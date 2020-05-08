Халява закончилась. Если мы не осушим это болото абсурда - Украины не будет, - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили считает, что в условиях вызванного пандемией глобального мирового кризиса Украина не может позволить себе медлить с внедрением реформ.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы 30 лет были как? Мы и так продадим свое зерно, мы и так продадим свой металл, мы и так продадим руду. Мы будем экспортировать рабочую силу и мы будем тырить. У нас всегда все будет хорошо", — рассказал Саакашвили.

Теперь, по словам чиновника, ситуация изменилась. В Украине ожидается рецессия на уровне около 10%, и благосостояние практически каждой семьи оказалось под угрозой.

"Халява закончилась. Украинская экономика не может больше выдержать груза вот этого. Те украинцы, которые составляют 80% рабочих мест — это малый и средний бизнес. Они должны быть освобождены. Сейчас главное, что нужно Украине — свобода. Свобода от всей этой армии людей, которые пьют кровь предприимчивых украинских людей последние 25-30 лет", — считает Саакашвили.

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Глава исполкома реформ рассказал, что когда привез из США в Украину 3 стула, процесс их растаможки занял 2 недели.

"В Украине каждый день — театр абсурда. Или мы это болото абсурда осушим, или осуществится мечта врага Украины, и Украины в таком виде больше не будет. Тут уже вопрос выживания. Или меняемся, или страны как таковой не будет", — заявил Саакашвили.

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