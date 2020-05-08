Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что в условиях вызванного пандемией глобального мирового кризиса Украина не может позволить себе медлить с внедрением реформ.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы 30 лет были как? Мы и так продадим свое зерно, мы и так продадим свой металл, мы и так продадим руду. Мы будем экспортировать рабочую силу и мы будем тырить. У нас всегда все будет хорошо", — рассказал Саакашвили.
Теперь, по словам чиновника, ситуация изменилась. В Украине ожидается рецессия на уровне около 10%, и благосостояние практически каждой семьи оказалось под угрозой.
"Халява закончилась. Украинская экономика не может больше выдержать груза вот этого. Те украинцы, которые составляют 80% рабочих мест — это малый и средний бизнес. Они должны быть освобождены. Сейчас главное, что нужно Украине — свобода. Свобода от всей этой армии людей, которые пьют кровь предприимчивых украинских людей последние 25-30 лет", — считает Саакашвили.
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Глава исполкома реформ рассказал, что когда привез из США в Украину 3 стула, процесс их растаможки занял 2 недели.
"В Украине каждый день — театр абсурда. Или мы это болото абсурда осушим, или осуществится мечта врага Украины, и Украины в таком виде больше не будет. Тут уже вопрос выживания. Или меняемся, или страны как таковой не будет", — заявил Саакашвили.
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Бий Каломойшу, Гудка і т.д.🤪!
ці потоки ллятимуться і ллятимуться, воно ж хворе ...
Воно яким боком до цього ?
Скільки часу ПРОЖИЛО і ПРОПРАЦЮВАЛО в Україні з 1991-го ?
Погань.
Я был в сервисном отделе Германии . Вся процедура 10 мин и нет толп.А у нас в реформированном??
Я был в земском суде земли .... Германии.10 мин и решение на руках.Нет толпы.А у нас в открытом офисе попробуйте быстро оформить пенсию или посчитать стаж.
Я Вам скажу почему так,потому что всё через жопу делается.До сих пор я знаю кучу решал которые решают вопросы побыстрее .Или может мне кто то возразит что это не так?
Не желай другому то, что может случиться с тобой.
Будь ЧЕЛОВЕКОМ, а не скотиной рогатой.
До приглашения гаера* занять пост Исполнителя Комитета реформ, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
73% лохтората застыли в тревожном ожидании, когда Мцыри приступит к работе и посадит в буцегарню, как он обещал, пана **Арсена Авакова и ***хавера Коломойского, вышлет из страны всех «барыг» и «заглушит» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
*ГАЕР. Шут в народных игрищах, который смешит людей пошлыми приемами, рожами, ломаньем; арлекин; паяц.
**«…Михаил Саакашвили заявил, что для победы над коррупцией на Украине следует осудить несколько знаковых политиков, в том числе министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом бывший президент Грузии сказал в интервью «Новой газете». Источник: https://lenta.ru/news/2016/03/24/saakashvili/ *** «Когда мы будем у власти. Что бы никто не сомневался. Коломойский будет сидеть», - заявил он. Саакашвили заявил, что у него такие связи, которые позволят достать Коломойского «и из Швейцарии, и из Малайзии»». Источник: https://lb.ua/news/2016/11/11/350508_saakashvili_poobeshchal_posadit.html
будет мокша-2
абсурд создает команда зеленского и он лично. Не будет сопли у руля, все сразу станет на места и Украина оживет.
Потом, когда мне рассказывали как там стало, я просто не могла в это поверить, ведь люди те же, а страна стала другой, я считаю лучше