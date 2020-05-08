Больница в Днепре, руководитель которой объявила голодовку из-за нехватки средств на зарплаты, получила деньги
Днепропетровская областная реабилитационная больница, руководитель которой объявила голодовку из-за нехватки средств на зарплаты врачам, получила первые деньги в рамках договора с Национальной службой здоровья Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода сказала руководитель Восточного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Наталья Будяк.
По ее словам, с больницей пока подписано два договора на оказание услуг по реабилитации пациентов. Задержки с подписанием второго договора она объяснила ошибками, допущенные больницей при подготовке документов.
"Проблема Днепропетровской областной реабилитационной больницы не решается голоданием руководителя больницы. Национальная служба здоровья Украины действует прозрачно. Сейчас больница получила средства на май. Это - процедура, и мы делаем это не потому, что руководитель объявила голодовку", - сказала Наталья Будяк.
Между тем гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко говорит, что со вторника, 5 мая, она постепенно "выходит из голодовки". Она подтвердила, что заведение уже получил определенные средства из бюджета, но, по ее данным, их хватит лишь на минимальные зарплаты медперсонала.
"Я подписала электронным ключом второй договор с НСЗУ, он на 10 млн гривен до конца года. Сейчас идет юридическая процедура. К концу года нам должно хватить выплатить зарплату по минимуму. Если сейчас начнется сложный период пересмотра медреформы, нам надо просто продержаться. Похоже, что будем платить минимальную зарплату, наприклал, врачам чистыми на руки будет примерно 4-4,5 тысячи гривен", - сказала Инесса Шевченко.
21 апреля гендиректор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку в знак протеста против введения второго этапа медреформы. Она заявила, что Нацслужба здоровья подписала с заведением только один договор на предоставление пакета услуг по медицинской реабилитации взрослых и детей на общую сумму 2,3 млн грн, и этих средств не хватит на зарплату медикам.
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"По ее словам, с больницей пока подписано два договора на оказание услуг по реабилитации пациентов. Задержки с подписанием второго договора она объяснила ошибками, допущенные больницей при подготовке документов"
Сама обосралась при заполнении бумаг и сама в знак протеста объявила головку!
Нет там никаких ашибак!!!!!!!!!!!!!
Это Доктор Смерть хочет уморить тесными трусиками украинских младенцев!
Типа "Дубоссары отказались от мамалыги, доколе нам правительство не выдаст всем по три судака!"
Достояние Государства . Б. Филатов .
Судьба выбрала другого недотрогу и значит ей так легче быть,
А для этого Борис надо простить на тебя похожих и любить.
Так Вы с другом не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация фарта и масти.
В наш век жестокий, косный люди слова вирус не замечая
Оставив голод грешный дома творят дела,не переставая
Слепца не замечая, клевету деяниями кроют молча
Облагораживают Днепр не слушая дутого глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа вдали
Божественного промысла не чувствуют огня вблизи.
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново,
Однако общество в стрессовой среде старо.
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Аннигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Украине проходят снова на ура
И Петя без конца орет и бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля А .Поля
Поля , холмы и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала,
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла.
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И Украины возродить забытое величие и Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста.
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра-реки могучие и родные стоны,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова против ночи,
Иных посланцев волею Днепровцев-добровольцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца.
Взошло благословенное Украинское солнце
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родной Стране.
чем голодать...
но факт есть факт