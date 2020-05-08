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Новости
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Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании ее имущества

Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании ее имущества

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию, которое начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по заявлению активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сообщила она

Венедиктова также подчеркнула, что "уважает правоохранительные органы" и "не имеет сомнений в их профессиональности".

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - подчеркнула генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ проверит возможное недекларирование имущества Венедиктовой, - СМИ

Напомним, ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Ирина Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Позже руководитель Офиса Генерального прокурора заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу. Кроме того, по ее словам, квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.

Автор: 

декларация (1366) Стерненко Сергей (408) электронное декларирование (1025) НАПК (1227) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+21
Её в тюрьму надо садить, а у неё беспокойства, что могут корыто от неё отодвинуть.
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08.05.2020 21:33 Ответить
+14
если есть возможный конфликт интересов,то ей на занимаемом месте ,уже давно не место
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08.05.2020 21:35 Ответить
+11
Машина на имя жены,дача на мое имя! Ничего у тебя нет,ты голодранец!
Папанов Миронову х/ф "Берегись автомобиля"
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08.05.2020 22:01 Ответить
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Её в тюрьму надо садить, а у неё беспокойства, что могут корыто от неё отодвинуть.
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08.05.2020 21:33 Ответить
корыто важнее - в камере-люкс сидеть буИт...
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08.05.2020 21:39 Ответить
если есть возможный конфликт интересов,то ей на занимаемом месте ,уже давно не место
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08.05.2020 21:35 Ответить
В подземном переходе за 1000 грн можно хоть хубло,хоть патек,хоть ролекс купить и отдать на экспертизу, а оригинальный это время полежит в сейфе.
Это из серии как Юля с трибуны рассказывала ,что у нее часы поддельные. Такое ощущение,что приходят в парламент и сразу становятся бомжамы и нищебродами.Ни кола ни двора!
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08.05.2020 21:57 Ответить
Конфликт Возникает Там , где есть Интерес Нарушить Закон.
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08.05.2020 21:59 Ответить
Вот небритого Араамию десяток фоток разны тычут. А лапочке Венедиктовой одно и то же фото подставляют. Ну нравится она ( фотография) редактору Цензора . Что тут поделать
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08.05.2020 22:00 Ответить
Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна - Цензор.НЕТ 952
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08.05.2020 22:09 Ответить
Это редактору не понравится.
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08.05.2020 22:21 Ответить
о монгольская косметичка вспомнила о своих обязанностях...))
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08.05.2020 22:00 Ответить
жаль, что не вспомнила еще об обязанности декларировать арендуемое и используемое имущество. знатная специЯлистка в ЗеМанде профанов и аферистов, махрово-ватная...)
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08.05.2020 22:02 Ответить
Машина на имя жены,дача на мое имя! Ничего у тебя нет,ты голодранец!
Папанов Миронову х/ф "Берегись автомобиля"
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08.05.2020 22:01 Ответить
а это пофиг. по Закону эта плять обязана декларировать и чужое имущество, если арендует и использует его.
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08.05.2020 22:03 Ответить
венедиктова - дурная баба без сисек - отправиться жрать зону как только смениться власть в Украине. зеленые твари вылезли на голову нищему народу и творят что хотят.
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08.05.2020 22:03 Ответить
какая разница шта профан и экзамены провалила или настоящий юрист?
какая разница косметичка и диплом организовал папаня-хенерал или реальный специалист и настоящий диплом?

Венедіктова повідомила в НАЗК про можливий конфлікт інтересів у справі про недекларування її майна - Цензор.НЕТ 7715
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08.05.2020 22:07 Ответить
конфликт в том, что она не украинка,
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08.05.2020 22:17 Ответить
Дремучий совок, венедиктова забыла, что врать нагло нельзя, время другое, а тетка не успела перестроиться, хотя звонок уже был, не прошла аттестацию на судью, но блазень игнорировал результаты аттестации, и эта брехливая тетка решила, что ничего не изменилось, значит будет, как вчера.
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08.05.2020 22:23 Ответить
У Татьяны Черновол тоже имел место конфликт интересов с судьей Вовком И ЧТО? Вот и вЕНЕДИКТОВА пусть перетопчется со своим конфликтом интересов.
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08.05.2020 22:42 Ответить
Увольняйтесь - раз есть такой конфликт... Ибо его причина это вы...
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09.05.2020 00:56 Ответить
Да блин, украинского властного лицемерия хватит даже на Китай с избытком!
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09.05.2020 07:20 Ответить
просто(забыла )
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09.05.2020 11:23 Ответить
 
 