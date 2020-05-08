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Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабочую группу по поддержке малого и среднего бизнеса

Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабочую группу по поддержке малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), в которую войдут члены правительства, народные депутаты Украины, представители совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров и аналитического центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Правительственном портале.

Соответствующее поручение премьер дал по результатам совещания по обсуждению антикризисных инициатив по поддержке МСБ. В совещании, кроме главы правительства, приняли участие глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко, главы парламентских комитетов по вопросам бюджета Юрий Аристов, по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представители Кабмина.

Во время встречи обсуждались вопросы финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса и инициативы по поддержке отечественного производителя.

"Я понимаю, что из-за коронакризиса малый и средний бизнес оказался в затруднительном положении. И наша поддержка крайне важна. Ведь это создание и сохранение значительного количества рабочих мест, залог роста экономики. Именно предприниматели формируют средний класс, который является движущей силой позитивных изменений во всех сферах", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство уже начало реализовывать программы такой поддержки. Это, в частности, обновленная программа кредитования "5-7-9" и программа "Новые деньги", ориентированные на сохранение и создание новых рабочих мест.

"В дальнейшем мы надеемся на более тесное сотрудничество с парламентом, в частности, в вопросе поддержки наших законодательных инициатив в отношении малого и среднего бизнеса", - отметил премьер.

В свою очередь Петрашко подчеркнул, что стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. "Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию", - отметил глава ведомства.

Автор: 

бизнес (1625) Кабмин (14044) поддержка (703)


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Топ комментарии
+9
Нет слов. Одни маты на таких "благодетелей". Малый бизнес вас обязательно "отблагодарит" -- прекращением выплат налогов, сокращением рабочих мест и увеличением нагрузки на социальные фонды. Ох вы и "обрадуетесь" по итогам квартала, до слез ....
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08.05.2020 19:54 Ответить
+7
Кстати, еще же ждем программу организации 500 тыс. рабочих мест.
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08.05.2020 19:54 Ответить
+5
есть такой старый анекдот
Когда японцам не хватает рыбы они выходят в море и начинают ловить рыбу
А когда рыбы не хватает в Украине то создают комиссию
Поэтому в Японии много рыбы а в Украине много комисий!!

Так вот и с малым бизнесом у нас мало малого бизнеса зато дохера чиновников!!
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08.05.2020 20:01 Ответить
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Шмыгаль поручил /Метода заяв кодлана Коломойского украинцам-прокукарекал а там хоть не рассветай: Шмыгаль: проведут / будет продолжена, - Шмыгаль/выплатит - Шмыгаль/нужно увеличить, - Шмыгаль/ будут созданы, - Шмыгаль./должны понести, - Зеленский/ выход будет, - Зеленский/ может быть, - Зеленский
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08.05.2020 19:44 Ответить
турбоциркачи
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08.05.2020 19:53 Ответить
Белая маска совпадает с цветом рубашки. Впечатление такое, что Шмыгаль детские колготки на морду напялил.
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08.05.2020 20:04 Ответить
Уряд вже прогавив момент коли потрібно було підтримувати малий та середній бізнес, це потрібно було робити ще в березні! Зараз малий та середній бізнес вже скоротив працівників і ця грошова підтримка вже не збереже робочих місць. Всіх кого могли звільнили, ті хто лишився це вже або родичи, або діти, або ті без кого бізнес не буде працювати! А кредити малому та середньому бізнесу зараз абсолютно безглузді, бо вже катастрофа відбулась - робочі місця скорочені! Тепер навіть маючи дешеві кредити малий та середній бізнес не буде збільшувати штати, бо немає купівельної спроможності, обсяги внутрішнього ринку скоротились! Люди-споживачі перелякані карантином і його можливим продовженням, тепер ніхто не буде витрачати зайвої копійчини на якісь ремонти, будівництва та інвестиції, тепер будуть складати гроші в банку і закопувати її на городі! Населення перелякане безглуздими діями уряду! Я і сам переляканий! Я не очікував що уряд буде такий неефективний, я не очікував що держава не буде допомагати громадянам грошима, хоча б по 5-10 тис. грн на людину щоб пережити карантин! Тепер громадяни які лишились без підтримки держави в карантині - вони зрозуміли що уряд непрогнозований та неадекватний! А немає нічого гіршого ніж непрогнозоване та неадекватне керівництво яке приймає обмежувальні закони! Завтра з таким урядом може бути голод, бо вивезуть все зерно, а нове не зберуть і не буде що їсти! З таким урядом населення не буде починати якісь довгострокові проекти -всі будуть намагатись виїхати за кордон як тільки відкриють кордони! Уряд зараз має прийняти рішення про компенсаційні виплати громадянам по 5-10 тис. щоб врятувати споживчі ринки від схлопування і щоб змінити катастрофічні настрої споживачів!
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08.05.2020 20:25 Ответить
Игорь, это не для тупых. Приложи усилие и дослушай до конца. Многое станет понятным.
https://www.youtube.com/watch?v=89jhCoRfjxc

