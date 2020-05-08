Зарплаты врачей в Италии из-за коронавируса упали, но никто не увольняется, - хирург Сак
Вернувшийся из Италии украинский врач-хирург Юрий Сак рассказал, как его итальянские коллеги ведут себя в условиях пандемии коронавируса.
Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы спросили, изменилась ли у вас зарплата из-за коронавируса. Они сказали: да, изменилась. Она изменилась в сторону уменьшения. Нам было интересно, почему. Они говорят, потому что зарплата врача в Италии зависит от работы врача в госпитале и от консультаций вне госпиталя. И вот эти консультации в период эпидемии отпали. И зарплата врача уменьшилась", — рассказал Сак.
По словам хирурга, при этом врачи и медсестры не увольняются, невзирая на угрозу заразиться коронавирусом и умереть.
"Ни один не уволился и ни один никуда не перевелся. Они очень сплочены, они очень дорожат местом, где они работают", — сказал хирург.
Читайте также: Вернувшийся из Италии хирург Сак: в Украине очень мягкий карантин
Сак добавил, что в отель, в котором они жили, начали заселяться итальянские врачи и медсестры. Таким образом они пытались защитить свои семьи, не возвращаясь домой и не подвергая близких риску заразиться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Херня. Полумеры. Нашим вообще платить перестали.
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
просто за еду).
Правда в том .что меня соседка (фельдшер на скорой) уволилась в прошлом году и уехала сиделкой в Италию в семью мед . работников. Вот такая вот правда.
Уролог
Стаж 11 лет
Окончил(-а):
2006 г. - закончил Национальный медицинский университет , специальность "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации:
2008 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика2012 г. - сертификат специалиста по специальности "Урология" при НМАПО им. П.Л.Шупика
Уролог рассказывает о том, какой должен быть карантин при вирусной эпидемии
он так и нашим намекает - работайте мол без денег , троянский звиздун , интересно он сам будет работать без бабок ( на минималку 3800 ) пару месяцев , нет не будет , бо не бенз
не хватит
це щось одне
А все життя 250 $ в місяць це зовсім інше
Тому і НЕ оприлюднені цифри
Сомневаюсь чтобы после этого люди начали увольняться.
Ты же вроде бы не военный, а значит в приказном порядке никто тебя не может никуда отправить.
Работал бы в Украине, за украинскую зарплату и все бы было ок.
А то зарплата журналіста в Україні більша ніж у журналіста в Італії...
А лікаря, навпаки... У зв'язку з цим і проблеми...
Упали зарплаты врачей Италии с 5 тыс. евро до 4 тысяч, или с 8 тыс. евро до 6 тысяч... или сколько?
а не увольняются по нескольким причинам - первая и
главная - уволишься? - за тебя твои билы никто платить не будет.
вторая - мизерный процент патриотов-врачей-медсестер и медбратьев
перед которыми я склоняю голову...
жисти поучить, мол зеленский с ярмаком 300 гривасов подкинули, не гавкайте
...