"Укроборонпром" отдаст 28 и реорганизует 50 предприятий из 137, - план трансформации. ИНФОГРАФИКА

Госконцерн "Укроборонпром" представил стратегию трансформации и дорожную карту реформ. 28 наименее перспективных предприятий передадут Фонду госимущества, еще 50 — реорганизуют.

Решение приняли по результатом триаж-анализа — комплексной проверки 137 предприятий концерна по 9 параметрам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По словам заместителя генерального директора по трансформации концерна Романа Бондаря, все компании "Укроборонпрома" разделили на 3 условные группы: для развития, оздоровления (реструктуризации) и переподчинения.

Программы реструктуризации 50 предприятий (13,9 тыс. работников – 20% общей численности), в частности, будут включать, в том числе, перенос производства, лишение избыточных активов, вывод из банкротства и выплату долгов перед работниками, государством и кредиторами.

"После этого они будут присоединены к новосозданным бизнес-единицам из "группы развития ", - отметил Бондарь.

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В "группу развития" включены 38 предприятий с совокупным чистым доходом 35 млрд грн (88% дохода концерна), на которых работают 53,6 тыс. работников (80% общего количества). Они войдут в шесть отраслевых бизнес-единиц: ракетостроительную, авиационную, авиаремонтную, бронетанковую, радарных и морских систем.

Вместе с тем, отмечает Бондарь, на 28 предприятиях "группы переподчинения", которые будут переданы ФГИ и другим госорганам, работают всего 253 человека, а предприятия не ведут экономической деятельности, давно не выполняют гособоронзаказ.

"В частности, мы уже передали пакеты документов 21-го "мертвого" предприятия в ФГИ. Два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство, пять - на ликвидацию. Еще есть 21 предприятие на оккупированных территориях, которые, по нашему мнению, могут быть подчинены профильному министерству, однако для этого нужна определенная законодательная рамка, которой пока нет ", - рассказал Бондарь.

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Он уточнил, что в целом из 116 работающих предприятий госконцерна к финансово стабильным можно отнести 33, еще 27 финансово неустойчивы, 56 - в плохом финансовом состоянии.

"Всего 29 предприятий "Укроборонпрома" заработали 88% чистого дохода концерна за 2016-2019 годы, средний коэффициент износа основных средств к началу 2020 года составил 63%. При этом очень много избыточного имущества: общая площадь земучастков в пользовании 5,5 тыс. га, площадь недвижимости – 11,3 млн кв. м. Поэтому начат второй этап реформы - реструктуризации и оздоровления активов", - отмечает Бондарь.

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Как сообщалось, реформа "Укроборонпрома" предусматривает создание шести отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна по принципу отраслевой синергии компетенций и затем - ликвидацию самого госконцерна.