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Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ. ФОТО

Полицейские задержали депутата Полтавской районного совета после получения 160 тыс. долларов взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.

По месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

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Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ 01
Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ 02

Автор: 

взятка (6196) депутат (3323) Полтавская область (1206)


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Топ комментарии
+7
Хабарі можна давати тільки через Єрмака. Саакашвілі в Грузії схожу систему побудував- все вирішувалося виключно через Тбілісі.
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08.05.2020 19:58 Ответить
+4
Хоч не соромно за земляка, сума пристойна А, по зовнішньому вигляді - гопота.
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08.05.2020 19:52 Ответить
+4
Він що, всю Полтавську область продав?
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08.05.2020 20:02 Ответить
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Одни бандюганы залезли во власть, ужас, пора из выгонять в три шеи оттуда.
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08.05.2020 20:10 Ответить
і що зміниться? вас і мене не виберуть.
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08.05.2020 20:30 Ответить
Хоч не соромно за земляка, сума пристойна А, по зовнішньому вигляді - гопота.
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08.05.2020 19:52 Ответить
просто наші земляки - скромні люди.
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08.05.2020 20:33 Ответить
+++
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08.05.2020 20:58 Ответить
Не хочу бьіть космонавтом, хочу бьіть депутатом райсовета XD
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08.05.2020 19:53 Ответить
Я вот думаю, какую такую услугу может оказать сраный провинциальный депутатишка за такие огромные деньжищи?
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08.05.2020 19:53 Ответить
"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя области деньги за влияние на принятие решения чиновниками областного Госгеокадастра о выдаче 50 разрешений на изготовление проектов землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га." Коротко кажучи - земля готова до продажу і купівлі.
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08.05.2020 19:54 Ответить
Коротко кажучи, ділки назбирали 50 заяв на ОСГ в межах безоплатної приватизації. І маючи всі данні земельного кадастру їм готували за хабар дати дозволи на їх приватизацію. Тобто в казну нуль, а хабар на карман. Тим хто вірить зеленій "народній" владі, оце показник, як вони дбають за народ, та щоб громадяни України реалізували своє право на землю. Елементарно забезпечити всіх громадян України, які не реалізували своє право на безоплатну приватизацію землі, просто поіменним виділенням за клопотанням, як наприклад пільговим категоріям, монобільшість в парламенті є. Але на практиці ці декілька мільйонів вільних державних земель слуги віддадуть ділкам за хабарі.
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08.05.2020 21:06 Ответить
Це ще раз підтверджує, що місцеві ради формують касту феодалів. Необхідно запроваджувати дієві механізми контролю за діяльністю місцевих рад в частині використання комунальної власності, коштів і т.д.
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08.05.2020 19:54 Ответить
мрази какие, это же грех и цинизм!!!1 правильно их в Китае стреляют(надеемся шо все погибшие - 100% виновны, что конечно далеко не так)
если был бы такой "детектор" шо железно доказывает вину, то конечно мочить таких полезно и весело. и еще все вроде православные, а "гореть вечно" почему-то не боятся
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08.05.2020 19:56 Ответить
не хило..для райсовета....
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08.05.2020 19:56 Ответить
в сельсоветах тоже неплохо живут
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08.05.2020 20:17 Ответить
Хабарі можна давати тільки через Єрмака. Саакашвілі в Грузії схожу систему побудував- все вирішувалося виключно через Тбілісі.
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08.05.2020 19:58 Ответить
Він що, всю Полтавську область продав?
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08.05.2020 20:02 Ответить
Там ничего не попутали? Может 160 грн?
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08.05.2020 20:09 Ответить
Вотето люди реализация прав граждан на землю, 100 га это 50 участков под ОСГ в межах безоплатної приватизації, которые граждане Украины должны получать подав заявление в Держгеокадастр. Но на практике получают дулю, а мафия у которой ноги растут из провладных кабинетов, за взятки через мелкую сошку решалу принимает решения по отводе государственной земли тем кто даёт взятки.
И пока мы не заставим пида..ов через внесение поправок в земельном законодательстве выделять землю поименно лишь за заявлением, оставшаяся земля уйдет через взятки, а люди останутся без земли...подождите ещё чуть-чуть.
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08.05.2020 20:33 Ответить
вот поэтому и идут в депутаты- в опозиции очеень любят народ, как яценюк, парашенка, которые горлали, что цены на газ у януковича грабительские, знаем , чем кончилось, теперь парашенка опять в опозиции и дальше горланит
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08.05.2020 20:36 Ответить
Депутат райради..? 160 000 зелених..? 😳
Які ж розцінки на самій верхівці харчового ланцюга..?
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08.05.2020 20:38 Ответить
У вас на калькуляторе нулей столько нету.
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08.05.2020 23:56 Ответить
Точно один из гопарей Кывы
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08.05.2020 21:22 Ответить
Его можно понять,хотел хоть раз пообедать и выпить чаю в Велюре.
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08.05.2020 23:58 Ответить
Расстрелять!
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08.05.2020 23:59 Ответить
 
 