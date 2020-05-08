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Новости Агрессия России против Украины
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Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко

Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко

Москва пытается присвоить общую победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и использует это как инструмент в гибридной войне против Украины и европейских ценностей

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Бешеное российское "победобесие" - это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации. Путин к международному праву относится так, как в свое время Гитлер. Он так же рассматривает Украину как "жизненное пространство" для своей империи. А украинцев вообще не признает отдельным народом, подобно тому, как фюрер считал немцами народы соседних с Германией государств", - подчеркнул Порошенко.

"Разве аннексия Крыма не напоминает аншлюс Австрии? Разве трудно найти общее между оккупацией части Донбасса и Судетской области Чехословакии? И, кстати, разве Мюнхен-38, личный позор Чемберлена и Даладье не должен убеждать некоторых современных европейских политиков, что умиротворение агрессора только разжигает его аппетит?", - проводит параллели пятый Президент.

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Порошенко подчеркнул, что роль СССР в победе над нацизмом 75 лет назад не дает России никаких оснований покушаться на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств.

"Чем отличается видение Украины, Европы - и России? Украина и Европа встречают эти дни с лозунгом "Никогда больше". Россия с колорадскими лентами и лозунгом "Можем повторить". А это уже угроза явно не Украина. Они мечтают мыть сапоги не только в Днепре, а в Одере, Эльбе, Рейне. Горячую войну Россия развязала только против Украины. А гибридную - ведет против всей евроатлантической цивилизации. Взяла себе в союзники даже коронавирус. Оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС поймала россиян на распространении фейков о COVID-19 вроде лжи о секретных американских лабораториях на территории Украины", - напомнил Порошенко.

Лидер "Европейськой Солидарности" отметил, что тоталитарные и авторитарные режимы умеют использовать в своих интересах демократический характер соседних государств и разлагать их изнутри так, чтобы потом легче было победить.

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"Надо меньше дивизий, когда демократия дает возможность манипулировать общественным мнением в соседних странах, хвастался Гитлер своему окружению. Природа демократий, мол, такова, что они не смогут защищаться от подобных приемов. Словом, технология известна. Все новое - хорошо забытое старое. Но и мы делаем выводы из уроков истории. И я твердо убежден - победа будет за нами", - отметил Порошенко.

Автор: 

Вторая мировая война (428) Гитлер Адольф (165) Порошенко Петр (19629) путин владимир (31657) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+47
... и НАСЕЛЕНИЕ, которое "устало" воевать

спросите у евреев устали ли они воевать с арабами ?
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08.05.2020 20:51 Ответить
+38
Петро був і є Гетьманом !
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08.05.2020 20:52 Ответить
+35
І він продовжує підтримувати Україну! Він продовжує називати Рашу - агресором, а х*у*йла - ворогом українців! Що не так?! Я ЖОДНОГО разу не чув від уЗЕ*є*бенського щось подібне - ЗЕ блазень, бездарний акторішко (навіть на фоні його ж коМАнди!)!
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08.05.2020 20:51 Ответить
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Зачем потом утверждать, что политика поменялась, вернее может поменяться?
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08.05.2020 21:46 Ответить
так это ты про политику завел...
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08.05.2020 21:51 Ответить
Так вот Зе стал заложником того самого правильного на тот момент политического решения и все шишки летят на него. Зе вообще недоумок, что без опыта пошел на этот пост. Чего только стоит дебильная фраза Нужно просто перестать стрелять.
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08.05.2020 21:32 Ответить
зе стал заложником бени...а остальное приложилось.
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08.05.2020 21:39 Ответить
Это у Зурабова спроси,он подписал тту мантру,вместе с Меркель и Олландом
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08.05.2020 21:26 Ответить
Начал за здравие, а кончил за упокой! Куда Кучму дел?
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08.05.2020 21:41 Ответить
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону "Війна і мир" окремо наголосив, що війну проти України та проти українців сталінський СРСР проводив ще в 30-х роках, коли мільйони українців загинули від Голодомору.
"Я щасливий тому, що таємне нарешті стає явним. Україна виявилася ареною кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів - нацистського і комуністичного. Ми наголошуємо, що війну проти України та проти українців сталінський СРСР проводив ще в 30-х роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули від Голодомору, коли винищено інтелігенцію, коли сотні тисяч українців були відправлені до таборів Сибіру. І пам'ять про ці злочини має стати частиною пам'яті не лише України. Це має стати частиною історичної пам'яті всієї Європи й всього світу", - заявив Порошенко.Україна поступово звільняється від радянських стереотипів, які були нав'язані українському народу, і почала дивитись на історію власним поглядом, вважає Петро Олексійович: "Але хочу наголосити, що лише протягом останніх десятиліть, а точніше протягом останніх п'яти років, ми на сьогоднішній день маємо, що ми звільняємося поступово від стереотипів і радянських штампів, які Україні і українському народу були нав'язані. Ми стали дивитися на історію Другої світової війни не через російські криві дзеркала, а ми дивимося власним неупередженим поглядом. А гриф "таємно", "секретно" знято з багатьох фактів, які Кремль тримав від нас за сімома печатями", - сказав Порошенко.
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08.05.2020 21:11 Ответить
Нельзя забывать ,что за время войны у нас выросло целое поколение молодых Настоящих патриотов .Это будущее Страны .Это соль и кровь Правильных устремлений ...

