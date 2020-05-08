Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба

Агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более, чем 13 тысячам убитых и более чем 27 тысячам раненных в самом сердце Европы.

Об этом в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арриа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. Где применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства было бы невообразимым. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много. Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", - сказал Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит в частности оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии. "Мы сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.

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Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.