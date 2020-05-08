Главой Нацслужбы здоровья назначат одного из трех победителей конкурса на эту должность, - Степанов
Главой Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) назначат одного из победителей состоявшегося в прошлом году конкурса на эту должность.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"На эту должность будет назначен один из трех победителей конкурса", - сказал он на заседании комитета в пятницу вечером.
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Петр Дибров #460784
показать весь комментарий08.05.2020 21:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Саша777
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Алина Маловичко
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Valdzhu
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