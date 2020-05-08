Венедиктова сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов в деле о недекларировании ее имущества

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию, которое начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по заявлению активиста Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сообщила она

Венедиктова также подчеркнула, что "уважает правоохранительные органы" и "не имеет сомнений в их профессиональности".

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", - подчеркнула генпрокурор.

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Напомним, ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении. Активист утверждает, что Ирина Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы и членство в ряде предприятий.

Позже руководитель Офиса Генерального прокурора заявила, что часы Hublot своего мужа, которые якобы имеют бриллианты и высокую стоимость, намерена отдать на экспертизу. Кроме того, по ее словам, квартира, в которой она живет с мужем, ей не принадлежит, поэтому ее и нет в декларации.