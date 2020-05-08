Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба
Агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более, чем 13 тысячам убитых и более чем 27 тысячам раненных в самом сердце Европы.
Об этом в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арриа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. Где применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства было бы невообразимым. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много. Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", - сказал Кулеба.
В то же время министр подчеркнул, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит в частности оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии. "Мы сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.
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Украина снова начала завозить топливо из РФ - СМИ
У День пам'яті та примирення Український ПЕН-клуб та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" організовано до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі.
Про це так повідомляється на https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/ сайті PEN Ukraine «8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про ******* погляди на Другу світову https://www.ukrinform.ua/tag-vijna війну , демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.
Якою є роль наративу про Другу світову війну в поширенні демократичних цінностей? Як події 1939-1945 років можуть стати уроком для нинішнього світу, що бореться із пандемією коронавірусу і протистоїть новим воєнним викликам? Чому тоталітаризм і диктатура за жодних обставин не можуть бути порятунком для людства? Ґрунтовний аналіз, відкриті архіви й вільна дискусія - шлях до пошуку відповідей на ці питання та осмислення подій Другої світової війни.
Прямо зараз триває дисуксія учасників телемарафону:
Андерс Фоґ Расмуссен - 12-й генеральний секретар НАТО.
Дональд Туск - голова Європейської ради (2014-2019), прем'єр-міністр Польщі (2007-2014).
Курт Волкер - американський дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019).
Петро Порошенко - Президент України (2014-2019), народний депутат України.
Мета телемарафону: представити ******** європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики - про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020735-mir-i-vijna-do-75ricca-zaversenna-drugoi-svitovoi-vidbudetsa-intelektualnij-telemarafon.html
https://www.5.ua/suspilstvo/myr-i-viina-mizhnarodnyi-proiekt-do-75-richchia-zavershennia-druhoi-svitovoi-viiny-v-yevropi-213940.html
https://prm.ua/mir-ta-viyna-telemarafon-8-travnya-do-richnitsi-zavershennya-ii-svitovoyi-viyni/
https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_na_espreso https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_
Медалей блеск. Металл во взгляде.
Готовы губы крикнуть: "Пли!"
По «суп Войны хлебнувшем» граде
На палках «деды» к центру «шли».
Историк глянул - чуть не умер!
Очки слетели с носа вниз:
- Вот Конев, рядом - Кальтенбруннер,
В середке - Модель… Вот сюрприз!
Тому виной фашизма «дети»
Иль, может, горе-«шутники»…
Но не довольно ль зреть планете
«Бессмертнорусские» полки?
Пора постигнуть вам, ребяты,
Что дури превзойден порог,
Раз даже фюрер бесноватый
Недавно «влез» в «Бессмертный полк»!
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2768473593282450?__xts__%5B0%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#
Сергій Попко - колишній командувач в секторі М, колишній командувач АТО, колишній командувач Сухопутними військами, один з найдосвідченіших, сміливих і талановитих генералів нині відправлений у відставку.
Якщо Генштабу воюючої Країни не потрібні ТАКІ генерали, то навіщо Країні потрібен ТАКИЙ Генштаб?
Втім, можливо воно й до кращого: який сенс бойовому генералу залишатися на службі в армії основними критеріями успішності, якої є швидкість «розведення» (капітуляції)?
Якщо міжнародна спільнота дасть Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його здійснювати агресію, зазначив ексгенеральний секретар НАТО
Ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час телемарафону "Мир і війна: міжнародна конференція до 75-річчя завершення Другої світової війни" на "5 каналі" висловився стосовно того, як можна принести мир на схід України.
"Основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто", - сказав Расмуссен.
Він додав: "Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну. Наша робота - змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, яку розуміє він. Це мова сили. Тому що підтримка для України - це підтримка нашої власної свободи. Якщо ми надамо Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його та інших автократів пригнічувати та здійснювати агресію".
Повне відео дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/rasmussen-yakshcho-viinu-prypynyt-ukraina-to-ii-ne-bude-iakshcho-putin-prypynyt-viinu-bilshe-ne-bude-viiny-214564.html