Карантин і Голодомор: як українцям звільнитися від колективної психічної травми
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08.05.2020 21:00 Ответить
Я Вам вдячний за посилання, але дивитись не буду, не мій рівень. Можете переказати в двох словах.
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09.05.2020 00:24 Ответить
Зеленский с Ахметовым усилили аферу "Роттердам+" Базовая стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей составляет €51,01(!)
за МВт/ч Для сравнения(Украина-€51,01):
В Словакии - €24,1
В Польше - €30,23
В Румынии - €25,69
В Венгрии - €25,78
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08.05.2020 19:44 Ответить
человек умеет жить!
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08.05.2020 19:52 Ответить
Они закрыли атомные станции специально, чтобы электроэнергия подорожала для Ахметова. А что тут удивительного? Зеленский же слуга олигархов. А пенсионеров, например,намахал, зеленый наперсточник. Все кричали что пенсии проиндексируют на 11%, а это не процент от пенсии, а процент от средней зарплаты в формуле начисления пенсии. Поэтому повышение будет на 100 грн. Живите и не в чем себе не отказывайте, пенсы, вы же не аферист Ахметов с миллиардами, у которого слуга Зеленский и его зеленая свора в Раде. вот Ахматову он помогает и помогает миллиардами, что по расценкам на электроэнергию, что по отмене налогов для олигархов Старается, пыхтит, а что ему быдлоизбиратели, тьфу!
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08.05.2020 20:03 Ответить
https://nv.ua/ukraine/politics/rinat-ahmetov-stal-glavnym-oligarhom-iz-za-problem-u-kolomoyskogo-novosti-ukrainy-50083858.html

Шмигаль доручив Мінекономіки сформувати робочу групу з підтримки малого і середнього бізнесу - Цензор.НЕТ 9039
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09.05.2020 10:42 Ответить
хуже грузин и прибалтов оказались...
нужно в следующий раз попробовать армян..., - Авакян уже есть..., он подберет остальных..
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08.05.2020 19:55 Ответить
Таксистов. Говорят они все знают.
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08.05.2020 20:02 Ответить
можно...
только проследить что бы эти таксисты не были этническими украинцами...
не доросли они еще до управления своей страной...
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08.05.2020 20:05 Ответить
Пока не будет украинец во власти, самостоятельный, а не подкаблучник мирового правительства или Путина, до тех пор и будет такая ужасающая картина Репина "Приплыли".
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08.05.2020 20:06 Ответить
Слезы на глазах, сегодня уже слышал про полтавских порохоботов ,но такую новость решил воспринять в серьез
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08.05.2020 19:47 Ответить
Ви там взагалы ******** такы новини видаывати?
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08.05.2020 19:49 Ответить
Не поздновато ли поддерживать решили? Похороны МСБ чтоли хотят оплатить?
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08.05.2020 19:53 Ответить
Так а где же обещанная программа, Денис? Где можно с ней ознакомиться?
Только не с лозунгами, а с конкретикой.
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08.05.2020 19:53 Ответить
Они бы законы свои "тупые", принятые в конце 2019 года, просто поотменяли. И налоги уменьшили на время кризиса, чтобы хотя-бы оставить на плаву самозанятых людей.
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08.05.2020 20:01 Ответить
Нет слов. Одни маты на таких "благодетелей". Малый бизнес вас обязательно "отблагодарит" -- прекращением выплат налогов, сокращением рабочих мест и увеличением нагрузки на социальные фонды. Ох вы и "обрадуетесь" по итогам квартала, до слез ....
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08.05.2020 19:54 Ответить
а может у них такая цель и есть, убить экономику полностью
нет экономики - нет страны
поставили актёров, народ повёлся, а ими управляют с росии
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08.05.2020 20:31 Ответить
Кстати, еще же ждем программу организации 500 тыс. рабочих мест.
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08.05.2020 19:54 Ответить
сначала нужно изготовить 500 тыс. трамбовок для укладки асфальта......
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08.05.2020 20:03 Ответить
Группу "отхвата"...
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08.05.2020 19:56 Ответить
о том, как зеля и его "команда" оставили Украину без инвестиций - зелебобики, наслаждайтесь!
https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA
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08.05.2020 20:01 Ответить
есть такой старый анекдот
Когда японцам не хватает рыбы они выходят в море и начинают ловить рыбу
А когда рыбы не хватает в Украине то создают комиссию
Поэтому в Японии много рыбы а в Украине много комисий!!

