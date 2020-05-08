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Новости Агрессия России против Украины
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Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба

Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба

Агрессия России против Украины длится уже дольше Второй мировой войны и привела к более, чем 13 тысячам убитых и более чем 27 тысячам раненных в самом сердце Европы.

Об этом в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арриа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. Где применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства было бы невообразимым. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много. Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", - сказал Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит в частности оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии. "Мы сожалеем в связи с возвышением роли Сталина в России. Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ превратила победу во Второй мировой войне в культ и инструмент манипуляций, генерируя мифы и отрицая неудобные факты, - главы МИД Украины и стран Балтии

Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.

Автор: 

Вторая мировая война (428) МИД (7033) россия (96455) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1275
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08.05.2020 20:22 Ответить
+5
Война длится дольше, а Зеленский об этом хоть знает? Не собирается ли он в гости к Путину на 9 мая? Посмотреть в глаза...
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08.05.2020 20:25 Ответить
+5
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 331
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08.05.2020 20:25 Ответить
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очередное откровение от кодлана Коломойского.
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08.05.2020 20:21 Ответить
Война длится дольше, а Зеленский об этом хоть знает? Не собирается ли он в гости к Путину на 9 мая? Посмотреть в глаза...
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08.05.2020 20:25 Ответить
👏👏👏👏👏👏
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08.05.2020 20:30 Ответить
Он бы может и собирался, да не зовут... и даже не поздравили...
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08.05.2020 20:29 Ответить
Не поможе! - йому вже Порошенко дивився, а той гидотно либився
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08.05.2020 20:35 Ответить
Да неужели?

Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6209
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08.05.2020 21:07 Ответить
Тада. И раздвигание булок Зеленским перед ****** почему-то не помогает.
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08.05.2020 20:21 Ответить
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1275
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08.05.2020 20:22 Ответить
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08.05.2020 20:23 Ответить
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 331
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08.05.2020 20:25 Ответить
если бы анти-гитлеровская коалиция торговала бы с Германией и поддерживала такие же отношения почти во всех сферах как Украина с РФ, то война бы шла до сих пор....
Проклятые лицемеры...

из последнего...
https://ubr.ua/market/trade/ukraina-snova-nachala-zavozit-toplivo-iz-rf-smi-3892587

Украина снова начала завозить топливо из РФ - СМИ



Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 8367
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08.05.2020 20:26 Ответить
Все правильно сказал Кулеба.
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08.05.2020 20:27 Ответить
ну, дык у нас не мировая. большинство люда в мире считает, что гражданская - агенты раши мух не ловят.
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08.05.2020 20:28 Ответить
Більшість навіть про війну не знає..щось чули, але не більше..
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08.05.2020 20:32 Ответить
Всеж-таки ми маленька і бідна країна. Крім того, своя сорочка завжди ближче до тіла - наприклад, ми не заморочуємося бойовими діями в Сомалі чи в Нігерії.
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08.05.2020 20:44 Ответить
Так і є..невдахи нікого не цікавлять..(
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08.05.2020 20:52 Ответить
Саме це і мав на увазі.
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08.05.2020 20:58 Ответить
Ну дык между Германией и ссср тоже была не мировая. А миллион русских в армии Власова против красной армии это тебе гражданская или х@й собачий по всей морде???
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08.05.2020 20:34 Ответить
Приблизно з XII ст.
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08.05.2020 20:29 Ответить
Все может потому что с во время Второй мировой уничтожали врага, а сегодня с врагом ездят на переговоры и торгуют?
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08.05.2020 20:35 Ответить
Чомусь президент біїться сказати з ким йде боротьба за нашу незалежність, від чиїх куль вмирають українські хлопці та дівчата.
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08.05.2020 20:36 Ответить
ось така відповідь.Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 6015
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08.05.2020 20:50 Ответить
Інтелектуальний https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/?fbclid=IwAR1i8TNF92QZXq_f_KYkADq1IiMnTBle5FGQhj2jvst-uMbdYe1SKUCwNb8 міжнародний проєкт "Мир і Війна" прямо зараз триває в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал"

