хто на фото. Звізда ж во лбу горить у гітЛеренка 9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 5986
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08.05.2020 19:44 Ответить
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 530
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08.05.2020 19:35 Ответить
9 maja nado zapretit kak praznik i zdelat rabocim dniom.Konecno trudno smeritsia no nado zit teperesnem dniom a ne praznovat raski prazniki
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08.05.2020 19:36 Ответить
praznovat ruso fasistkyje prazniki eto neuvazat sebia i svojiu istoriju
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08.05.2020 19:39 Ответить
В Литве 8 выходной или рабочий?
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08.05.2020 20:00 Ответить
V Litve 8 i 9 rabocyje dni.Nam eto ne praznik
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08.05.2020 20:12 Ответить
Eto tak i jest.Praznik eto den nezavysemosti ja ponimaju,a eto den okupaciji praznovat sto li?
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08.05.2020 20:18 Ответить
как ты поставил мне нравиться? что то такой кнопки под коментов не вижу
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08.05.2020 20:38 Ответить
У северного вашего соседа сегодня День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. У вас такого нет?
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08.05.2020 20:46 Ответить
Ja neznaju mi imejem svojiu zyzn.Vy toze dumaju sosedom neinteresujetisia sto tam u nego
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08.05.2020 21:14 Ответить
Як це зробити в совковій на 73% Україні? Це запитання риторичне.
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08.05.2020 20:36 Ответить
А ди подивитися списочок презів, що будуть брати участь у мордорському скайп-параді?
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08.05.2020 19:42 Ответить
Победа... случилась поздно или рано? а нужна ли такая победа была вообще? без американского Ленд-Лиза - вооружений, тушенки, ботинок... - победа немыслима... не дай американцы всего этого советам, самим бы пришлось громить Гитлера... плохо это или хорошо для нас, конечно, исключительно хорошо...независимость, свобода, демократия наступили бы не в 91, а в момент американской Победы. это был бы тот же 45-й..., но без совка, гавнокомандующего, коммунизма, кремлевских салютов, городов-героев.... но увы... история обратного хода не имеет... зато читать ее нужно правильно.
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08.05.2020 19:46 Ответить
Під час карантину буде збіговисько? І поліція не буде штрвфувати порушників, а планує охороняти і захищати від провокацій? А це як
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08.05.2020 19:50 Ответить
Справжні фронтовики вже повмирали.
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08.05.2020 19:54 Ответить
Думаю еще есть живые
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08.05.2020 20:01 Ответить
Неправда. Вчера встретил ветерана брусиловского прорыва.
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08.05.2020 20:02 Ответить
Странно, годы идут а вытираны все моложе и их все больше
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08.05.2020 20:11 Ответить
в подъезде живет дед за 95 лет. ну таких конечно единицы. у нас до такого возраста доживают единицы.
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08.05.2020 20:48 Ответить
95, это автоматически ветеран? чего?
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08.05.2020 21:34 Ответить
Ну судя по возрасту подходит что во Вторую Мировую воевал.
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08.05.2020 22:12 Ответить
Юля, может он прятался? возраст, автоматически не синоним ветерана 2 Мировой. 20 лет в 45-м... смешно, про ветеран арию...
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09.05.2020 20:53 Ответить
https://censor.net/forum/3062887/pobedobesie
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08.05.2020 20:07 Ответить
Головне не забудьте "витирана"
9 мая готовятся провокации, порядок будут охранять более 8000 силовиков, - замглавы МВД Яровой - Цензор.НЕТ 201
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08.05.2020 20:12 Ответить
Вчера встретил вытирана Куликовской битвы
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08.05.2020 20:14 Ответить
"На 9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов" - так карантин же и больше двух не собиратся или эти правила для избранных?
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08.05.2020 20:15 Ответить
И никто не написал что колорадку и совковые флаги приносить нельзя
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08.05.2020 20:39 Ответить
Піздити вату без жалю завтра!!!
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08.05.2020 20:50 Ответить
Ой, а эти две бабки с иконой Жукова - они живы ещё?
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08.05.2020 20:57 Ответить
кремлевская партия ОПЗЖ собирается устроить празднование 9 мая по всей Украине своими силами.
https://nv.ua/ukraine/politics/den-pobedy-opzzh-ustroit-prazdnovanie-9-maya-v-ukraine-novosti-ukrainy-50086675.html

Вот и настал час Х для Авакова. С кем он, либо под кем он, либо кто он? 9-го мая получим ответ!
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08.05.2020 21:42 Ответить
суки зеленые, карантин, зачем разрешать всю эту ************* срань?
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08.05.2020 22:20 Ответить
 
 