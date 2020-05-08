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Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия

Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, -

Запуск персональной системы голосования "Рада-3", которая позволит окончательно победить кнопкодавство, тормозит расследование ГБР и нехватка денег в бюджете.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"До того, как собрался этот созыв парламента, был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить эту систему "Рада-3", которая работает в Киевсовете. И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс внедрения. Далее у нас случился секвестр бюджета. А это удовольствие из-за того, что разработчик один, и, по сути, безтендерная закупка, стоит несколько десятков миллионов гривен", — пояснил Арахамия.

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По словам главы фракции, для внедрения системы персонального голосования нужно решить оба вопроса — закончить расследование ГБР и найти деньги.

"Я думаю, что после выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", — добавил Арахамия.

Политик подчеркнул, что "такая цель есть".

Автор: 

ВР (29302) Арахамия Давид (991) кнопкодавство (102)


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Топ комментарии
+5
Это при бюджете более 2 миллиардов гривен...
Позорище.
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08.05.2020 21:46 Ответить
+4
Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.
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08.05.2020 21:47 Ответить
+4
нема політичної волі
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08.05.2020 22:10 Ответить
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08.05.2020 21:43 Ответить
це нада 100500 лярдів йєвро!!!
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08.05.2020 22:18 Ответить
Это при бюджете более 2 миллиардов гривен...
Позорище.
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08.05.2020 21:46 Ответить
в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом!
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08.05.2020 22:17 Ответить
Это при том, что ГБР их, это тупая отмазка. Бюджет они находят для идиотских миллионных премий засратой жизнью Укрзализныци , но не для совершенно возможной процедуре с их местным ВРУ бюджетом, это просто отмазка.
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08.05.2020 22:18 Ответить
Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами!
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08.05.2020 22:25 Ответить
Зря, если гражданин страны не лезет в дела тех, кого выбрали (даже если и хер знает кого), то они, кого выбрали, расслабляются и начинают буквально лесть тебе на шею, по этому, "надо, Федя, надо". Если закрыть глаза, то мы окажемся самыми счастливыми телятами на фермерской бойне.
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08.05.2020 22:44 Ответить
Трактирщику Паливцу это не помогло...
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08.05.2020 22:54 Ответить
Система голосования в Верховной Раде с использованием сенсорной кнопки готова к эксплуатации, заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и подчеркивает, что ее применение будет зависеть от политической воли нового руководства.
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08.05.2020 21:47 Ответить
Таких систем -- пропасть.
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08.05.2020 21:58 Ответить
Все было готово, НО был дан приказ зюЗЕй ГБР открыть очередное тупое дело и застопорить внедрение этой системы))) Все просто!
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08.05.2020 22:37 Ответить
Там, говорят, народу много было, сударь.
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08.05.2020 22:00 Ответить
Агрохимия - тупое зеленое быдло.
Сканеры поставить, провода проложить и ПО настроить?
1 Месяц, 4 человека и их месячная зарплата. Агрохимия - не хочет...
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08.05.2020 21:50 Ответить
У него, дескать, штаны спадают.
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08.05.2020 22:16 Ответить
Знаете в чем наша беда?
В том шо такие араХАМии могут высрать вот такое и не быть вышвырнутыми в тот же день в мусорный контейнер и отправлены на родину:
Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5300
Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 60
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08.05.2020 21:50 Ответить
нас это не касается. Не про нас это писано.
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08.05.2020 22:28 Ответить
Держитесь там.
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08.05.2020 21:50 Ответить
Ум хорошо -- два лучше. Один присоветует одно, другой -- другое, "и путь открыт к успехам"
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08.05.2020 22:11 Ответить
А в смартфоне програмку надо,чтоб депутаты могли не напрягаясь голосовать хоть лежа на пляже,очень удобно.
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08.05.2020 21:53 Ответить
Что вы на это скажете?
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08.05.2020 22:24 Ответить
Тут уже говорить нет смысла,всем все и так ясно,пора действовать.
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08.05.2020 22:27 Ответить
Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?
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08.05.2020 22:30 Ответить
