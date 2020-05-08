Доклад главы НБУ на внеочередном заседании Рады будет заслушан для парламентского контроля, – "слуга народа" Корниенко

Доклад главы Национального банка Украины на внеочередном заседании Верховной Рады – это парламентский контроль, речь не идет о кадровых вопросах.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается кадровых моментов - такие предложения еще не поступали. Это такие рабочие процессы – осуществление парламентского контроля", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что речь идет о разговоре с руководством Национального банка в контексте экономической ситуации, которая складывается в настоящее время в Украине. Народные депутаты хотят услышать, "как действовал Национальный банк, когда начинался этот коронавирусный эффект для экономики… и конечно, послушать планы Национального банка, как он собирается дальше проводить свою политику, потому что нас ожидает выход из этого экономического кризиса, из карантина".

Корниенко подчеркнул, что никто не собирается влиять на политику независимого регулятора.

Также читайте: ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак

Напрминаем, в повестке дня внеочередного заседания Рады 13 мая – доклад главы Национального банка Якова Смолия.