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Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили

Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что в условиях вызванного пандемией глобального мирового кризиса Украина не может позволить себе медлить с внедрением реформ.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы 30 лет были как? Мы и так продадим свое зерно, мы и так продадим свой металл, мы и так продадим руду. Мы будем экспортировать рабочую силу и мы будем тырить. У нас всегда все будет хорошо", — рассказал Саакашвили.

Теперь, по словам чиновника, ситуация изменилась. В Украине ожидается рецессия на уровне около 10%, и благосостояние практически каждой семьи оказалось под угрозой.

"Халява закончилась. Украинская экономика не может больше выдержать груза вот этого. Те украинцы, которые составляют 80% рабочих мест — это малый и средний бизнес. Они должны быть освобождены. Сейчас главное, что нужно Украине — свобода. Свобода от всей этой армии людей, которые пьют кровь предприимчивых украинских людей последние 25-30 лет", — считает Саакашвили.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы. ВИДЕО

Глава исполкома реформ рассказал, что когда привез из США в Украину 3 стула, процесс их растаможки занял 2 недели.

"В Украине каждый день — театр абсурда. Или мы это болото абсурда осушим, или осуществится мечта врага Украины, и Украины в таком виде больше не будет. Тут уже вопрос выживания. Или меняемся, или страны как таковой не будет", — заявил Саакашвили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о решении Тбилиси отозвать посла из Украины: "Это ошибка грузинской стороны"

Автор: 

коррупция (8584) Саакашвили Михеил (3307) реформы (3956)


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Топ комментарии
+32
Он что, решил осушить зеленского?
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08.05.2020 21:30 Ответить
+31
Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 536
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08.05.2020 21:37 Ответить
+30
https://www.facebook.com/mason.lemberg?hc_ref=ARTcP48JDBIz5jK32eJeuF9K_9pEQ3OXtoCpapPvF425wGYrIWwi5_2VrjoCmKVi_Vw&fref=nf Mason Lemberg
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734 9 ч. · https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734#

