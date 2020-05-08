Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак

Вернувшийся из Италии украинский врач-хирург Юрий Сак рассказал, как его итальянские коллеги ведут себя в условиях пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы спросили, изменилась ли у вас зарплата из-за коронавируса. Они сказали: да, изменилась. Она изменилась в сторону уменьшения. Нам было интересно, почему. Они говорят, потому что зарплата врача в Италии зависит от работы врача в госпитале и от консультаций вне госпиталя. И вот эти консультации в период эпидемии отпали. И зарплата врача уменьшилась", — рассказал Сак.

По словам хирурга, при этом врачи и медсестры не увольняются, невзирая на угрозу заразиться коронавирусом и умереть.

"Ни один не уволился и ни один никуда не перевелся. Они очень сплочены, они очень дорожат местом, где они работают", — сказал хирург.

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Сак добавил, что в отель, в котором они жили, начали заселяться итальянские врачи и медсестры. Таким образом они пытались защитить свои семьи, не возвращаясь домой и не подвергая близких риску заразиться.