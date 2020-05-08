САП просит Антикоррупционный суд взять под стражу экс-нардепа Микитася с альтернативой залога в 100 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупионный суд избрать фигуранту дела о завладении квартирами Наццгвардии бывшему народному депутату Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"8 мая 2020 года прокурор САП подал в Высший антикоррупционный суд ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога одному из фигурантов по делу завладение квартирами Нацгвардии, а именно бывшему народному депутату", - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что 29 апреля Апелляционная палата ВАКС частично отменила решение следственного судьи, по которому с бывшего народного депутата в доход государства было взыскано 80 млн гривен.

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"Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу защитников бывшего нардепа и определил, что взысканию подлежит только 30 млн гривен залога. Кроме того, Апелляционная палата ВАКС определила для указанного подозреваемого новую залог - 100 млн гривен. Несмотря на то, что срок внесения залога закончился, бывший депутат до сих пор не оплатил средства. Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, прокурор обратился в суд с требованием изменить бывшему депутату меру пресечения", - поясняют в прокуратуре.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

25 октября 2019 г. за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.

20 января 2020 года Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн, сняли с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь за границу.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в феврале продлил срок действия обязанностей Микитасю и 4 подозреваемым, причастным к махинациям с жильем для Нацгвардии. Однако бывший нардеп нарушил запрет на общение с 4 свидетелями и подозреваемыми в своем производстве. Размер залога как альтернативы аресту Микитасю увеличили до 100 млн гривен. В случае еще одного нарушения он должен был отправиться под арест.

На заседании 20 апреля ВАКС отказался применить к экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста, несмотря на то, что тот так и не внес 100 млн грн залога.

29 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение взыскать 30 млн грн залога в пользу государства с подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Микитася