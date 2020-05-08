Депутат Полтавского райсовета задержан при получении $160 тыс. взятки, - офис ГПУ. ФОТО

Полицейские задержали депутата Полтавской районного совета после получения 160 тыс. долларов взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.

По месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

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