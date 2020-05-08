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Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко

Рада примет

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

"За банковский закон хватает голосов в зале" , - сказал Корниенко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он напомнил, что первое чтение и принятие особой процедуры по новым изменениям в регламент для второго чтения законопроекта "собрали достаточное количество голосов, с запасом, около 250" (для принятия законопроекта необходимо минимум 226 голосов "за").

При этом Корниенко отметил, что не все депутаты монобольшинства поддерживают этот законопроект.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 13 мая: ожидается рассмотрение законопроекта о банках

Народный депутат подчеркнул, что уже в среду на внеочередном заседании Рады "будет поставлена точка в этой истории".

Однако Корниенко прогнозирует, что "оппоненты попробуют внести постановления, которые блокируют подписание законопроекта", однако международные партнеры Украины воспримут сам факт результативного голосования.

Как сообщалось, на внеочередном пленарном заседании 13 мая народные депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко

Автор: 

банки (1938) ВР (29302) законопроект (3237) Коломойский Игорь (1793) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+2
Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1793
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08.05.2020 22:28 Ответить
+2
за рік довели країну до такого стану що вона залежить від одного олігарха і покидьків зі слуги урода (я не порохобот)
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08.05.2020 22:35 Ответить
+1
це ганьба
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08.05.2020 22:28 Ответить
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Че,внатуре???
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08.05.2020 22:20 Ответить
Порохоботи, це що, перемога чи зрада?
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08.05.2020 22:23 Ответить
це ганьба
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08.05.2020 22:28 Ответить


Чому?
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08.05.2020 22:31 Ответить
за рік довели країну до такого стану що вона залежить від одного олігарха і покидьків зі слуги урода (я не порохобот)
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08.05.2020 22:35 Ответить
Не годуйте троля.
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09.05.2020 00:26 Ответить
тому що
1) як ви його приймаєте через "не хочу і не можу"
2) МВФ і Захід уже давним-давно бажання повернуті реформи "взад",
тому і змінив статус угоди
3) ви, зелені і Ко, якщо й приймете, то через невеликий відрізок часу його ж і відміните в українських судах, як тільки отримаєте перший транш.
итд
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08.05.2020 23:54 Ответить
Він не зелений. Він лахтинський. Не годуйте його.
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09.05.2020 00:27 Ответить
Довбень. Это потерянные деньги для бюджета, и как следствие твои потери. Что для тебя есть впустую потраченные твои деньги? Ответь на вопрос, тогда поймешь.
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08.05.2020 22:31 Ответить
Про що мова?
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08.05.2020 22:32 Ответить
Например, программа МВФ, которая теперь предлагается Украине на порядок хуже и меньше, чем та, что была. Это ухудшение напрямую связано с играми, которые затеяли эти "правители" в принятии законов про банки, и попытками отменить закон о мед. реформе. Банковский закон можно было принять уже давно, в целом и не играться в эти игры. Это только один из многих пунктов. Но и это будет исчисляться миллиардами. Догадайся, кто прямо или косвенно будет расплачиваться за эту "перемогу".
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08.05.2020 22:38 Ответить
Ну вот не было бы Коломойского---вообще---изначально. Ну о чём бы мы волновались, обсуждали, рыгали-падали с обрыва? Вот скука бы была. Да сколько же можно воду в ступе толочь!?
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08.05.2020 22:28 Ответить
Рада примет "антиКоломойский" закон про банки 13 мая, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1793
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08.05.2020 22:28 Ответить
Не катит, не убедил!
Сороса покажи и международный капитал.
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08.05.2020 22:41 Ответить
Умный татарин повысит тарифы и поделится денежками с депутатами.
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08.05.2020 22:32 Ответить
А МВФ денег даст, за что слуги жить будете?
Ведь оголодавший народ может последнее забрать может. Читайте историю панове-господа. Жизни лишались за меньшее в начале прошлого века.
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08.05.2020 22:40 Ответить
народ очень ждёт "закон про банки" патамушта надо уже закатывать "зелёных огурцов"
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08.05.2020 23:14 Ответить
Прийме, якщо ***** (Кало-Зеля) дозволить, а так лише буде насміхатися .
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08.05.2020 23:36 Ответить
 
 