Мы все Украинцы.

Мы все Украинцы хоть и разных кровей
Европы посланцы из-под лютых бровей ,
Мы дети судьбы и отпрыски ангельских фей
Пристанище в прошлом инопланетных друзей .

Ты можешь свято верить или не верить
Но жребий бросается на почве потерь
Черноземов , лесов и скрытых углеводородов
Атомов тайных химических изотопов.

А Украинцы из тьмы дитя в себе рождая
Всем дарят направление луны с душой играя,
Что бы Вы сравнили солнце глядя в запределье
Всю силу сердцем осознали и поняли в сравнение

Что мы Украинцы как малые дети планеты
Умнеем после тридцати и других не найти ,
И выбираем себе друга из порочного круга
С глазами печальными смотря от испуга.

Желая что бы недруги на Украине стали в круг
Когда вдруг наш недруг станет нам друг
Ведь огонь обид из водной борозды Днепра потух
И набирает обороты и судьбы смеется драматург

А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
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08.05.2020 21:13 Ответить
Самый лучший пост в пользу Порошенко сделал ....,Игорь Гиркин,Ютьюб.Цитата..

Порошенко практически на голом месте,создал вполне боеспособную современную армию,которая практически похоронила проэкт Новороссия...
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08.05.2020 21:19 Ответить
Этот человек думает - одно, брешет - другое, делает - третье.
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08.05.2020 21:27 Ответить
очень самокритично
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10.05.2020 16:29 Ответить
Фабрика Рошен в Липецке была арестована вместе с имуществом главой Следтственного Комитета РАБссии Александром Бастрыкиным по решению Басманногто Суда сраной РАБссии,а арестованголе дерьмо невозможно ни продать ни купить даже Билл Гейтсу или Олегу Дерипаске...,стадо барановв,вы даже не дебилы..вы хуже.......
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08.05.2020 21:31 Ответить
Зебилы хуже дебилов, тут медицина просто бессильна.
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08.05.2020 21:41 Ответить
інвестиційне обладнання, завезене в якості інвестицій з Угорщини, країни ЄС і НАТО - це не фабрика. Там інші договори.
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08.05.2020 21:49 Ответить
рошен - фсбшный ***** и ублюдок
операции прикрытия этого ублюдка расчитаны кремлем на идиотов
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08.05.2020 23:36 Ответить
Барыжный адвокат? Звиздишь как Троцкий.
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09.05.2020 08:47 Ответить
Эти чуваки из старой системы,ще не вкурили,що всем по большому счёту пох.й на историю и на дедов.Даже мне, у которого дед воевал,не вызывает желания нацепить его на палку и ходить каким то строем под музыку.Що было то прошло.Всех заботит настоящие и будущее.Реальные вещи,а не Бородино. Кому,вот это поле с рабами павшими за царя на.й надо сегодня,да и вообще?
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08.05.2020 21:32 Ответить
а вообще это аморально - ходить с мертвыми на палках. Им это не понравилось бы.
в этот день помянуть их, вспомнить, поклониться и прийти на кладбище.
я если вижу на кладбище портреты умерших - и то, моторошно и страшно.
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08.05.2020 22:14 Ответить
Ну в Африке есть такое.Даже есть такое Вуду.На Захарову посмотри.Там прямая связь-кокс-Африка-деды.Не пойми привратно..Но есть все основания делать выводы о правящей элите на Рашке в контексте шизофрении замешанной на наркоте
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08.05.2020 22:21 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1373
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08.05.2020 21:34 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2656
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08.05.2020 21:43 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3967
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08.05.2020 22:01 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5020
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08.05.2020 22:13 Ответить
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08.05.2020 22:14 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8594
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08.05.2020 22:17 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3449
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08.05.2020 22:21 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1491
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08.05.2020 22:23 Ответить
нічого- ще трохі і зебіли самі Пороха на колінах вмовляти будуть, шо б той првернувся у Президентське крісло!
