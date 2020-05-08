Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

"За банковский закон хватает голосов в зале" , - сказал Корниенко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта "собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250" (для принятия законопроекта необходимо минимум 226 голосов "за").

При этом Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.

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Народный депутат подчеркнул, что уже в среду на внеочередном заседании Рады "будет поставлена точка в этой истории".

Однако Корниенко прогнозирует, что "оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

Как сообщалось, на внеочередном пленарном заседании 13 мая народные депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

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