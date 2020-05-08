Если президент подпишет законопроект о госслужбе, зарплаты сотрудникам ГБР урежут более, чем на 70%, - источник

Президент в ближайшее время может рассмотреть вопрос о подписании законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (№2260), который был принят в декабре прошлого года. А после вступления в силу этого документа, будут существенно урезаны зарплаты сотрудникам Госбюро расследований.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в Офисе президента.

"После вступления в силу, этот закон фактически лишит работников этого правоохранительного органа денежного обеспечения в размерах, установленных Законом Украины "О Государственном бюро расследований". В частности, денежное обеспечение лиц рядового и начальствующего состава бюро уменьшится в среднем на 90%, заработная плата следователей - на 80%, а государственных служащих - на 70%", - отметил источник.

Дело в том, что этим законопроектом, в частности, вносятся изменения в разделе II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти", которые предполагают следующее: "Установить, что с 1 января 2020 нормы и положения законов Украины, которыми определены размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов, кроме Аппарата Верховной Рады Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии, применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины". Госбюро расследований из этого списка выпало. Таким образом, правительство получило право пересмотреть размер зарплат сотрудникам этого правоохранительного органа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко

По словам члена правления общественной организации "Совет общественного контроля" Олега Шрама, чтобы исправить ситуацию и предотвратить возможный пересмотр и сокращение размера заработной платы сотрудникам ГБР, Верховной Радой был принят вдогонку еще один закон, который президент подписал, и он вступил в действие в феврале текущего года.

Но, как выяснил Цензор.НЕТ, если президент все-таки подпишет законопроект №2260, возникает правовая коллизия, прокомментировать которую мы попросили народных депутатов.

"В сентябре прошлого года был принят так называемый закон о перезагрузке власти, где определено, что по всем без исключения органам государственной власти зарплату устанавливает Кабмин, - объясняет глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. – Позднее на базе Комитета по вопросам градостроительства состоялось широкое обсуждение этой темы, потому что все-таки для ряда органов нужно оставить гарантии, предусмотренные законом, по которому они непосредственно работают. Поскольку сегодня правительство может дать хорошие зарплаты, а завтра их пересмотреть. Это не должно быть инструментом влияния и давления на эти органы. Поэтому был составлен список таких органов и включен в законопроект №2260, который принят в начале декабря прошлого года. К нам в комитет законопроект попал практически перед вынесением в зал, и мы увидели, что в нем нет ключевого правоохранительного органа - Госбюро расследований".

Также читайте: За год работы президентом зарплата Зеленского составила 320 тыс. грн, - ДУСя

По словам Монастырского, сегодня зарплата, которую получает следователь ГБР в разы выше, чем у следователя полиции. "Зарплаты – это одна из фундаментальных гарантий деятельности ГБР, которая дает возможность отобрать лучших следователей. Поэтому в конце декабря я подал законопроект и предложил расширить упомянутый список исключений в том числе на ГБР. Верховная Рада проголосовала за этот закон в конце декабря, перед новым бюджетным годом. Он был небольшой и касался только этого списка исключений. Президент его подписал в январе, и он уже действует. А сейчас подошел к подписанию законопроект №2260, который более масштабный. Юридически получается коллизия: если закон подписан позже, хоть принят раньше, то он перекрывает закон, который вступил в силу ранее. Таким образом, ГБР снова может выпасть из списка исключений", - поясняет нардеп.

Он также акцентировал внимание на том, что если законопроект №2260 будет подписан, одним подследственным субъектом у ГБР станет меньше. "Там абсолютно закономерно бралась подследственность в УПК и переписывалась в закон о Госбюро расследований. Была проблема, что у них это по-разному называется. Но в декабре был принят еще один закон касаемо НАПК, где глава этого органа включался в подследственность ГБР. Этот закон принят и подписан президентом, - продолжает глава комитета. – То есть, сейчас подследственность ГБР шире на одного представителя НАПК. Если будет подписан законопроект № 2260, он вернет редакцию, которая была до голосования и снова же возникнет юридическая коллизия между УПК и законом о Госбюро расследований".

По мнению члена этого же комитета Александры Устиновой, если законопроект будет подписан президентом, Госбюро расследований утратит свою независимость.

Смотрите также: В Украине введут единую систему определения зарплат для госслужащих, премий в 400% не будет, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

"Не могут те, кого расследуют, устанавливать оклады тем, кто это делает. Это не независимость, а профанация", - считает народный депутат.

"Мы составили от Комитета свое мнение по поводу этого законопроекта и считаем, что из сложившейся ситуации может быть два выхода: либо Президент, учитывая эти нюансы воспользуется правом вето, либо очень быстро подготовить законопроект, которым заново прописать те нормы, которые были прописаны в прошлом году, чтобы не создавать проблемы для ГБР. Особенно сейчас, когда там активно проходят конкурсы по набору сотрудников. Если зарплата будет в пять раз меньше, количество желающих и адекватных сотрудников, которые могли бы занять вакантное место, уменьшится, а те, кто там работают уйдут. В этом случае не будет смысла рассчитывать на какую-либо активность ГБР".

Денис Монастырский рассказал, что озвучил мнение комитета и пути решения в Офисе Президента. Решение за главой государства.

По мнению замглавы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галины Янченко, если президент все же подпишет этот документ, депутаты должны оперативно отреагировать и подать новый законопроект, чтобы исправить эту историю в части ГБР.

"Это может быть короткий законопроект, который был бы принят за основу и в целом, - отметила она. – Мы должны гарантировать, что там будут нормальные зарплаты и меньше стимулов для сотрудников бюро смотреть вправо и влево. Кроме того, Верховная Рада все-таки должна рассмотреть вопрос делегирования кандидатов в конкурсную комиссию по отбору руководителя ГБР, чтобы наконец-то запустить этот процесс".

Также читайте: Средняя номинальная зарплата в Украине достигла 11446 грн, - Госстат

Как быстро в условиях карантина Верховная Рада сможет внести какие-либо изменения в закон, если он будет подписан, никто из депутатов точно сказать не может. Успеют ли они вообще это сделать до ухода на каникулы, тоже неизвестно. А если Кабмин сократит финансирование ГБР, то вернуть его в условиях жесткой экономии точно будет непросто.