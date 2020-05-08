Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко
Москва пытается присвоить общую победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и использует это как инструмент в гибридной войне против Украины и европейских ценностей
Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Бешеное российское "победобесие" - это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации. Путин к международному праву относится так, как в свое время Гитлер. Он так же рассматривает Украину как "жизненное пространство" для своей империи. А украинцев вообще не признает отдельным народом, подобно тому, как фюрер считал немцами народы соседних с Германией государств", - подчеркнул Порошенко.
"Разве аннексия Крыма не напоминает аншлюс Австрии? Разве трудно найти общее между оккупацией части Донбасса и Судетской области Чехословакии? И, кстати, разве Мюнхен-38, личный позор Чемберлена и Даладье не должен убеждать некоторых современных европейских политиков, что умиротворение агрессора только разжигает его аппетит?", - проводит параллели пятый Президент.
Порошенко подчеркнул, что роль СССР в победе над нацизмом 75 лет назад не дает России никаких оснований покушаться на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств.
"Чем отличается видение Украины, Европы - и России? Украина и Европа встречают эти дни с лозунгом "Никогда больше". Россия с колорадскими лентами и лозунгом "Можем повторить". А это уже угроза явно не Украина. Они мечтают мыть сапоги не только в Днепре, а в Одере, Эльбе, Рейне. Горячую войну Россия развязала только против Украины. А гибридную - ведет против всей евроатлантической цивилизации. Взяла себе в союзники даже коронавирус. Оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС поймала россиян на распространении фейков о COVID-19 вроде лжи о секретных американских лабораториях на территории Украины", - напомнил Порошенко.
Лидер "Европейськой Солидарности" отметил, что тоталитарные и авторитарные режимы умеют использовать в своих интересах демократический характер соседних государств и разлагать их изнутри так, чтобы потом легче было победить.
"Надо меньше дивизий, когда демократия дает возможность манипулировать общественным мнением в соседних странах, хвастался Гитлер своему окружению. Природа демократий, мол, такова, что они не смогут защищаться от подобных приемов. Словом, технология известна. Все новое - хорошо забытое старое. Но и мы делаем выводы из уроков истории. И я твердо убежден - победа будет за нами", - отметил Порошенко.
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"Я щасливий тому, що таємне нарешті стає явним. Україна виявилася ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів - нацистського і комуністичного. Ми наголошуємо, що війну проти України та проти українців сталінський СРСР проводив ще в 30-х роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули від Голодомору, коли винищено інтелігенцію, коли сотні тисяч українців були відправлені до таборів Сибіру. І пам'ять про ці злочини має стати частиною пам'яті не лише України. Це має стати частиною історичної пам'яті всієї Європи й всього світу", - заявив Порошенко.Україна поступово звільняється від радянських стереотипів, які були нав'язані українському народу, і почала дивитись на історію власним поглядом, вважає Петро Олексійович: "Але хочу наголосити, що лише протягом останніх десятиліть, а точніше протягом останніх п'яти років, ми на сьогоднішній день маємо, що ми звільняємося поступово від стереотипів і радянських штампів, які Україні і українському народу були нав'язані. Ми стали дивитися на історію Другої світової війни не через російські криві дзеркала, а ми дивимося власним неупередженим поглядом. А гриф "таємно", "секретно" знято з багатьох фактів, які Кремль тримав від нас за сімома печатями", - сказав Порошенко.
Мы все Украинцы.
Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .
Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.
А Украинцы из тьмы дитя в себе рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение
Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и других не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С глазами печальными смотря от испуга.
Желая что бы недруги на Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург
А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
Порошенко практически на голом месте,создал вполне боеспособную современную армию,которая практически похоронила проэкт Новороссия...
операции прикрытия этого ублюдка расчитаны кремлем на идиотов
в этот день помянуть их, вспомнить, поклониться и прийти на кладбище.
я если вижу на кладбище портреты умерших - и то, моторошно и страшно.
Ну хотя бы визовый режим мог бы ввести?
Нет. БЕЗВИЗ - это святое... Безвиз с, на минуточку, оккупантами украинской территории.
Вот и твоя цена, как президента. Только балаболить.
Кремль докладає дуже багато зусиль, щоб стерти частину історії, коли Радянський Союз підписав із нацистською Німеччиною секретний пакт, щоб напасти на Балтійські країни і вбити мільйони людей. Про це заявив під час телемарафону "Мир і війна" Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні.
Ми також маємо пам'ятати, що причина, із якої почалася ця війна, пов'язана із природою режимів: нацистського в Німеччині і сталінського в СРСР. Вони вважали репресії і агресію абсолютно виправданими. Ми бачимо сьогодні таку ситуацію. Тобто це також пов'язано із природою режиму в Кремлі", - зауважив Волкер.
Він наголосив, що пандемія може вплинути на зміцнення впливу авторитарних режимів у світі.
"Існує велика небезпека, що авторитарні режими вийдуть у цей постпандемічний світ із новими апетитами і, можливо, перевагами, будуть більш здатні просувати дезінформацію для того, щоб підривати те, що існує. Вони будуть сильніше контролювати суспільство, навіть використовувати коронавірус як обгрунтування, щоб посилити свій контроль. Відповідно, вони будуть посилювати контроль над державними підприємствами", - пояснив Волкер.
І додав, що зараз деякі демократії рухаються в напрямку націоналізму, популізму, переживають щодо еміграції, будують стіни.
Волкер наголосив: "Світу потрібно рухатися з великими ідеями, і одна із таких ідей, що треба бути інклюзивними - більше не є логічним, коли НАТО чи ЄС будують навколо себе стіни, кажуть "так, свобода, економічне процвітання і безпека стосуються тільки нас, а не тих людей, які розділяють наші цінності, але перебувають по інший бік кордонів". Ми маємо бути відкриті до таких країн як Україна, Грузія, Молдова та інших, хто розділяє такі цінності".
https://www.5.ua/polityka/ye-nebezpeka-shcho-avtorytarni-rezhymy-vyidut-u-postpandemichnyi-svit-iz-novymy-apetytamy-volker-214558.html