Порошенко виноват . Слуги робеют это озвучить . Как бл.дей из сессионного зала вызывать , то это для них раз плюнуть / на народ разумеется / а сказать что во всех их зашкварах Порошенко виноват то ссутся . Зеленые опарыши от Зезе - ни ума , ни смелости .
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08.05.2020 21:53 Ответить
Все дело в том, как до него добраться.
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08.05.2020 21:59 Ответить
А в том то и дело что никак ! Муха Зезе и ее опарыши НИКАК не могут добраться до Пороха .
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08.05.2020 22:04 Ответить
Вот и верьте после этого людям!
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08.05.2020 22:12 Ответить
нема політичної волі
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08.05.2020 22:10 Ответить
У него, у старика-то, много врагов
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08.05.2020 22:13 Ответить
Ск. же вам надо денег, молодая поросль, мажоры, рожденные с золотой ложкой во рту?
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08.05.2020 22:12 Ответить
им даже государственная прокуратура не поможет
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08.05.2020 22:15 Ответить
та поставте кнопку в розрив слєва від табла - обидві руки задіяні - за сусіда буде складно натиснути
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08.05.2020 22:13 Ответить
В Киевраде элементарно сделали, а в ВР "не можливо"!? - не хотят работать!
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08.05.2020 22:15 Ответить
А всему этому цена -- дерьмо!
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08.05.2020 22:22 Ответить
затрат - 450 кнопок і 450 світлодіодів для індикації включення. Кнопки по три гривні, діоди - копійки
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08.05.2020 22:15 Ответить
Это делается чрезвычайно быстро
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08.05.2020 22:20 Ответить
а чого ж роками не роБлять?
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08.05.2020 22:22 Ответить
ЗЕбилы разгребли "завалы" после Пороха...Держитесь и хорошего вам настроения...
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08.05.2020 22:16 Ответить
Нынче честных людей мало
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08.05.2020 22:19 Ответить
Так точно,кэп !!!!
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08.05.2020 22:21 Ответить
їх вопше нема
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08.05.2020 22:23 Ответить
Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7176
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08.05.2020 22:26 Ответить
Ну, разве это не так?
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08.05.2020 22:35 Ответить
тем более среди слуг народа...
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08.05.2020 22:23 Ответить
Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью,
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08.05.2020 22:33 Ответить
Систему персонального голосування в Раді не можуть ввести через розслідування ДБР і нестачу грошей, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2575
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08.05.2020 22:43 Ответить
заніматєльная кніжка. С прімєрамі
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08.05.2020 22:47 Ответить
Начали с денег в казне !
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08.05.2020 22:27 Ответить
должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
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08.05.2020 22:32 Ответить
Нехватка денег, - меньше воруйте и зарплаты свои космические урежьте, вот тогда и будут вам деньги.
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08.05.2020 22:21 Ответить
Нынче вмешиваться в такие дела -- того и гляди сломаешь себе шею.
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08.05.2020 22:26 Ответить
Плохому танцору (Арахамии) яйца мешают
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08.05.2020 22:27 Ответить
Вы справедливо изволили заметить
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08.05.2020 22:29 Ответить
плохійє танцори ночью нарасхват
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08.05.2020 22:44 Ответить
😂
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08.05.2020 22:49 Ответить
Плохим танцорам-фаберже мешают.
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09.05.2020 00:38 Ответить
"
08.05.20 21:39 Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия..."

Було б бажання, а шнурок і гіляка для москаля завжди знайдуться😜!
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09.05.2020 01:36 Ответить
сколько еще бабла надо этим ссыкунам народным, уже все края потеряли не придумают как народу лапши навешать, просто берете и вводите свою зраду, работать надо а не трындеть, достали уже
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09.05.2020 14:55 Ответить
навіть не розумію на кого ця відмазка (відписка) взагалі розрахована? Вищому органу народної влади заважають і блокують ДБР та Київська рада?
Це - шедевр! читата: "И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс" Источник: https://censor.net/n3194450

Але одне він відверто вказав, щоб бути чесним депутатам заважає брак коштів!

Вірю, що коли вони владнають свої справи та ліквідують свою персональну "бідність" - можна буде знову , цитата: цілитися, решабельначати...
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10.05.2020 11:53 Ответить
 
 