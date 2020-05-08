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Новости Коронавирус и карантин
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Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак

Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак

Вернувшийся из Италии украинский врач-хирург Юрий Сак рассказал, как его итальянские коллеги ведут себя в условиях пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы спросили, изменилась ли у вас зарплата из-за коронавируса. Они сказали: да, изменилась. Она изменилась в сторону уменьшения. Нам было интересно, почему. Они говорят, потому что зарплата врача в Италии зависит от работы врача в госпитале и от консультаций вне госпиталя. И вот эти консультации в период эпидемии отпали. И зарплата врача уменьшилась", — рассказал Сак.

По словам хирурга, при этом врачи и медсестры не увольняются, невзирая на угрозу заразиться коронавирусом и умереть.

"Ни один не уволился и ни один никуда не перевелся. Они очень сплочены, они очень дорожат местом, где они работают", — сказал хирург.

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Сак добавил, что в отель, в котором они жили, начали заселяться итальянские врачи и медсестры. Таким образом они пытались защитить свои семьи, не возвращаясь домой и не подвергая близких риску заразиться.

Автор: 

Италия (1657) карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Я думаю, врачи в Украине будут не против, если им снизят зарплаты до уровня врачей Италии...
Сомневаюсь чтобы после этого люди начали увольняться.
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08.05.2020 22:57 Ответить
+9
Сак Юрий Анатольевич
Уролог

Стаж 11 лет

Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:51 Ответить
+9
не смеши Сак , дочка под Киевом работает в больнице ! зарплата врач 3800 грязными ! Уже 2 месяца за свой счёт дома сидит . Итальянцы тоже 140 евро получают ?
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08.05.2020 22:51 Ответить
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Ну в Италии идут в доктора по призванию, а у нас потому что родители запихнули.
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08.05.2020 22:34 Ответить
Там по призванию за 8-12 к евро,тут родители запихнули шоб цука получал 6 к гривен в месяц
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08.05.2020 23:45 Ответить
Запихнули или нет, но то, что платят нашим медикам зарплатой назвать стыдно, это гроши на выживание.
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08.05.2020 23:47 Ответить
Там по призванию минимум за 8-12к евро в месяц, тут родители запхали , шоб получал 6 к гривен и сгорел сам светя другим.
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08.05.2020 23:49 Ответить
Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак

Херня. Полумеры. Нашим вообще платить перестали.
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08.05.2020 22:35 Ответить
Дайте йому 1000 грн в місяць,нехай не гавкає.
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08.05.2020 22:35 Ответить
Там медики переселились в отель, чтобы не заразить своих родных дома, у нас живут на работе что бы не выгнали семью из общежития соседи, узнав что контактировал с больным на коронавирус
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08.05.2020 23:52 Ответить
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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08.05.2020 22:38 Ответить
Ещё один разгонятель вирусуобесия! И откуда же вы, падлы, всё лезете!

Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак - Цензор.НЕТ 5653
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08.05.2020 22:40 Ответить
Разбойник требует: кошелек или жизнь. Врач отнимает и кошелек и жизнь.
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08.05.2020 22:41 Ответить
все через те. що лікарі в Італії працють не заради грошви в карманах (як авакян), я а заради людей
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08.05.2020 22:44 Ответить
Хочу Вам заметить, что працюють запалы людей за приличную зарплату!
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08.05.2020 23:53 Ответить
Да что вы говорите) они работают
просто за еду).
Правда в том .что меня соседка (фельдшер на скорой) уволилась в прошлом году и уехала сиделкой в Италию в семью мед . работников. Вот такая вот правда.
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09.05.2020 08:10 Ответить
Грузчики там тоже получают больше.Каков уровень экономики,такие и зарплаты.
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09.05.2020 09:41 Ответить
А реальні цифри?
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08.05.2020 22:48 Ответить
Сак Юрий Анатольевич
Уролог

Стаж 11 лет

Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика

Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
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08.05.2020 22:51 Ответить
Він там медсестрам великі і малі губи випалювачем "окультурівал"- хірург пісьолог млядь,У нас головний вірусоЛох-************ сабакян бе-бе-бе ,до речі!
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08.05.2020 22:57 Ответить
не смеши Сак , дочка под Киевом работает в больнице ! зарплата врач 3800 грязными ! Уже 2 месяца за свой счёт дома сидит . Итальянцы тоже 140 евро получают ?
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08.05.2020 22:51 Ответить
В Италию ехал уролог, вернулся пропагандон.
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08.05.2020 23:20 Ответить
консультации yжe пpoвoдятcя c 04.05.2020.
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08.05.2020 22:51 Ответить
новость из серии сак сказал - не верю
он так и нашим намекает - работайте мол без денег , троянский звиздун , интересно он сам будет работать без бабок ( на минималку 3800 ) пару месяцев , нет не будет , бо не бенз
не хватит
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08.05.2020 22:53 Ответить
Он не намекает,его спросили он ответил.
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09.05.2020 09:44 Ответить
Тому що протягом життя 3000$ в місяць, і місяць 2700$
це щось одне