У День пам'яті та примирення Український ПЕН-клуб та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" організовано до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі.
Про це так повідомляється на https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/ сайті PEN Ukraine «8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про ******* погляди на Другу світову https://www.ukrinform.ua/tag-vijna війну , демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.
Якою є роль наративу про Другу світову війну в поширенні демократичних цінностей? Як події 1939-1945 років можуть стати уроком для нинішнього світу, що бореться із пандемією коронавірусу і протистоїть новим воєнним викликам? Чому тоталітаризм і диктатура за жодних обставин не можуть бути порятунком для людства? Ґрунтовний аналіз, відкриті архіви й вільна дискусія - шлях до пошуку відповідей на ці питання та осмислення подій Другої світової війни.
Прямо зараз триває дисуксія учасників телемарафону:

Андерс Фоґ Расмуссен - 12-й генеральний секретар НАТО.
Дональд Туск - голова Європейської ради (2014-2019), прем'єр-міністр Польщі (2007-2014).
Курт Волкер - американський дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019).
Петро Порошенко - Президент України (2014-2019), народний депутат України.

Мета телемарафону: представити ******** європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики - про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020735-mir-i-vijna-do-75ricca-zaversenna-drugoi-svitovoi-vidbudetsa-intelektualnij-telemarafon.html
https://www.5.ua/suspilstvo/myr-i-viina-mizhnarodnyi-proiekt-do-75-richchia-zavershennia-druhoi-svitovoi-viiny-v-yevropi-213940.html
https://prm.ua/mir-ta-viyna-telemarafon-8-travnya-do-richnitsi-zavershennya-ii-svitovoyi-viyni/
https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_na_espreso https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_
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08.05.2020 20:38 Ответить
«В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны» ( Lenta. ru, 7 мая 2020 года )
Медалей блеск. Металл во взгляде.
Готовы губы крикнуть: "Пли!"
По «суп Войны хлебнувшем» граде
На палках «деды» к центру «шли».

Историк глянул - чуть не умер!
Очки слетели с носа вниз:
- Вот Конев, рядом - Кальтенбруннер,
В середке - Модель… Вот сюрприз!

Тому виной фашизма «дети»
Иль, может, горе-«шутники»…
Но не довольно ль зреть планете
«Бессмертнорусские» полки?

Пора постигнуть вам, ребяты,
Что дури превзойден порог,
Раз даже фюрер бесноватый
Недавно «влез» в «Бессмертный полк»!
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08.05.2020 20:41 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__xts__%5B0%5D=68.ARDQqdUnD47m8qucAwm9lleMAfivCRpJSFYE0v9bzafcujk1LsRcjOsYjtPatOprTjy98Zi3soiG9I50WkE7eOsWG4dwTmYhsf7_zZD6jBkQqP5jZ2_rG5aj5oVMQEh3GLh-ZpWCktq9u3kEgI8l6fSIQ4mML3tYVM7lCozsGo0odYptkHvyriO93d_rhtapfdL3QCJmPc5z1TKSw-IXNn0D57aqMSFnAhk_0H1g7Aze4FaBMi1sE_2TV9iukd1-5xFkleuyardBtWAw9z-a0Cw8HWRVKfJih5GX0Z8hQbbOkAICbLjj7jyZB5ots2bOAr0IdN_eR3SqJz5NB8FBLQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=kC-R&eid=ARAnvW3E4N7GsGdTUVtDO2e-WL3xRvYNhwTq2aeY990xQ5Aa46WqxLaw3OXyX14t4RF8bJL4nvy6deLi&hc_ref=ARQOUrmRytRdO7l-z2WcLNSs2v55D4niRYEMSw7NOctJEy8BCDiNxwhWfPTi9SCTQWg&fref=nf Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/2768473593282450?__xts__%5B0%5D=68.ARAJbVQBTUVKTglAVHinG8NEHXOLJoorJHliRyCm8mrci4U5UjoEJeI162qZ_R7cqNNkeW56eWLmTPBfGs08xQsqlFFS0cOWMYzeNWfcnW1xFcHE82kWJGRmheCtOmi1DRTSUonikEEvLyoNnJm6cuSMNrP2A93WCWUJ1gaoF_G9XQHm2vE4IMU1sC0tqtZl0xmwvDBjOhTl6Cnh20A88xiSvGc25DooM5ciBOU4ubeoUOJdNtjqeU6lb3VHLRD1mdHxbHX77oGcH9-vNYfHth0qH0OVFumQZaaEYm_5fYoMat4OQf5gvJxOFe3PTMJ3Zdc_9mDui54k9DB7nsrlqnXFaw&__tn__=-R 1 год · https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__tn__=kCH-R&eid=ARDtu33Pfj8wp4HLaqflaewsrzHWdsxiDyZVFwrd96Mo5gZEWVaLp4e87S__yCNaeMOGK_g5XTIJW_ni&hc_ref=ARRbmMEuUUgELKjl_DS_fwiLUa-fn3nmMDXQNULAWmHM9xjj5TXc7oGa_85yrrx1OF0&fref=nf#

Сергій Попко - колишній командувач в секторі М, колишній командувач АТО, колишній командувач Сухопутними військами, один з найдосвідченіших, сміливих і талановитих генералів нині відправлений у відставку.

