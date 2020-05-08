Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабочую группу по поддержке малого и среднего бизнеса
Премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), в которую войдут члены правительства, народные депутаты Украины, представители совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров и аналитического центра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Правительственном портале.
Соответствующее поручение премьер дал по результатам совещания по обсуждению антикризисных инициатив по поддержке МСБ. В совещании, кроме главы правительства, приняли участие глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко, главы парламентских комитетов по вопросам бюджета Юрий Аристов, по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представители Кабмина.
Во время встречи обсуждались вопросы финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса и инициативы по поддержке отечественного производителя.
"Я понимаю, что из-за коронакризиса малый и средний бизнес оказался в затруднительном положении. И наша поддержка крайне важна. Ведь это создание и сохранение значительного количества рабочих мест, залог роста экономики. Именно предприниматели формируют средний класс, который является движущей силой позитивных изменений во всех сферах", - отметил Шмыгаль.
По его словам, правительство уже начало реализовывать программы такой поддержки. Это, в частности, обновленная программа кредитования "5-7-9" и программа "Новые деньги", ориентированные на сохранение и создание новых рабочих мест.
"В дальнейшем мы надеемся на более тесное сотрудничество с парламентом, в частности, в вопросе поддержки наших законодательных инициатив в отношении малого и среднего бизнеса", - отметил премьер.
В свою очередь Петрашко подчеркнул, что стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. "Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию", - отметил глава ведомства.
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https://www.youtube.com/watch?v=89jhCoRfjxc
Карантин і Голодомор: як українцям звільнитися від колективної психічної травми
за МВт/ч Для сравнения(Украина-€51,01):
В Словакии - €24,1
В Польше - €30,23
В Румынии - €25,69
В Венгрии - €25,78
нужно в следующий раз попробовать армян..., - Авакян уже есть..., он подберет остальных..
только проследить что бы эти таксисты не были этническими украинцами...
не доросли они еще до управления своей страной...
Только не с лозунгами, а с конкретикой.
нет экономики - нет страны
поставили актёров, народ повёлся, а ими управляют с росии
https://www.youtube.com/watch?v=CIixlERz1HA
Когда японцам не хватает рыбы они выходят в море и начинают ловить рыбу
А когда рыбы не хватает в Украине то создают комиссию
Поэтому в Японии много рыбы а в Украине много комисий!!
Так вот и с малым бизнесом у нас мало малого бизнеса зато дохера чиновников!!
5 лет все было достаточно и нормально. Но новая власть так за год бомбанула экономику, что уже никто ничего не гарантирует.
Инвестиционные банки считают, что финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда будет недостаточно для восстановления экономики страны.
«Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев», - отметил представитель Фонда Рашкован (которого Зеленский хотел поставить Премьер-министром).
Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
А если бы Порох и ЕС были у власти, кредит уже давно получили и деньги распределялись по расписанным статьям. Бигус накопал бы тысячу гривен неправильных расходов. Нацжоны требовали бы посадить Свинарчуков, которые под шумок купили и притащили из-за паребрика пару мелких, но таких нужных деталей для ВСУ.
Новинский бился бы в припадке, что Киево-Печерскую Лавру неправильно вернули ПЦУ.
Послы выражали бы озабоченность и неприемлемость использования террористов при разминировании Горловки и разбора завалов.
В Донецке таки дождались бы чернокожих на танках, в составе миротворцев. За поребриком начали бы роптать, что Крым похоже был подброшен подлыми бандеровцами, доверчивым россиянам. А всего-то надо было ПОДУМАТЬ в 2019-том.
Иван Лютый -
Д.Шмыгаль:
"Разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса. И один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу".
11.04.20
Д.Шмыгаль:
"Кабинет министров работает над планом выхода из кризиса". Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы работаем над планом круглосуточно. Он будет самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов", - отметил глава Кабмина.
05.05.20
Д.Шмыгаль:
"В ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
08.05.20
Д.Шмыгаль:
"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ)"
)))
Вопрос: С ЧЕГО платить налог, если не работал по вине государства???
Интересно как к этому отнесется ЕСПЧ ??? Думаю, что Украине в лице таких управленцев получит по горбу(финансово) конкретно... Надо уже готовить коллективные иски... Пусть Зе радуются, как ими выбранные слуги будут мне отдавать деньги с их кармана за их же тупость и дурость!