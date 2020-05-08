Больница в Днепре, руководитель которой объявила голодовку из-за нехватки средств на зарплаты, получила деньги

Днепропетровская областная реабилитационная больница, руководитель которой объявила голодовку из-за нехватки средств на зарплаты врачам, получила первые деньги в рамках договора с Национальной службой здоровья Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода сказала руководитель Восточного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Наталья Будяк.

По ее словам, с больницей пока подписано два договора на оказание услуг по реабилитации пациентов. Задержки с подписанием второго договора она объяснила ошибками, допущенные больницей при подготовке документов.

"Проблема Днепропетровской областной реабилитационной больницы не решается голоданием руководителя больницы. Национальная служба здоровья Украины действует прозрачно. Сейчас больница получила средства на май. Это - процедура, и мы делаем это не потому, что руководитель объявила голодовку", - сказала Наталья Будяк.

Между тем гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко говорит, что со вторника, 5 мая, она постепенно "выходит из голодовки". Она подтвердила, что заведение уже получил определенные средства из бюджета, но, по ее данным, их хватит лишь на минимальные зарплаты медперсонала.

"Я подписала электронным ключом второй договор с НСЗУ, он на 10 млн гривен до конца года. Сейчас идет юридическая процедура. К концу года нам должно хватить выплатить зарплату по минимуму. Если сейчас начнется сложный период пересмотра медреформы, нам надо просто продержаться. Похоже, что будем платить минимальную зарплату, наприклал, врачам чистыми на руки будет примерно 4-4,5 тысячи гривен", - сказала Инесса Шевченко.

21 апреля гендиректор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку в знак протеста против введения второго этапа медреформы. Она заявила, что Нацслужба здоровья подписала с заведением только один договор на предоставление пакета услуг по медицинской реабилитации взрослых и детей на общую сумму 2,3 млн грн, и этих средств не хватит на зарплату медикам.

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