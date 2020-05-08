Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия

Запуск персональной системы голосования "Рада-3", которая позволит окончательно победить кнопкодавство, тормозит расследование ГБР и нехватка денег в бюджете.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"До того, как собрался этот созыв парламента, был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить эту систему "Рада-3", которая работает в Киевсовете. И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс внедрения. Далее у нас случился секвестр бюджета. А это удовольствие из-за того, что разработчик один, и, по сути, безтендерная закупка, стоит несколько десятков миллионов гривен", — пояснил Арахамия.

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По словам главы фракции, для внедрения системы персонального голосования нужно решить оба вопроса — закончить расследование ГБР и найти деньги.

"Я думаю, что после выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", — добавил Арахамия.

Политик подчеркнул, что "такая цель есть".