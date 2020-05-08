Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко

Москва пытается присвоить общую победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и использует это как инструмент в гибридной войне против Украины и европейских ценностей

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Бешеное российское "победобесие" - это инструмент их гибридной войны против Украины и всей европейской цивилизации. Путин к международному праву относится так, как в свое время Гитлер. Он так же рассматривает Украину как "жизненное пространство" для своей империи. А украинцев вообще не признает отдельным народом, подобно тому, как фюрер считал немцами народы соседних с Германией государств", - подчеркнул Порошенко.

"Разве аннексия Крыма не напоминает аншлюс Австрии? Разве трудно найти общее между оккупацией части Донбасса и Судетской области Чехословакии? И, кстати, разве Мюнхен-38, личный позор Чемберлена и Даладье не должен убеждать некоторых современных европейских политиков, что умиротворение агрессора только разжигает его аппетит?", - проводит параллели пятый Президент.

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Порошенко подчеркнул, что роль СССР в победе над нацизмом 75 лет назад не дает России никаких оснований покушаться на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств.

"Чем отличается видение Украины, Европы - и России? Украина и Европа встречают эти дни с лозунгом "Никогда больше". Россия с колорадскими лентами и лозунгом "Можем повторить". А это уже угроза явно не Украина. Они мечтают мыть сапоги не только в Днепре, а в Одере, Эльбе, Рейне. Горячую войну Россия развязала только против Украины. А гибридную - ведет против всей евроатлантической цивилизации. Взяла себе в союзники даже коронавирус. Оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС поймала россиян на распространении фейков о COVID-19 вроде лжи о секретных американских лабораториях на территории Украины", - напомнил Порошенко.

Лидер "Европейськой Солидарности" отметил, что тоталитарные и авторитарные режимы умеют использовать в своих интересах демократический характер соседних государств и разлагать их изнутри так, чтобы потом легче было победить.

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"Надо меньше дивизий, когда демократия дает возможность манипулировать общественным мнением в соседних странах, хвастался Гитлер своему окружению. Природа демократий, мол, такова, что они не смогут защищаться от подобных приемов. Словом, технология известна. Все новое - хорошо забытое старое. Но и мы делаем выводы из уроков истории. И я твердо убежден - победа будет за нами", - отметил Порошенко.