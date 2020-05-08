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Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко

Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер

Лидер фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким видит празднование 9 мая.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко считает, что 9 мая не следует устраивать военных парадов. По его мнению, в этот день президент страны должен быть со своими ветеранами и со своими военнослужащими.

"Потому что война для Украины, к сожалению, не прекращена. И отдать дань украинским военным, которые сейчас защищают государство, суверенитет, территориальную целостность, украинскую землю и украинский народ - это там, где должен быть президент. И я надеюсь, что завтра он там будет", — сказал Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" назвал 8 мая, день памяти и примирения, днем не просто победы в войне, а победы над войной.

"И в этом отличие парада в Москве, где половина автомобилей ездит не просто с колорадскими лентами, а надписи на машинах "можем повторить". И Украина, которая исповедует европейские традиции, и наш слоган — никогда снова. Это 2 мира", — сказал он.

Автор: 

День Победы (1231) Зеленский Владимир (21090) Порошенко Петр (19629)


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Топ комментарии
+44
Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко - Цензор.НЕТ 8352
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08.05.2020 23:27 Ответить
+42
Зеговнокомандующий боится своих военных.
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08.05.2020 23:26 Ответить
+38
Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко

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Це з ким? З сівухой і юзіком?
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08.05.2020 23:24 Ответить
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А что за праздник 9 мая?
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09.05.2020 08:52 Ответить
Скломия..))
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09.05.2020 08:54 Ответить
А может день 300летия гранённого стакана?
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09.05.2020 08:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dr3R6QzIGzU СИМВОЛ ВРАНЬЯ И ПОЗОРА
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09.05.2020 08:56 Ответить
А может день рузьге *********?
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09.05.2020 08:58 Ответить
Зеленський у День перемоги має бути зі своїми військовими, - лідер "ЄС" Порошенко - Цензор.НЕТ 7079
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09.05.2020 08:59 Ответить
І атомної бомби не треба для "перемоги".
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09.05.2020 09:02 Ответить
Петька, вимагати будеш у Марини, щоб борщу добавила )))
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09.05.2020 09:05 Ответить
да Зеленский должен быть!))!а ты барыга-вор должен быть в тюрьме!!!должен быть и вот все!!вместе с раковой опухолью Украины бандитом и мошенником ахметовым!!!
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09.05.2020 09:13 Ответить
и вот все! - а по закону, или по беспределу?
По закону, сколько не роют против него, а найти не могут.... Он чист перед законом, получается?
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09.05.2020 13:55 Ответить
Петя продолжает пыжиться и корчить из себя охрененного патриота, а рейтинг всё равно выше 10% не поднимается. Как так-то ?!
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09.05.2020 09:31 Ответить
И 10% для барыги многовато
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09.05.2020 09:34 Ответить
Если Порошенко так считает, то Зеленскому, по уму, надо поступать наоборот!
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09.05.2020 09:32 Ответить
Всем кварталом 95 на передовой с гастролями.
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09.05.2020 09:38 Ответить
На День Независимости тоже не надо было устраивать парад. Притом, что воины просили о помощи из-за котла на Донбассе, но Порошенко устроил парад в Киеве и ему было не до помощи.
Погибло много наших солдатов. У Порошенко есть хоть какие-то угрызения совести?
И вот теперь этот человек всех поучает, как именно надо себя вести.
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09.05.2020 10:25 Ответить
Вот такая у нас свобода слова: на этом сайте в основном все или в спаме или в бане.
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09.05.2020 10:46 Ответить
Этот сайт с недавних пор является филиалом пресслужбы Петра. Если бы "комерческие статьи" по типу этой не маскировали под новости, а честно обозначали в ленте словом "реклама", было бы не на столько противно. А так выходит типичная пропаганда кремлёвского пошиба.
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09.05.2020 13:31 Ответить
В чем ремлёвский пошиб в статьях, где упоминается Порошенко? Например?...
А если примера нет, то это просто по инерции так, старые травмы?...
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09.05.2020 13:58 Ответить
слезу пусти ЗЕбуин...!
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09.05.2020 16:52 Ответить
некогда, Петр Алексеевич, некогда - видосик нужно записывать!
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09.05.2020 10:47 Ответить
А сивочола мразота повинна ховати гроші по офшорах під час котлів. Так?
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09.05.2020 11:16 Ответить
Модератор, не надоело банить? Народную любовь к заказчику всё равно не скрыть.)) 15% на 85% слишком уж большой дисбаланс.
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09.05.2020 13:34 Ответить
Здесь модераторы форумчане. Поэтому это наверное это один из немногих сайтов, где не приживается роssийско коричневая путинская чума. Так шо звиняйте - водки нет!
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09.05.2020 13:52 Ответить
У тебя нет ли диссонанса, что нынешняя власть уже год не может доказать, что "мародер" - мародер?
Чем ты это объясняешь?
И не логичнее ли было бы принять, что "мародер" - не мародер, и что тебя обманули с этим?
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09.05.2020 16:48 Ответить
Народную любовь к заказчику - это к кому?
15% на 85% слишком уж большой дисбаланс - ты имел в виду, 45 лайков под этой статьей? Это не 85% от среднего к-ва лайков под статьями на цензоре, но все же немало.
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09.05.2020 13:53 Ответить
Советчик хренов!!!
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09.05.2020 13:34 Ответить
С каких пор ВСУ начали принадлежать какому-то из президентов?
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09.05.2020 18:17 Ответить
як тiльки вicлюк прийшов до влади, кудись щезли грошi...ранiше їх крали, але грошi були, зараз не крадуть, але їх немає...як так може бути? хто знає, панове?
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09.05.2020 22:38 Ответить
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