А все життя 250 $ в місяць це зовсім інше

Тому і НЕ оприлюднені цифри
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08.05.2020 22:54 Ответить
рaботающиe c COVID19 пoлyчaют + 200 - 300% €.
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08.05.2020 22:56 Ответить
Я думаю, врачи в Украине будут не против, если им снизят зарплаты до уровня врачей Италии...
Сомневаюсь чтобы после этого люди начали увольняться.
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08.05.2020 22:57 Ответить
А с чего тебя в Италию потянуло?
Ты же вроде бы не военный, а значит в приказном порядке никто тебя не может никуда отправить.
Работал бы в Украине, за украинскую зарплату и все бы было ок.
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08.05.2020 23:05 Ответить
Мабуть Юрій Сак, порівнюючи зарплату, мотивацію працювати...італійських та українських лікарів, тролить МОЗ та українських читачів😊 Зрозуміло, що в Італії не будуть працювати за такі копійки, а після погроз провести "реформи" і звільнити 50 тисяч медиків не мали би зовсім лікарів!
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08.05.2020 23:10 Ответить
Тут трохи треба знати мед.систему Італії.В державній лікарні медики отримують невелику зарплату.Але в державній лікарні вони мають забезпечений соц.пакет і вони роблять собі репутацію.Плюс набивають собі клієнтуру.Маючи за собою таку підтримку,державний лікар відкриває свій приватний кабінет.В державній лікарні все безплатно,тому що всі італійці платять мед.страхівку.Але в державній лікарні є поняття черги.Навіть,таке елементарне,як зробити рентген можна чекати місяцями.А в приватній клініці,черг нема.Дзвониш,записуєшся,приймають швиденько,але за все платиш.Той самий хірург,який працює в державній лікарні прийме тебе в січні,аналізи тобі назначить на червень,а прооперує тебе в листопаді.Все безплатно для хворого,головне мати здоров'я чекати.Якщо чекати не хочеться йдеш до цього хірурга в його приватний кабінет і там всі процедури робляться надзвичайно швидко.Головне мати гроші.Для прикладу,поміняти кульшовий суглоб в держаній клініці треба чекати рік-півтора.Але-безплатно.В приватній-за тебе візьмуться зразу,але заплатиш 20тис.євро.
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08.05.2020 23:12 Ответить
он воно шо! Ще ті лукавці
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09.05.2020 02:02 Ответить
Цифру забули озвучити... Цифру...
А то зарплата журналіста в Україні більша ніж у журналіста в Італії...
А лікаря, навпаки... У зв'язку з цим і проблеми...
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08.05.2020 23:22 Ответить
Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали... Сколько, почему он не озвучивает, ведь спрашивал же?

Упали зарплаты врачей Италии с 5 тыс. евро до 4 тысяч, или с 8 тыс. евро до 6 тысяч... или сколько?
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08.05.2020 23:29 Ответить
С12000 до 11789))), + из-за коронавируса они не смогут приватно консультировать а это от 5 до 10 к евро
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08.05.2020 23:58 Ответить
Деньги, денюжки, деньжищи... Дайте денег, денег дайте! Тьфу, бл#.
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08.05.2020 23:40 Ответить
В Италии есть куда падать зарплатам, а у наших медиков уже некуда, и так нищие. Сравнил, блин, хрен с редькой! Он что забыл какую зарплату здесь получал? Так пусть бы озвучил и сравнил из "упавшие" зарплаты, с нашими типа "повышенными", на которые и одному прожить проблемно, не то что детей содержать.
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08.05.2020 23:45 Ответить
зарплаты врачиков должны расти,
а не увольняются по нескольким причинам - первая и
главная - уволишься? - за тебя твои билы никто платить не будет.
вторая - мизерный процент патриотов-врачей-медсестер и медбратьев
перед которыми я склоняю голову...
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08.05.2020 23:46 Ответить
Ні один лікар в Італії не звільниться з державної лікарні і не піде на вільний хліб.Це треба бути професором Оксфорду із світовим ім'ям.Державна лікарня платить відносно не багато,але вона забезпечує стабільною ліцензією практикуючого лікаря.Без такої,якщо ти не професор з Оксворду із світовим ім'ям,ти будеш все доказувати,що ти не шарлатан.Плюс,лікар також,як і всі смертні складається із костей і м'яса.Тож,якщо щось із лікарем станеться,то держава йому гарантує всі соц.забезпечення і пенсію.Якщо,лікар на державу не працює,то ці всі нюанси він буде оплачувати сам.
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08.05.2020 23:47 Ответить
Не порівнюйте ж з пальцем. Будьте так ласкаві.😕
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09.05.2020 00:00 Ответить
НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЯТЬ ПРОСТЫХ ДОКТОРОВ В СОЦОБЪЕДИНЕНИЯ, А В ЭЛИТНЫХ КЛИНИКАХ ИХ ЛИКВИДИРОВАТЬ !!!
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09.05.2020 00:35 Ответить
Зарплата лікаря початківця,такого тільки після науки і зовсім без практики,становить 45тис.євро в рік.Як тільки він чогось навчився і трохи проробив,його зарплата вже буде-75000 євро в рік.А якщо ж він зробився блискучим спеціалістом,то зарплата його вискочить до 300 000єврів за той ж таки рік.І це все в італійській державній лікарні.
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09.05.2020 00:42 Ответить
сак огрёб суточных и решил местных лохов/докторов , как барин с деньгами ,
жисти поучить, мол зеленский с ярмаком 300 гривасов подкинули, не гавкайте
...
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09.05.2020 02:27 Ответить
Во первых нужно разделять врачей в Европе ,на две категории.Врачи общей практики и врачи специалисты.Разные ,ну очень разные зарплаты.У первых 2500 - 3000 евро в месяц.У вторых 4500 -6000 евро в месяц.+ дежурства 400 х 4 = 1600 (это минимум) + консультации 200 х 15 = 3000 итого около10 000 евро в месяц получает спец.Сейчас косультаций нет (официальных).
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09.05.2020 08:25 Ответить
Как же далеко нам еще до Италии,чтобы в период ,когда твоя зарплата упала позволить себе снять номер в отеле,чтобы не жить в своем доме...
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09.05.2020 09:16 Ответить
 
 