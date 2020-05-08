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Новости Борьба с коррупцией
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САП просит Антикоррупционный суд взять под стражу экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 100 млн грн

САП просит Антикоррупционный суд взять под стражу экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупионный суд избрать фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"8 мая 2020 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога одному из фигурантов по делу завладение квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату", - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что 29 апреля Апелляционная палата ВАКС частично отменила решение следственного судьи, по которому с бывшего народного депутата в доход государства было взыскано 80 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о завладении имуществом Нацгвардии: Микитасю и Аллерову сообщено о новых подозрениях

"Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежит только 30 млн гривен залога. Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для указанного подозреваемого новую залог - 100 млн гривен. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства. Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - поясняют в прокуратуре.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября 2019 г. за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

На заседании 20 апреля ВАКС отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

29 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение взыскать 30 млн грн залога в пользу государства с подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Микитася

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"...Специализированная антикоррупционная прокуратура просит...."

Нужно отказаться от позиции просителя, необходимо требовать. Просителям можно и отказать.
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08.05.2020 19:40 Ответить
Да здравствует наш суд -- самый продажный суд в мире
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08.05.2020 19:42 Ответить
Значит 10 заплатит
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08.05.2020 19:42 Ответить
Соучастники скинутся..
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08.05.2020 20:07 Ответить
А шо Виталька? Не поможет кенту?
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08.05.2020 20:10 Ответить
Можно спорить о переделе между Нац.гвардией ,Застройщиком,Судами и т.п увязшими в делеге структурами.Можно долго и муторно бить копья выясняя,хто из них на каком коне и лучше подкован для битвы...Но всё это пыль.За всей этой пылью,через которую простой глаз обывателя не рассмотрит нифига,кроется главное.Главное это то,что такое в Украине возможно.Когда люди не обсуждают причины вещей,а осуждают суррогат на выходе от замеса Нац.гвардии,застройщиков и судов.И там не только они,а и другие в делюге на эти хаты
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08.05.2020 20:17 Ответить
 
 