Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия
Запуск персональной системы голосования "Рада-3", которая позволит окончательно победить кнопкодавство, тормозит расследование ГБР и нехватка денег в бюджете.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"До того, как собрался этот созыв парламента, был большой рейд ГБР, когда попытались внедрить эту систему "Рада-3", которая работает в Киевсовете. И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс внедрения. Далее у нас случился секвестр бюджета. А это удовольствие из-за того, что разработчик один, и, по сути, безтендерная закупка, стоит несколько десятков миллионов гривен", — пояснил Арахамия.
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По словам главы фракции, для внедрения системы персонального голосования нужно решить оба вопроса — закончить расследование ГБР и найти деньги.
"Я думаю, что после выхода из карантина это довольно решабельный вопрос", — добавил Арахамия.
Политик подчеркнул, что "такая цель есть".
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Позорище.
Сканеры поставить, провода проложить и ПО настроить?
1 Месяц, 4 человека и их месячная зарплата. Агрохимия - не хочет...
В том шо такие араХАМии могут высрать вот такое и не быть вышвырнутыми в тот же день в мусорный контейнер и отправлены на родину:
08.05.20 21:39 Систему персонального голосования в Раде не могут ввести из-за расследования ГБР и нехватки денег, - "слуга народа" Арахамия..."
Було б бажання, а шнурок і гіляка для москаля завжди знайдуться😜!
Це - шедевр! читата: "И они, условно, законодательно заблокировали этот процесс" Источник: https://censor.net/n3194450
Але одне він відверто вказав, щоб бути чесним депутатам заважає брак коштів!
Вірю, що коли вони владнають свої справи та ліквідують свою персональну "бідність" - можна буде знову , цитата: цілитися, решабельначати...