Саакашвілі прийшов до влади в Грузії з фантастичним результатом, який не мав аналогів в демократичних країнах.
На першому терміні його президентства за нього в ПЕРШОМУ турі проголосували 96% виборців при явці 83%. Тобто, за нього проголосували 1,7 мільйона виборців з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців.
Найближчий конкурент отримав 1,5%.
Це вам не 73% в другому турі, тому що Нотердам+ і конкурент "вбив брата".
Це була реальна підтримка всієї країни.
Але крім того, це свідчення того факту, що Саакашвілі ще той розповідач казкових історій.
На другому терміні його президентства, закривши опозиційні ЗМІ і отримавши звинувачення в фальсифікаціях, Саакашвілі набрав 53% голосів при явці близькій до 50%, або 1 мільйон голосів з 3,5 мільйонів зареєстрованих виборців.
Так, я не помилився. Кількість виборців в Грузії між першими і другими виборами Саакашвілі суттєво зросло за рахунок того, що на перших виборах Саакашвілі не голосувала бунтівна Аджарія. І приборкував Аджарію не Саакашвілі, а Путін. Тобто, завдяки Путіну Саакашвілі повернув Аджарію без війни в 2004 році, вже після свого обрання.
Але якщо ти виступаєш проти цього клоуна, то путінська маріонетка - ти, а не він.
На наступних виборах кандидат від його партії набрав 22% (350 тисяч виборців), а його конкурент від правлячої нині партії 63%.
Обидва президентські терміни Саакашвілі пройшли при ПОВНІЙ підтримці парламенту. Обидва рази він мав КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ.
Роби реформи скільки хочеш, як хочеш, які хочеш.
Нині його партія в парламенті Грузії має 27 з 150 мандатів. В попередньому парламенті мала 65 з 150.
Крім побудованої прозорої будівлі поліції і кількох піар-хмарочосів в Батумі, Саакашвілі після свого президентства залишив по собі:
- Грузію, в якій в 2013 році залишались неелектризовані райони. Електроенергія в Грузію імпортувалась, до речі, з Абхазії і Саакашвілі платив за неї сепаратистам.
- Грузію з шаленим рівнем безробіття, найбільшим в Європі. І це офіційно. Неофіційне безробіття сягало до 50%, оскільки сезонні робітники безробітними не вважались. Розумієте в чому "фокус" цього "економічного дива"? Тобто, фактично, в нетуристичний і неаграрний сезон в Грузії працювали тільки бюджетники.
- Грузію, в якій мало що вироблялося, яка шалено залежить від імпорту продукції, зокрема з Росії, яка була ГОЛОВНИМ імпортером після війни. Обсяги імпорту російської продукції в Грузію часів Саакашвілі в 10 РАЗІВ перевищували обсяги експорту грузинської продукції в росію.
- Величезну проблему з біженцями, яка є актуальною і досі, через 10+ років після війни. Десятки тисяч біженців живуть в бараках. Існують.
Про відверто кримінальні дії цього таваріща я розповідати не буду, бо це окрема історія.
На жаль, нам важко оцінити життя в середньовічній Грузії часів Саакашвілі, де не було роботи, продуктів і навіть електрики (в багатьох населених пунктах), але ми вже точно можемо оцінити "головну перемогу" Саакашвілі. Це підписаний НИМ ОСОБИСТО РАЗОМ З СЕПАРАТИСТАМИ план МЕДВЄДЄВА-Саркозі (план Медведева, не Саакашвілі), згідно якого Саакашвілі узаконив російську армію на окупованих територіях Абхазії і Пд.Осетії.
А під кінець свого правління в Грузії Саакашвілі скасував візи для свнсбк, які ввів ще його попередник.
Ну а потім ви знаєте і без мене.
Чому ж багато людей мають абсолютно протилежну думку про діяння Саакашвілі і вважають його "реформатором" і навіть "антикорупціонером"? - А тому, що всю інформацію по Грузії ці люди отримували від Саакашвілі.
Тому так виходить, що "путінська маріонетка Іванішвілі" (так називає саакашвілі свого конкурента) "зливає Грузію" ото вже 8-й рік (навіть Порошенко зливав менше), отримавши безвіз, угоду про асоціацію з ЄС, суттєво зменшивши імпорт російських товарів, розвиваючи співпрацю з НАТО ітд.
Але ідіоти продовжують вірити словам цього хронічного *******.
До речі, він не тільки хронічний ******, а ще й ходяче нещастя. Все, за що він брався закінчувалося повним провалом, починаючи від шаленої довіри грузин з підтримкою 96%, втечею і арештом на Батьківщині....і закінчуючи його ділішками в Україні, де він або кидав людей, або робив все так похабно, що воно замість проплаченої зміни влади виливалося в штурми палацу Жовтневий під час дитячого концерту.
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08.05.2020 21:49 Ответить
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09.05.2020 01:07 Ответить
Какой метал? Какой зерно? Какой руда?
5 крупнейших налогоплательщиков страны: Укргазвыдобування, Нафтогаз, Укрнафта и два иностранных табачных компании.
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08.05.2020 23:38 Ответить
Надо смотреть 5 крупнейших по возмещению НДС. Вот там все бабло.
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09.05.2020 00:32 Ответить
Багато галасу даремно.
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09.05.2020 00:01 Ответить
Ого як полають дупи у любителів пуйла...Михо,хай щастить,роби свою роботу!!!
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09.05.2020 00:07 Ответить
в сенсі - смерди міха, смерди. Так же ж? Бо більше воно нічого не вміє. Ну шо ж, нюхайте.
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09.05.2020 00:28 Ответить
"В Украине каждый день - театр абсурда. Или мы это болото абсурда осушим, или осуществится мечта врага Украины, и Украины в таком виде больше не будет..."