Якщо Генштабу воюючої Країни не потрібні ТАКІ генерали, то навіщо Країні потрібен ТАКИЙ Генштаб?

Втім, можливо воно й до кращого: який сенс бойовому генералу залишатися на службі в армії основними критеріями успішності, якої є швидкість «розведення» (капітуляції)?

Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1529
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08.05.2020 20:41 Ответить
Лизоблюду Хомчаку нужны такие-же генералы, как и сам.
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08.05.2020 21:05 Ответить
Гибридная агрессия РФ против Украины длится с 91-го года.
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08.05.2020 20:42 Ответить
С 1650 -го
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08.05.2020 20:45 Ответить
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 1439
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08.05.2020 22:03 Ответить
Хороший плакат... От тільки є і інші... Їх ще при Євгенові Коновальцю малювали... Як вчорашні "поневолені Москвою" поляки, самі перетворилися на поневолювачів для білорусів, українців та литовців... По "осадництво" (колонізацію) західнобілоруських, західноукраїнських та південно-західних литовських земель, примусову "полонізацію" цих народів... Про антисемітизм в "Рєспублікє Польскєй", який, по суті, нічим не відрізнявся від антисемітизму Німеччини в період до 1936 року... Історія не "чорно-біла", а має багато "відтінків"... Дай бог, щоб поляки це "pamietamy", а польська "верхівка" це зрозуміла...
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09.05.2020 08:57 Ответить
Она длится уже сотни лет
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08.05.2020 22:34 Ответить
https://censor.net/news/3194437/shufrich_zaregistriroval_zakonoproekt_snimayuschiyi_zapret_s_georgievskoyi_lenty
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08.05.2020 22:52 Ответить
Якщо війну припинить Україна, то її не буде, якщо Путін припинить війну - більше не буде війни
Якщо міжнародна спільнота дасть Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його здійснювати агресію, зазначив ексгенеральний секретар НАТО
Ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен під час телемарафону "Мир і війна: міжнародна конференція до 75-річчя завершення Другої світової війни" на "5 каналі" висловився стосовно того, як можна принести мир на схід України.
"Основне в цьому - це щоб Путін припинив війну. Якщо Україна припинить війну, то України просто більше не буде. Якщо ж Путін припинить війну, то більше не буде війни. І справді це так і є. Так просто", - сказав Расмуссен.
Він додав: "Будь-хто, хто любить свободу, повинен підтримувати Україну. Наша робота - змінити розрахунки Путіна за допомогою єдиної мови, яку розуміє він. Це мова сили. Тому що підтримка для України - це підтримка нашої власної свободи. Якщо ми надамо Путіну якесь послаблення, це тільки заохочуватиме його та інших автократів пригнічувати та здійснювати агресію".
Повне відео дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/rasmussen-yakshcho-viinu-prypynyt-ukraina-to-ii-ne-bude-iakshcho-putin-prypynyt-viinu-bilshe-ne-bude-viiny-214564.html
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08.05.2020 23:39 Ответить
Правильно, и если войну не воевать, то она будет длиться вечно! К чему эти констатации фактов? МЗС, для начала хотя бы границу с агрессором закройте. Чтобы было похоже на войну.
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08.05.2020 23:51 Ответить
Для України є тільки один варіант - це знищення РФ. А також всіх ватників на території України. Поки цього не станеться - Україна може просто розвалиться.
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08.05.2020 23:58 Ответить
если бы не торговали с оккупантом, а установили жёсткую блокаду это дерьмо бы закончилось за пол года... для ведения войны необходимы деньги деньги и деньги
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09.05.2020 01:55 Ответить
Надо еще больше торговать с агрессором, а то Запад не поверит!
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09.05.2020 13:02 Ответить
 
 