Так вот и с малым бизнесом у нас мало малого бизнеса зато дохера чиновников!!
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08.05.2020 20:01 Ответить
Денег у Зеленского для страны не будет.

5 лет все было достаточно и нормально. Но новая власть так за год бомбанула экономику, что уже никто ничего не гарантирует.
Инвестиционные банки считают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
«Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев», - отметил представитель Фонда Рашкован (которого Зеленский хотел поставить Премьер-министром).

Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
А если бы Порох и ЕС были у власти, кредит уже давно получили и деньги распределялись по расписанным статьям. Бигус накопал бы тысячу гривен неправильных расходов. Нацжоны требовали бы посадить Свинарчуков, которые под шумок купили и притащили из-за паребрика пару мелких, но таких нужных деталей для ВСУ.
Новинский бился бы в припадке, что Киево-Печерскую Лавру неправильно вернули ПЦУ.
Послы выражали бы озабоченность и неприемлемость использования террористов при разминировании Горловки и разбора завалов.
В Донецке таки дождались бы чернокожих на танках, в составе миротворцев. За поребриком начали бы роптать, что Крым похоже был подброшен подлыми бандеровцами, доверчивым россиянам. А всего-то надо было ПОДУМАТЬ в 2019-том.

Иван Лютый -
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08.05.2020 20:05 Ответить
22.03.20
Д.Шмыгаль:

"Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу".

11.04.20
Д.Шмыгаль:

"Кабинет министров работает над планом выхода из кризиса". Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы работаем над планом круглосуточно. Он будет самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов", - отметил глава Кабмина.

05.05.20
Д.Шмыгаль:

"В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

08.05.20
Д.Шмыгаль:

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ)"

)))
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08.05.2020 20:06 Ответить
Какая программа?! Предприятие обратилось в Приватбанк, там минимум кредиты под 16%, да и те не дают, сейчас только под агробизнес.... А что можно организовать за 180-200 тыс? Оренда? Производство? Бла-бла-бла, как это раздражает! Брехливые обещания...
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08.05.2020 20:07 Ответить
Ага поддержать... Как всегда врут! ФОПы должны платить единый налог как и раньше...
Вопрос: С ЧЕГО платить налог, если не работал по вине государства???
Интересно как к этому отнесется ЕСПЧ ??? Думаю, что Украине в лице таких управленцев получит по горбу(финансово) конкретно... Надо уже готовить коллективные иски... Пусть Зе радуются, как ими выбранные слуги будут мне отдавать деньги с их кармана за их же тупость и дурость!
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08.05.2020 20:11 Ответить
Так они уже покойники...
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08.05.2020 20:27 Ответить
Создание комиссии работающей на благотворительной основе? Или члены ее первые из 500тыс. создаваемых рабочих мест? Что , что , а комиссии они умеют создавать, вместе с рабочими группами! А министерства вообще на кой нужны с их департаментами?
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08.05.2020 20:32 Ответить
Когда то уезжая из Украины в Германию,один старый еврей мне дал совет:Не держи одну одну фирму!Держи с десяток,щоб було на що жить, когда,девять посыпятся
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08.05.2020 20:37 Ответить
Если хочешь полностью загубить какое либо дело, то поручи государству/чиновникам поддерживать, помогать и развивать это дело.
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08.05.2020 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-Fq2bHonZuk Остановка экономики ведёт к катастрофе несравнимой с коронавирусом. Главная задача лохдаунов довести людей к бедности и как следтвсия сокращения наления Земли. Сотни тісяч детей умрут с голода из-зи мирового лохдауна!
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08.05.2020 21:07 Ответить
Плодятся как колорадские Жуки. И каждому должность . Этих групп розвелось , а толку нет.Просто не мешайте и снимите регуляцию . Сами не можете , то не мешайте Регуляторы Блин.
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08.05.2020 21:21 Ответить
 
 