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08.05.2020 22:41 Ответить
отличная шутка !
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08.05.2020 22:51 Ответить
Не знаю за зебилов, а я буду рад только если он сядет на скамью подсудимых за государственную измену и пройоп 5 артскладов на два миллиарда баксов во время войны. В остальных ролях он мне неинтересен.
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09.05.2020 00:01 Ответить
На нары!!!
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09.05.2020 09:00 Ответить
Ну да. И именно поэтому ты не закрыл границу с агрессором?
Ну хотя бы визовый режим мог бы ввести?
Нет. БЕЗВИЗ - это святое... Безвиз с, на минуточку, оккупантами украинской территории.
Вот и твоя цена, как президента. Только балаболить.
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08.05.2020 23:54 Ответить
Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6809
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09.05.2020 00:10 Ответить
Кацапы усыновили фашизм!
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09.05.2020 08:57 Ответить
А что с АТО за две недели? Переименовали, чтоб и слова такого не было. И пытается с гордым видом что-то вещать, когда его мнение уже давнооо никого не интересует....
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09.05.2020 00:36 Ответить
Так шош ты вел с ним переговоры и капитуляцию подписывал???
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09.05.2020 02:32 Ответить
Что за глупые сравнения Путина с Гитлером.Многие люди из Крыма сами хотели чтобы Крым был Русским.Путин в Крыму концлагеря не строит как делал Гитлер.Так к чему эти глупые сравнения Путина с Гитлером.Люди которые делают такие сравнения совершенно не адекватные .И люди в Крыму неплохо живут сейчас. Для Украины Крым это была территория на постоянных дотациях- никакой экономической выгоды от Крыма Украина не имела..И чего украинцы цепляются за этот Крым непонятно.Отдать всю землю украинскую за долги МВФ-это пожалуста -берите никто не возражает. А вокруг этого Крыма раздули черт знает что.Если кому-то нужно съездить в Крым отдохнуть то пусть едут .Ездят же украинцы отдыхать в Египет,Турцию,Испанию и т.д . Вот точно так же поедут и в Крым у кого деньги есть.А у кого денег нет будет ходить в Киеве в Гидропарк на пляж.Тоже неплохо.
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09.05.2020 15:14 Ответить
Курт Волкер: "Є небезпека, що авторитарні режими вийдуть у постпандемічний світ із новими апетитами. Людство має пам'ятати, що причина, із якої почалася Друга світова війна, пов'язана із природою таких режимів"
Кремль докладає дуже багато зусиль, щоб стерти частину історії, коли Радянський Союз підписав із нацистською Німеччиною секретний пакт, щоб напасти на Балтійські країни і вбити мільйони людей. Про це заявив під час телемарафону "Мир і війна" Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США в Україні.
Ми також маємо пам'ятати, що причина, із якої почалася ця війна, пов'язана із природою режимів: нацистського в Німеччині і сталінського в СРСР. Вони вважали репресії і агресію абсолютно виправданими. Ми бачимо сьогодні таку ситуацію. Тобто це також пов'язано із природою режиму в Кремлі", - зауважив Волкер.
Він наголосив, що пандемія може вплинути на зміцнення впливу авторитарних режимів у світі.
"Існує велика небезпека, що авторитарні режими вийдуть у цей постпандемічний світ із новими апетитами і, можливо, перевагами, будуть більш здатні просувати дезінформацію для того, щоб підривати те, що існує. Вони будуть сильніше контролювати суспільство, навіть використовувати коронавірус як обгрунтування, щоб посилити свій контроль. Відповідно, вони будуть посилювати контроль над державними підприємствами", - пояснив Волкер.
І додав, що зараз деякі демократії рухаються в напрямку націоналізму, популізму, переживають щодо еміграції, будують стіни.
Волкер наголосив: "Світу потрібно рухатися з великими ідеями, і одна із таких ідей, що треба бути інклюзивними - більше не є логічним, коли НАТО чи ЄС будують навколо себе стіни, кажуть "так, свобода, економічне процвітання і безпека стосуються тільки нас, а не тих людей, які розділяють наші цінності, але перебувають по інший бік кордонів". Ми маємо бути відкриті до таких країн як Україна, Грузія, Молдова та інших, хто розділяє такі цінності".
https://www.5.ua/polityka/ye-nebezpeka-shcho-avtorytarni-rezhymy-vyidut-u-postpandemichnyi-svit-iz-novymy-apetytamy-volker-214558.html
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10.05.2020 14:29 Ответить
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