Бий Каломойшу, Гудка і т.д.🤪!
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09.05.2020 00:16 Ответить
гидко вже дивитись на цю паскудну мордяку. Уявляєте, скільки тепер цього чувирла буде в телевізорі та в новинних стрічках! ! Вже алергію викликає саакашвіліне обдовбане рило.
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09.05.2020 00:26 Ответить
Чмырить Шмыгаля будет теперь не только Ахмет..
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09.05.2020 00:30 Ответить
Без поддержки и команды ему пи-з-дец. В Грузии все реформы провелись цепочкой по всем направлениям. И не верьте что его народ прогнал. Он уже был два срока. У нас не росия и Средняя Азия , пока не откинешься попа будет на троне.А уголовная ответственность?! 9 миллионов за 8 лет. Перелёты,встреча гостей на высшем уровне,делегации и конечно же пальто купленное где то там. Я далёк от ейфории и фанатизма, но в новейшей истории Грузии, он и его команда создали новую страну. Без воров,взяточников,продажных полицейских и бюрократии. Не думаю что в Украине он в одиночку что-то сделает. Я почти уверен что пройдёт время и Зеленского он будет ругать.И опять депортация от продажных силовиков.
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09.05.2020 02:05 Ответить
саако-каналізацію так просто і швидко не зупиниш ...
ці потоки ллятимуться і ллятимуться, воно ж хворе ...
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09.05.2020 02:14 Ответить
Ой господи.
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09.05.2020 02:17 Ответить
Зебилы сделали ставку на новое-старое лицо Саакашвили и надеются что оно спасёт их от катастрофы.
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09.05.2020 03:20 Ответить
А з якого переляку грузинський нарик так завзято отожнює себе з Україною та українцями, тим більше, вякає про =30 лет= ?
Воно яким боком до цього ?
Скільки часу ПРОЖИЛО і ПРОПРАЦЮВАЛО в Україні з 1991-го ?
Погань.
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09.05.2020 03:28 Ответить
И куда денутся "ЖАБЫ"!? Они не дадут осушить свое болото, одна большая жаба (самая главное) помнится уже выкидывала тебя с Украины, а их не меньше миллиона (а у каждой дама еще и "головастики" подрастают)!
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09.05.2020 07:29 Ответить
Этот мудозвон что-то придумает напару с дегенератом ЗЕянелохом и Украина покатится вниз еще быстрее.
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09.05.2020 07:42 Ответить
Часто бывал в Грузии последние несколько лет. К Саакашвили там отношение неоднозначное из-за его поведения в последние годы правления, но то что он упразднил бюрократию и уменьшил коррупцию это однозначно.
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09.05.2020 08:05 Ответить
Ура! Да здравствует реформатор-мелиоратор! Смерть болотным комарам!
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09.05.2020 08:19 Ответить
В Украине много сделано для человека : открытые офисы, реформированное МРЭО и ещё много чего,но...... сколько предстоит сделать.
Я был в сервисном отделе Германии . Вся процедура 10 мин и нет толп.А у нас в реформированном??
Я был в земском суде земли .... Германии.10 мин и решение на руках.Нет толпы.А у нас в открытом офисе попробуйте быстро оформить пенсию или посчитать стаж.
Я Вам скажу почему так,потому что всё через жопу делается.До сих пор я знаю кучу решал которые решают вопросы побыстрее .Или может мне кто то возразит что это не так?
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09.05.2020 08:45 Ответить
Надеюсь что в следующее свое посещение крьіши, саакашвили-карлсон оступится и @пнется на асфальт со всего размаху
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09.05.2020 09:00 Ответить
С летальньім(пля, каламбур) исходом естественно )))
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09.05.2020 09:02 Ответить
Не рой яму другому, сам в нее можешь попасть.
Не желай другому то, что может случиться с тобой.
Будь ЧЕЛОВЕКОМ, а не скотиной рогатой.
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09.05.2020 13:51 Ответить
Иди в писю, "советчик"
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09.05.2020 14:02 Ответить
Ну и не будь ЧЕЛОВЕКОМ.
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09.05.2020 17:46 Ответить
Ути-пути )))
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09.05.2020 18:31 Ответить
Весна - время посадок.
До приглашения гаера* занять пост Исполнителя Комитета реформ, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
73% лохтората застыли в тревожном ожидании, когда Мцыри приступит к работе и посадит в буцегарню, как он обещал, пана **Арсена Авакова и ***хавера Коломойского, вышлет из страны всех «барыг» и «заглушит» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
*ГАЕР. Шут в народных игрищах, который смешит людей пошлыми приемами, рожами, ломаньем; арлекин; паяц.
**«…Михаил Саакашвили заявил, что для победы над коррупцией на Украине следует осудить несколько знаковых политиков, в том числе министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом бывший президент Грузии сказал в интервью «Новой газете». Источник: https://lenta.ru/news/2016/03/24/saakashvili/ *** «Когда мы будем у власти. Что бы никто не сомневался. Коломойский будет сидеть», - заявил он. Саакашвили заявил, что у него такие связи, которые позволят достать Коломойского «и из Швейцарии, и из Малайзии»». Источник: https://lb.ua/news/2016/11/11/350508_saakashvili_poobeshchal_posadit.html
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09.05.2020 10:06 Ответить
"У меня есть знакомые очень-очень!"... ))
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09.05.2020 13:20 Ответить
чувак прав! только сушить!
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09.05.2020 11:20 Ответить
шоу продовжується.
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09.05.2020 11:52 Ответить
Три стула растамаживал 3 недели через успешно реформированную михуилом Одесскую таможню?
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09.05.2020 12:11 Ответить
чтобы иметь доступ к реформированию надо быть как минимум премьером.
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09.05.2020 14:39 Ответить
миша, без Бога ничего не осушим
будет мокша-2
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09.05.2020 12:54 Ответить
"-Ну і умний! -Аж страшно!"...(с)
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09.05.2020 14:41 Ответить
Да ужж.. кровосиси, они такие!
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09.05.2020 14:52 Ответить
"В Украине каждый день - театр абсурда. Или мы это болото абсурда осушим, или осуществится мечта врага Украины"

