Зеленский в День победы должен быть со своими военными, - лидер "ЕС" Порошенко
Лидер фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, каким видит празднование 9 мая.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Порошенко считает, что 9 мая не следует устраивать военных парадов. По его мнению, в этот день президент страны должен быть со своими ветеранами и со своими военнослужащими.
"Потому что война для Украины, к сожалению, не прекращена. И отдать дань украинским военным, которые сейчас защищают государство, суверенитет, территориальную целостность, украинскую землю и украинский народ - это там, где должен быть президент. И я надеюсь, что завтра он там будет", — сказал Порошенко.
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Лидер "ЕС" назвал 8 мая, день памяти и примирения, днем не просто победы в войне, а победы над войной.
"И в этом отличие парада в Москве, где половина автомобилей ездит не просто с колорадскими лентами, а надписи на машинах "можем повторить". И Украина, которая исповедует европейские традиции, и наш слоган — никогда снова. Это 2 мира", — сказал он.
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По закону, сколько не роют против него, а найти не могут.... Он чист перед законом, получается?
Погибло много наших солдатов. У Порошенко есть хоть какие-то угрызения совести?
И вот теперь этот человек всех поучает, как именно надо себя вести.
А если примера нет, то это просто по инерции так, старые травмы?...
Чем ты это объясняешь?
И не логичнее ли было бы принять, что "мародер" - не мародер, и что тебя обманули с этим?
15% на 85% слишком уж большой дисбаланс - ты имел в виду, 45 лайков под этой статьей? Это не 85% от среднего к-ва лайков под статьями на цензоре, но все же немало.