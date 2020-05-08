Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко

Лидер фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким видит празднование 9 мая.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко считает, что 9 мая не следует устраивать военных парадов. По его мнению, в этот день президент страны должен быть со своими ветеранами и со своими военнослужащими.

"Потому что война для Украины, к сожалению, не прекращена. И отдать дань украинским военным, которые сейчас защищают государство, суверенитет, территориальную целостность, украинскую землю и украинский народ - это там, где должен быть президент. И я надеюсь, что завтра он там будет", — сказал Порошенко.

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Лидер "ЕС" назвал 8 мая, день памяти и примирения, днем не просто победы в войне, а победы над войной.

"И в этом отличие парада в Москве, где половина автомобилей ездит не просто с колорадскими лентами, а надписи на машинах "можем повторить". И Украина, которая исповедует европейские традиции, и наш слоган — никогда снова. Это 2 мира", — сказал он.