абсурд создает команда зеленского и он лично. Не будет сопли у руля, все сразу станет на места и Украина оживет.
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09.05.2020 15:00 Ответить
опять реформирование реформируемых реформ, эта песня хороша, начинай с начала
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09.05.2020 15:01 Ответить
Да ничего не будет! Саака, это временное явление, будет один пиар и бла, бла, бла, по разным программам, типа Шустерам.
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09.05.2020 15:28 Ответить
Ну если он осушит это зеленое болото, то будет прекрасно, но как он будет это делать и с чьей помощью? Будем посмотреть. Мне кажется, что он и трех месяцев не протянет.
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09.05.2020 15:51 Ответить
Господи, отправьте кто-нибудь его в супер реформированую им же Грузию. Чувырло-нарцисс, требует почестей и внимания, пусть там ******.вается.
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09.05.2020 16:03 Ответить
Все кто против Саакашвили корупционеры и ты тоже.Перестань воровать и полегчает.))))
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09.05.2020 21:03 Ответить
Миша!! Миша?? Миша ...
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09.05.2020 19:41 Ответить
ИНТЕРЕСНОЕ КИНО ПОЛУЧАЕТСЯ. Если осушить БОЛОТО, то где будут "харчеваться" ЗЕленые ЖАБЫ???
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09.05.2020 20:26 Ответить
Опохмелись и жабы исчезнут.))))
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09.05.2020 21:01 Ответить
Я жила в Грузии до прихода к власти Саакашвили и это был аналог Приднестровья, местами Сомали, нищета,безработица, проблемы с электроэнергией и водой( помню как еду готовили на балконе...) коррупция была на грани фантастики, беспредел в бизнесе и на дорогах
Потом, когда мне рассказывали как там стало, я просто не могла в это поверить, ведь люди те же, а страна стала другой, я считаю лучше
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09.05.2020 20:37 Ответить
А я Саакашвили доверять перестал.
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09.05.2020 21:25 Ответить
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